Шакира, Мадона и BTS ще закрият финала на Световното по футбол със специален концерт

Шакира, Мадона и южнокорейската кей-поп сензация BTS ще оглавят първото в историята шоу на полувремето по време на финал на Световно първенство по футбол — мащабен спектакъл, който ФИФА определя като „нова ера“ за най-гледаното спортно събитие на планетата.

Новината беше официално потвърдена от световната футболна централа чрез публикация в Instagram, а музикалната програма вече се очертава като едно от най-обсъжданите събития около Мондиал 2026.

Финалът на Световното първенство ще се проведе на 19 юли 2026 г. на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси, САЩ. Очаква се двубоят да бъде наблюдаван от над милиард зрители по целия свят, което би превърнало шоуто на полувремето в едно от най-гледаните музикални изпълнения в историята на телевизията.

Мондиал 2026 ще бъде и най-мащабното световно първенство досега. Турнирът стартира на 11 юни в Мексико Сити и за първи път ще се проведе едновременно в три държави — САЩ, Канада и Мексико. Освен това в шампионата ще участват рекордните 48 национални отбора.

Организацията на музикалната програма е поверена на фронтмена на Coldplay Крис Мартин, който работи съвместно с международната организация Global Citizen. Именно тя стои и зад благотворителната инициатива FIFA Global Citizen Education Fund — фонд, насочен към финансиране на образователни програми и достъп до спорт за деца в различни части на света.

От ФИФА съобщиха, че целта е да бъдат събрани поне 100 милиона долара, като по един долар от всеки продаден билет за мачовете на Световното първенство ще бъде насочван към фонда.

В първото промоционално видео за проекта Крис Мартин се появява заедно с герои от „Улица Сезам“ и „Мъпетите“, а BTS участват с кратка специална поява. Според американски медии идеята е шоуто да комбинира музика, социални послания и глобална поп култура по подобие на най-големите продукции на Super Bowl.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино още през март загатна, че организацията подготвя „исторически спектакъл“, който да изведе футболните финали на ново развлекателно ниво.

„Това ще бъде момент, достоен за най-голямото спортно събитие в света“, заяви тогава Инфантино.

Към момента не е ясно дали традиционната 15-минутна почивка между двете полувремена ще бъде удължена, за да позволи реализирането на мащабната музикална програма. Според информации на американски спортни медии ФИФА обсъжда варианти за по-дълго прекъсване по подобие на Super Bowl Halftime Show, което обичайно продължава около 25-30 минути.

Изборът на изпълнителите не е случаен. Шакира от години е тясно свързана със Световните първенства, след като песента ѝ „Waka Waka (This Time for Africa)“ се превърна в официален химн на Мондиал 2010 и една от най-успешните футболни песни в историята. Мадона остава сред най-влиятелните поп звезди в световен мащаб, а BTS продължават да бъдат едно от най-големите музикални явления на последното десетилетие с огромна глобална фен база.

Междувременно ФИФА вече представи и част от програмата за откриващата церемония в Мексико Сити. На сцената ще се качат Джей Балвин, Алехандро Фернандес, Белинда, Дани Оушън, Лила Даунс, Los Ángeles Azules, Maná и южноафриканската певица Тайла.

Според анализатори Мондиал 2026 ще бъде не само най-голямото спортно събитие на десетилетието, но и едно от най-мащабните развлекателни събития в глобален мащаб, в което футболът и музикалната индустрия ще бъдат обединени както никога досега.