Умиращите хора сънуват едни и същи сънища преди смъртта си

18 Април, 2026 18:35 5 083 17

Изследване записа най-честите сънища, които смъртно болните хора сънуват преди да си отидат от този свят

Умиращите хора сънуват едни и същи сънища преди смъртта си - 1
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ново изследване хвърля светлина върху малко изучаван аспект от края на човешкия живот – сънищата и виденията, които хората преживяват в последните си дни. Екип учени от Azienda USL–IRCCS di Reggio Emilia е анализирал данни от над 200 медицински специалисти, работещи с терминално болни пациенти, за да очертае най-често срещаните модели на т.нар. преживявания в края на живота.

Резултатите, публикувани в научното списание Death Studies, показват повтарящи се теми в сънищата на пациентите. Сред тях са срещи с починали близки, както и символични образи, свързани с преход – врати, стълби или светлина. Според изследователите тези образи могат да имат важна психологическа функция, като подпомагат приемането на неизбежното.

В проучването са включени 239 лекари, медицински сестри и психолози от палиативни грижи, които са описали преживяванията, споделени от техните пациенти. Част от случаите включват сънища, в които починали роднини „очакват“ пациента, което специалистите интерпретират като знак за вътрешно спокойствие и готовност за раздяла.

Други описания включват силно символични сцени – например изкачване към отворена врата, изпълнена със светлина, или движение към непознато пространство. Наред с това се регистрират и тревожни видения, свързани с емоционални конфликти или страх от смъртта.

Според изследователите, ръководени от Елиза Рабити, тези преживявания често остават недообсъждани поради страх от неразбиране или осъждане. Въпреки това те могат да служат като форма на символична комуникация, позволяваща на пациентите да изразят трудно формулируеми чувства.

Медицинските специалисти, участвали в изследването, предполагат, че позитивните и утешителни сънища могат да функционират като психо-духовен механизъм за справяне, докато тревожните видения могат да сигнализират за неудовлетворени емоционални или клинични нужди.

Паралелно с това други научни изследвания разглеждат въпроса за съзнанието в момента на клиничната смърт. Екип от New York University Langone School of Medicine установява, че при определени случаи съзнанието може да се запази за кратко след спиране на сърдечната дейност. Изследването, ръководено от Сам Парния, анализира пациенти, преживели сърдечен арест, които впоследствие описват конкретни събития и разговори от момента на клиничната си смърт.

Медицинската дефиниция за смърт се основава на прекратяване на сърдечната дейност и кръвообращението, което води до бързо прекъсване на мозъчната функция. В рамките на секунди мозъчната активност спада до нулеви стойности, а последващите клетъчни процеси водят до необратими увреждания.

Въпреки това, новите данни показват, че процесът може да бъде по-сложен, отколкото се смяташе досега. Изследванията в тази област продължават, като целта е по-добро разбиране на биологичните и психологическите механизми, съпътстващи края на живота.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома неверний

    11 7 Отговор
    Ако някой не вярва, може сам да се увери и после да потвърди или отрече, като сподели в мрежите.

    Коментиран от #6

    18:39 18.04.2026

  • 2 авантгард

    7 4 Отговор
    Аз пък ще седя буден и няма да заспя.
    А и не се знае дали това, което се води будно състояние не е един сън само по себе си......
    Мухахахаха.

    18:43 18.04.2026

  • 3 Оракул

    10 16 Отговор
    Вовка сънувала ... ГОТВАЧИ и концерти на Кобзон! И тя вече е облекла...дървения... костюм ))))

    18:45 18.04.2026

  • 4 Даа...

    19 3 Отговор
    Учудващо е, че всички, които са минали границата, и после са били върнати, разказват на лекарите и психолозите едно и също! Или пък не - защото няма смърт, има само преход!

    18:45 18.04.2026

  • 5 Сатана Z

    7 10 Отговор
    Мумията какво ли е сънувала за последно? Петолъчки и КГБ. Петушари..до нея?!?

    18:47 18.04.2026

  • 6 АНОНИМЕН

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тома неверний":

    Не виждам никакъв смисъл в разкриване тайната на смъртта.
    Господ е милостив и преживяването при смъртта е "черешката на тортата”, наградата в края на живота. Всички които заслужават /това звучи малко себелюбиво/ ще я получат.
    Двете реалности са несъвместими, подобно на две несъвместими софтуерни операционни системи.
    Преживелите не говорят за нея, защото другия свят е коренно различен и несъвместим с това което си мислим, че е истинската реалност.

    18:56 18.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Казанлъшкия

    19 2 Отговор
    Това не са сънища ,а среща, свързване на душата с починали близки и подготовка на умиращия за новия живот.

    19:23 18.04.2026

  • 9 Страхът е функция на фантазията ни

    5 0 Отговор
    Когато си уморен, свършил си всичко, което си можал или отчаянието е победило, съпротивата е безсмислена, даже е по-скоро глупост. Пусни се от хорото и полети, а от там винаги можеш да се върнеш отново!

    19:24 18.04.2026

  • 10 Казанлъшкия

    5 8 Отговор
    Не виждам разлика но ебду русоболни и западноболни - все сте о.репки и национални п.едатели ,които се кланяте на чуждото. А и Русия, и Западът винаги са мислили само лошото на България, България е сама, крайно време е да го осъзнаете.

    19:25 18.04.2026

  • 11 Твърдят

    9 2 Отговор
    Квантовите физици твърдят,че информацията не се губи дори в черна дупка и в торсионни полета.

    19:31 18.04.2026

  • 12 Аз сънувам всяка вечер едно и също

    18 3 Отговор
    че няма да гласувам за лицемери, подлезирковци, схемаджии и едни и същи мутри и за техните деца.

    Коментиран от #13

    19:32 18.04.2026

  • 13 Явно дълго спиш

    8 5 Отговор

    До коментар #12 от "Аз сънувам всяка вечер едно и също":

    Събуди се и гласувай!

    20:13 18.04.2026

  • 14 Сънчо

    2 2 Отговор
    Само дето не са точно сънища, а инструкции и напътствия. Нещо като кампанията за еврото путиливизора.

    20:24 18.04.2026

  • 15 Буха ха

    5 1 Отговор
    Събина е дебела и пише глупости.
    Тлъста е тя. Клъста

    21:10 18.04.2026

  • 16 Алоуу учените

    5 0 Отговор
    Как разбрахте какво сънува умрял човек бре .Да не вие пратил смс от там..Кажете поне болен човек .

    00:26 19.04.2026

  • 17 Мдаа

    0 0 Отговор
    Еклисиаст 9:5 -" мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват..., а " Скритото принадлежи на Господа нашия Бог"- Второзаконие - 29:29, останалото са импровизации и спекулации.

    23:03 19.04.2026