Полските алкохолици получиха право на месечно обезщетение

В Полша алкохолиците получиха право на месечно обезщетение.

Новината потвърди представител на Института за социално осигуряване пред РИА Новости.

„Сега лицата, страдащи от алкохолизъм и следователно нетрудоспособни, имат право на месечно обезщетение“, каза той.

Според източника на агенцията размерът на обезщетението зависи от степента на увреждане, причинено от алкохолизъм. Представителят на ZUS уточни, че месечното обезщетение е 1971 злоти (530,8 долара) бруто за пълна инвалидност. За частична инвалидност обезщетението ще бъде 1478 злоти (398 долара) бруто.

Източникът отбеляза, че за получаване на това обезщетение не е достатъчно само деклариране на алкохолизъм; необходима е медицинска документация, съдържаща информация за диагнозата и опитите за лечение.

Той заяви също, че администрацията очаква да отделя около 50 милиона злоти (приблизително 13,5 милиона долара) годишно за плащания на „алкохолни помощи“.

Преди това заместник-министърът на външните работи на Полша Анджей Шейна публично призна, че в страната има проблеми с алкохола.