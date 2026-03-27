Полските алкохолици получиха право на месечно обезщетение

В Полша алкохолиците получиха право на месечно обезщетение.
Новината потвърди представител на Института за социално осигуряване пред РИА Новости.
„Сега лицата, страдащи от алкохолизъм и следователно нетрудоспособни, имат право на месечно обезщетение“, каза той.
Според източника на агенцията размерът на обезщетението зависи от степента на увреждане, причинено от алкохолизъм. Представителят на ZUS уточни, че месечното обезщетение е 1971 злоти (530,8 долара) бруто за пълна инвалидност. За частична инвалидност обезщетението ще бъде 1478 злоти (398 долара) бруто.
Източникът отбеляза, че за получаване на това обезщетение не е достатъчно само деклариране на алкохолизъм; необходима е медицинска документация, съдържаща информация за диагнозата и опитите за лечение.
Той заяви също, че администрацията очаква да отделя около 50 милиона злоти (приблизително 13,5 милиона долара) годишно за плащания на „алкохолни помощи“.
Преди това заместник-министърът на външните работи на Полша Анджей Шейна публично призна, че в страната има проблеми с алкохола.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #5
17:58 27.03.2026
2 авантгард
Алкохолиците заслужават шамари, а не помощи.
Коментиран от #7
18:00 27.03.2026
3 Христо
Коментиран от #14
18:04 27.03.2026
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
18:10 27.03.2026
5 Здравей
До коментар #1 от "си дзън":Мечтата на руснака е са се напие ,като поляк
18:14 27.03.2026
6 Руснак
18:16 27.03.2026
7 Недей така с лошо мама,
До коментар #2 от "авантгард":Ако не беше алкохола , ти нямаше да се родиш.
18:18 27.03.2026
8 Едни
18:18 27.03.2026
9 НВа
Продават свободно по магазините алкохоли с безумно съдържание на спирт, тип водка.
Има такъв с 90 градуса! Алкохолиците са им са сини лица от него. Аз го опитах само в домашни бонбони "пияна вишна", луда работа.
Та, докато се продава по Лидъл, Кауфланд и тн., ще харчат за помощи.
18:26 27.03.2026
10 Анонимен
18:27 27.03.2026
11 Това те може
18:40 27.03.2026
12 Дано и в България така защото
Винаги готов да вдигна 100 грама на х
19:13 27.03.2026
13 Трезвенник
19:26 27.03.2026
14 Никой не е
До коментар #3 от "Христо":Виновен на бедния работещ, че е посредствен тулуп :)) Ум царува, ум робува
Коментиран от #17
19:50 27.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Джак Спароу
19:52 27.03.2026
17 Богат безработен
До коментар #14 от "Никой не е":А, на пияндуркаката кой му е виновен?
19:57 27.03.2026
18 Бут Баро
19:59 27.03.2026
19 Хер Флик от Гестапо
Коментиран от #20
21:04 27.03.2026
20 Намаляне на населението е целта
До коментар #19 от "Хер Флик от Гестапо":Скритата цел е да им "помогнат" да умрат по бързо и да се оттърват от тях. Така им излиза по евтино, вместо безкрайно да ги "лекуват". Така и с наркоманите в Германия - раздават им наркотици понеже така било по "безопасно", а на практика се оттървават от тях.
21:30 27.03.2026
21 Въппрос
А тоеа че масово ни хранят с отровни храни, оот мръсния въздух дето дишаме, а те се ,, катерят,, по склоновете на Витоша, от отровената вода, която ББ ЩЕ ДОКАРС С ШИСТОВИЯ ГАЗ ккой ще получи обезщетение
10:00 28.03.2026