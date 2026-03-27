Кой предаде Цезар? Истинската история на Брут

27 Март, 2026 14:15 2 387 10

60 души са участвали в заговора срещу владетеля на Древен Рим

Кой предаде Цезар? Истинската история на Брут - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Убийството на Цезар е една от най-известните глави в историята на Древен Рим. Сред заговорниците срещу известния политик и пълководец е бил Марк Юний Брут, пише RBC Life.

Енциклопедия "Британика" пояснява, че 60 души са участвали в заговора срещу владетеля на Древен Рим. Те са осъществили заговора си на 15 март 44 г. пр.н.е. Виждайки се като спасители на свободата и демокрацията, заговорниците намушкали Цезар 23 пъти.

По време на смъртта си Цезар вече е носил титлата диктатор. Все по-монархическите тенденции на режима подтикнали заговорниците да извършат замисъла си. В същото време някои от тях „по-скоро загубили, отколкото спечелили“ от убийството на Цезар, което ги довело до политически успех, добави Британика.

„Но дори и принципът да беше верен, те останали слепи за факта, че управлението на римската аристокрация е безвъзвратно нарушено и че Цезар не би могъл да свали стария режим, ако неговото унищожение не е предстояло. Освен това, те не успели да осъзнаят, че превръщайки Цезар в мъченик, бяха осигурили посмъртната му политическа слава“, обяснява енциклопедията.

Както добавя порталът „История“, по време на смъртта му близо 500-годишната Римска република вече е била в упадък от няколко десетилетия. Нейното отслабване, дори век преди възхода на Цезар на власт, е било причинено от неравенство в богатството, политическа безизходица и граждански войни.

Брут бил един от ключовите организатори на заговора и се готвел да произнесе реч, в която да отпразнува възстановяването на Римската република. Той бил шокиран, че новината за смъртта на Цезар е посрещната с възмущение, а не с благодарност. Вместо да стабилизира Римската република, смъртта на Цезар я потапя в поредната гражданска война. Първо, борбата бушува между поддръжниците на Цезар и неговите убийци, а след това поддръжниците на диктатора се сражават помежду си.

Марк Антоний се смятал за законен наследник на Цезар. В завещанието си обаче Цезар определил друг наследник – 18-годишния си племенник Октавиан – и го осиновил. Бари Щраус, автор на „Десет цезари: Римските императори от Август до Константин“, характеризирал последния като хитър и безмилостен политик, който разбирал как да играе двойна игра.

Октавиан и Марк Антоний съвместно победили силите на лидерите на заговора Брут и Гай Касий Лонгин през 42 г. пр.н.е. във Филипи (Северна Гърция). Десетки хиляди мъже загинали в битката, а победените Брут и Касий също се самоубили.

Октавиан се позиционирал като единствен защитник на Рим срещу източното влияние на Египет. Марк Антоний бил женен за сестра му и едновременно с това започнал афера с Клеопатра, царицата на древен Египет. Флотът на Октавиан победил обединения флот на Клеопатра и Марк Антоний през 31 г. пр.н.е., а самите те последвали стъпките на Брут и Касий.

Той успява да елиминира всички свои съперници, установявайки абсолютна власт над бившата република, а властта му надминава тази, която някога е притежавал неговият прачичо. През 27 г. пр.н.е. Сенатът му дава титлата „Август“. Октавиан управлява като първият римски император, въпреки че никога не приема титлата, но никога не е използвал термините „диктатор“ или „цар“ и се нарича „първият гражданин на Рим“.

През 22 г. пр.н.е. Рим е опустошен от наводнение, а глад и чума поглъщат града. Гражданите на Рим затварят група сенатори и заплашват да ги изгорят живи, освен ако Октавиан не бъде назначен за диктатор. Те вярват, че само Октавиан може да ги спаси. „Свободата, която търсеха, беше свобода от война, глад и хаос“, добави History.

Като основател на Римската империя, Октавиан ефективно завършва делото, започнато от Цезар.

Брут е роден в семейството на благороден плебей и патрицианката Сервилия, която е имала дългогодишна романтична връзка с Цезар.

Аферата им е била известна в целия Рим. Някои историци предполагат, че Брут може дори да е бил биологичното дете на диктатора. Но тази хипотеза изглежда малко вероятна: Цезар е бил само на 15 години, когато Брут се е родил (около 85 г. пр.н.е.), а аферата му със Сервилия започва няколко години по-късно, както е отбелязано в National Geographic.

Предполагаемият прародител на Брут е Луций Юний Брут, племенник на последния римски император Тарквиний Суперб.

Той повел бунт срещу монарха и след свалянето му през 509 г. пр.н.е. става един от първите двама консули на Римската република и неин съосновател. Може би тази семейна връзка е повлияла и на решението на Брут да спаси републиката.

Бащата на Брут е екзекутиран след неуспешен бунт по заповед на Гней Помпей Велики.

