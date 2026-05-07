Руското Министерство на външните работи изпрати нота до представители на чужди държави, с която призовава за евакуация на дипломати от Киев, заяви говорителя на министерството Мария Захарова.

„На 4 май 2026 г. Министерството на отбраната публикува официално изявление относно заплахите на киевския режим за удари по Москва в Деня на победата във Великата отечествена война. Руското Министерство на външните работи настоятелно призовава властите на вашата страна/ръководството на вашата организация да приемат това изявление с максимална отговорност и да осигурят своевременна евакуация на дипломатическия и другия персонал на мисиите, както и на гражданите, от Киев поради неизбежността на ответен удар от руските въоръжени сили срещу Киев, включително срещу центрове за вземане на решения“, се казва в нотата.

Захарова подчерта, че това е неизбежен отговор на агресията срещу Русия. Според говорителят на Министерството на външните работи, "ЕС няма да може да заглуши публичните заплахи на Зеленски".

„Добре сме запознати с отношението на колективното западно малцинство към 9 май - те систематично унищожават съветското историческо наследство, изкопават пепелта на съветски войници, пренаписват и изопачават историята“, отбеляза дипломатът.

Тези политици могат да се считат за съучастници в плановете на киевския режим, тъй като те му доставят оръжия, заключи Захарова.

В понеделник, на откриването на срещата на върха на Европейската политическа общност в Ереван, Зеленски заяви, че дронове на украинските въоръжени сили могат да влязат в руската столица по време на парада.

Министерството на отбраната на Русия декларира, че въоръжените сили ще предприемат всички необходими мерки за сигурност по време на честванията и в отговор ще бъде нанесен масиран ракетен удар по град Киев.