Никол Кидман изненада с ново амплоа - ще помага на умиращи хора

Никол Кидман планира да разшири професионалния си фокус извън актьорството, като се насочи към обучение за т.нар. „death doula“ – роля, свързана с подкрепа на хора в края на живота им. Актрисата разкри намеренията си по време на участие в дискусия в Университета на Сан Франциско в събота.

Терминът „death doula“ (смъртна дула) обозначава немедицински придружител, който оказва емоционална, психологическа, духовна и практическа подкрепа на хора, изправени пред смъртта, както и на техните близки. Според Международната асоциация на дулите в края на живота, тези специалисти подпомагат процеса на приемане и справяне със загубата.

Никол Кидман обяснява, че решението ѝ е повлияно от личен опит – смъртта на майка ѝ през 2024 г. на 84-годишна възраст. По думите ѝ, в последните дни от живота си майка ѝ е изпитвала самота, въпреки грижите на семейството.

„Докато майка ми си отиваше, тя беше самотна и ние като семейство можехме да направим само определени неща“, казва холивудската звезда, цитирана от San Francisco Chronicle. „Със сестра ми имаме много деца, кариери и ангажименти, а искахме да се грижим за нея, особено след като баща ни вече не беше между живите. Тогава си помислих, че бих искала да има хора, които да бъдат там безпристрастно и просто да осигуряват утеха и грижа.“

Актрисата определя решението си като част от „разширяване“ на личния и професионалния ѝ път, като допълва, че обучението в тази област предстои. Баща ѝ почина през 2014 г. след инцидент.

Интересът към ролята на „смъртна дула“ не е изолиран случай в Холивуд. Режисьорът на „Хамнет“ Клоуи Жао също е преминала подобно обучение, като в интервю за New York Times посочва, че мотивът ѝ е свързан с дългогодишен страх от смъртта и стремеж към по-здравословно отношение към темата. По думите ѝ, именно този страх я е подтикнал да търси начин да го преодолее и да живее по-пълноценно.