Брут първоначално се противопоставил на убиеца на баща си, но по-късно се присъединил към него в борбата срещу Цезар. Според Плутарх, Брут се ръководел от политическо убеждение, че Помпей е по-подходящ вариант в борбата срещу тиранията. National Geographic изясни, че аферата на Сервилия с Цезар също може да е била един от факторите, които са го накарали да се вдигне на оръжие срещу любовника на майка си.

Цезар побеждава силите на Помпей през 48 г. пр.н.е. В този момент изглеждало, че съдбата на Брут е предопределена. Но, както пише Плутарх, Цезар заповядва Брут да не бъде убит в битка, да бъде пощаден и заловен, ако се предаде доброволно, или да не се използва сила срещу него, ако продължи да се съпротивлява.

Брут бяга по време на битката и пише писмо до Цезар, след което генералът му прощава. Брут живее още четири години, радвайки се на благоволението на своя спасител и дори ставайки управител на Цизалпийска Галия (днешна Северна Италия). До 44 г. пр.н.е. Брут вече е претор, предпоследната стъпка по пътя към най-високата длъжност в древен Рим - консул. Нещо повече, той постига тази висока позиция с подкрепата на Цезар, заобикаляйки други необходими стъпки в кариерата.

Брут най-вероятно е бил въвлечен в заговора срещу Цезар от зет си, Гай Касий Лонгин.

Според Плутарх, Брут се е противопоставял на диктатурата, но Касий е мразел владетеля. Както уточнява National Geographic, авторите на древни текстове все още не са единодушни относно това кой е бил главният подстрекател. Съществуват и разногласия относно действията на Касий и Брут: някои класически автори ги изобразяват като борци срещу противоконституционната концентрация на власт, докато други ги представят като предатели и бандити.

Откъде идва изразът „И ти ли, Бруте!“?

Изразът „И ти ли, Бруте!“ се превръща в популярна поговорка благодарение на трагедията на Уилям Шекспир от 1599 г. „Юлий Цезар“. В пиесата на английския драматург Цезар изрича тези думи, след като забелязва Брут сред заговорниците, които го атакуват.

Самата фраза е творение на Ренесанса, подчерта National Geographic. Древноримските историци Гай Светоний Транквил и Дио Касий се считат за единствените автори, които, без да придават особено значение на това, са писали, че Цезар, виждайки Брут преди смъртта му, е изрекъл на гръцки: „Kai su, teknon?“, което може да се преведе като „А ти, дете мое?“. Тези думи са звучали като израз на горчиво разочарование, но атаката срещу владетеля е била толкова бърза, че както отбелязва Светоний, Цезар е можел да умре, без да каже и дума.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Роза

    8 1 Отговор
    Жестоки времена са били тогава,а Цезар е останал в историята като голям интелект и гениален пълководец!Брут и Касий не са блестели с нищо особено,те са рожби на своето време на заговори и междуособици,на властолюбие и коварство!

    Коментиран от #10

    14:54 27.03.2026

  • 4 Истината ли

    7 0 Отговор
    И, защо "Цезар ще говори на Брут на гръцки език" ?? РИМЛЯНИТЕ СА ГОВОРЕЛИ НА ЛАТИНСКИ ЕЗИК!!! Явно, авторът /Венелина Маринова/е мАААлко НЕГРАМОТЕН, а??

    Коментиран от #6, #9

    15:12 27.03.2026

  • 5 батвесо

    11 0 Отговор
    Това "А ти, дете мое? ми се струва доста изопачено. По-скоро е казал: "И ти ли твоята ма....а?"

    15:20 27.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Д-р Марин Белчев

    5 1 Отговор
    Знайте, че Цезар заедно с Крас и Помпей са били самовлюбени нарцисисти, които реално са унищожили Римската република: възможно най-демократичното образование в Древния свят. Реално Брут е бил защитник на републиката и е искал да ликвидира диктатора Цезар, за да съхрани Римската република.
    И друго: не Цезар е бил най-достойният римлянин по онези времена, а Катон Млади, сина на Катон Старши, също изключително достоен римлянин, като баща си и убеден републиканец.
    Но сторията се пише от победителите...грешно.

    15:32 27.03.2026

  • 8 Сила

    9 0 Отговор
    Упадъка на 500 годишната Римска империя започва , когато започват да дават римско гражданство на провинциалистите и те започват да заемат административни и държавни постове , започват да примат легионери провинциалисти ( има запазени фалшиви документи на селяни закупили си римско гражданство !!!?) и когато разрешават на освободените роби да се занимават с търговия и бизнес ...само за инфо , историята се повтаря и в наши дни !!!

    15:38 27.03.2026

  • 9 Кондьо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Истината ли":

    А ти на ромски ли искаш да го каже?

    15:45 27.03.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Роза":

    От всички изброени по-горе Октавиан е най -добрият и успешен и император. Цезар е бадем за власт. Рим е бил управляван от триумвират. Цезар отстранява другите двама и се обявява за диктатор. В историята Цезар ще остане, като първият диктатор. Статията пропуска една много важна причина за ликвидирането му. От Клеопатра той има син, който го готвят да го наследи. Рим е възмутен. Как да не го заколиш такъв.

    15:57 27.03.2026