Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
МВнР на Русия призова за евакуация на чуждите дипломати от Киев
  Тема: Украйна

МВнР на Русия призова за евакуация на чуждите дипломати от Киев

7 Май, 2026 04:04, обновена 7 Май, 2026 04:46 1 227 7

  • русия-
  • украйна-
  • мвнр-
  • парад-
  • захарова

Това стана в отговор на "заплахите на киевския режим за удари по Москва в Деня на победата във Великата отечествена война"

МВнР на Русия призова за евакуация на чуждите дипломати от Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското Министерство на външните работи изпрати нота до представители на чужди държави, с която призовава за евакуация на дипломати от Киев, заяви говорителя на министерството Мария Захарова.

„На 4 май 2026 г. Министерството на отбраната публикува официално изявление относно заплахите на киевския режим за удари по Москва в Деня на победата във Великата отечествена война. Руското Министерство на външните работи настоятелно призовава властите на вашата страна/ръководството на вашата организация да приемат това изявление с максимална отговорност и да осигурят своевременна евакуация на дипломатическия и другия персонал на мисиите, както и на гражданите, от Киев поради неизбежността на ответен удар от руските въоръжени сили срещу Киев, включително срещу центрове за вземане на решения“, се казва в нотата.

Още новини от Украйна

Захарова подчерта, че това е неизбежен отговор на агресията срещу Русия. Според говорителят на Министерството на външните работи, "ЕС няма да може да заглуши публичните заплахи на Зеленски".

„Добре сме запознати с отношението на колективното западно малцинство към 9 май - те систематично унищожават съветското историческо наследство, изкопават пепелта на съветски войници, пренаписват и изопачават историята“, отбеляза дипломатът.

Тези политици могат да се считат за съучастници в плановете на киевския режим, тъй като те му доставят оръжия, заключи Захарова.

В понеделник, на откриването на срещата на върха на Европейската политическа общност в Ереван, Зеленски заяви, че дронове на украинските въоръжени сили могат да влязат в руската столица по време на парада.

Министерството на отбраната на Русия декларира, че въоръжените сили ще предприемат всички необходими мерки за сигурност по време на честванията и в отговор ще бъде нанесен масиран ракетен удар по град Киев.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най-накрая трябва

    21 1 Отговор
    Бой директно по Зелените кратуни- за доброто на Украйна.

    04:26 07.05.2026

  • 2 Семенко

    21 1 Отговор
    Фантастична новина, но трябва и бърлогата на бандерите Лвов и Ивано-Франковск да бъдат разрушени!

    04:28 07.05.2026

  • 3 Цар Петър V

    1 4 Отговор
    Смях в тоалетната!

    04:58 07.05.2026

  • 4 Ние

    1 1 Отговор
    Води ни Путине!

    05:02 07.05.2026

  • 5 Франко

    7 1 Отговор
    Не зле рашките да думнат посолството на наглите англигани,щото оттам идват доста от мизериите и водят зеленото тарикатче за носа,наглите ни мразят славяните щото знаем че те още спят с козите си и се думкат по роднински бетер ромите

    05:03 07.05.2026

  • 6 Ами сега?

    6 2 Отговор
    Какво ще предприеме зелената еуглена за да не се случи това или не му пука колко и кои ще загинат?

    05:04 07.05.2026

  • 7 Време е

    0 0 Отговор
    накрая всичко да приключи !

    05:15 07.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания