Новини
Любопитно »
Никол Кидман научила за смъртта на майка си малко преди да получи награда на филмовия фестивал във Венеция

19 Април, 2026 13:54 1 073 6

  • никол кидман-
  • актриса-
  • филмов фестивал-
  • венеция-
  • майка-
  • смърт

Актрисата се опитала да избяга възможно най-бързо от града, но в крайна сметка се отказала

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Никол Кидман разкри подробности за един от най-тежките моменти в личния си живот по време на участие в панела History Talks във Филаделфия, където беше интервюирана от Хода Котб. Актрисата разказа, че е научила за смъртта на майка си непосредствено преди да излезе на сцената, за да получи наградата за най-добра актриса на Венециански филмов фестивал за филма "Момиченце".

„Бях на път да изляза на сцената, когато разбрах, че майка ми е починала“, заяви Никол Кидман. По думите ѝ тя незабавно се е върнала в хотелската си стая във Венеция, където е останала сама, силно разстроена и неспособна да осмисли случилото се. „Легнах си и бях напълно съкрушена. Помислих си: ‘Не знам как ще продължа напред или как ще функционирам.’ Тя беше толкова голяма част от живота ми“, допълни актрисата.

Актрисата описа и опит да напусне града през нощта, за да се прибере при семейството си, който в крайна сметка е прекъснала. „Спомням си как се качих в лодка по каналите посред нощ, опитвайки се да стигна до летището, след което се отказах. Казах си: ‘Не мога дори това да направя.’ Върнах се и отново легнах. Бях сама – съпругът ми не беше там, децата ми не бяха там. Бях там, за да получа награда, което трябваше да е красив момент. Това е контрастът на живота“, каза холивудската звезда.

Актрисата подчерта, че преживяното е затвърдило усещането ѝ за устойчивост, което отдава на възпитанието на майка си, Джанел Ан Кидман. „Тя ми казваше: ‘Никога не позволявай на никого да сломи духа ти’“, сподели Кидман. По думите ѝ майка ѝ е била изключително интелигентна жена, преподавател по медицински грижи и активен член на Women’s Electoral Lobby, която е посветила голяма част от живота си на семейството.

В разговора Никол Кидман си припомни, че именно майка ѝ я е насърчила да не се отказва от кариерата си в Холивуд в период, когато предложенията за роли намаляват. „Тя ми каза да не се отказвам напълно, да продължа“, отбеляза Кидман. Това решение води до нов етап в кариерата ѝ, включително ангажиране с продуцентска дейност и реализация на проекти като адаптацията на пиесата Rabbit Hole, която по-късно ѝ носи номинация за „Оскар“.

Кидман посочи, че филмът е реализиран с ограничен бюджет от около 3,5 милиона долара и е изисквал значителни усилия за финансиране. „Трябваше да се борим за всеки цент, но го направихме. Това беше началото на продуцентската ми кариера“, каза тя.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

