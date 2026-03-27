Полските алкохолици получиха право на месечно обезщетение

27 Март, 2026 17:48, обновена 27 Март, 2026 17:54 2 310 21

Размерът му зависи от степента на здравословно увреждане

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Полша алкохолиците получиха право на месечно обезщетение.

Новината потвърди представител на Института за социално осигуряване пред РИА Новости.

„Сега лицата, страдащи от алкохолизъм и следователно нетрудоспособни, имат право на месечно обезщетение“, каза той.

Според източника на агенцията размерът на обезщетението зависи от степента на увреждане, причинено от алкохолизъм. Представителят на ZUS уточни, че месечното обезщетение е 1971 злоти (530,8 долара) бруто за пълна инвалидност. За частична инвалидност обезщетението ще бъде 1478 злоти (398 долара) бруто.

Източникът отбеляза, че за получаване на това обезщетение не е достатъчно само деклариране на алкохолизъм; необходима е медицинска документация, съдържаща информация за диагнозата и опитите за лечение.

Той заяви също, че администрацията очаква да отделя около 50 милиона злоти (приблизително 13,5 милиона долара) годишно за плащания на „алкохолни помощи“.

Преди това заместник-министърът на външните работи на Полша Анджей Шейна публично призна, че в страната има проблеми с алкохола.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    12 30 Отговор
    А в русията когда? Едва ли някога - денги нет за толкова много алкохолици.

    Коментиран от #5

    17:58 27.03.2026

  • 2 авантгард

    25 12 Отговор
    Сбъркана полска работа.
    Алкохолиците заслужават шамари, а не помощи.

    Коментиран от #7

    18:00 27.03.2026

  • 3 Христо

    46 1 Отговор
    Егати, по-добре да си пияндурка в Полша, отколкото беден работещ във България..

    Коментиран от #14

    18:04 27.03.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    28 4 Отговор
    Значи всички в Полша са на месечно обезщетение, щото там всички са алкохолици...

    18:10 27.03.2026

  • 5 Здравей

    23 6 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Мечтата на руснака е са се напие ,като поляк

    18:14 27.03.2026

  • 6 Руснак

    9 15 Отговор
    А нам когда ,ние тоже пием и се бием за Путину

    18:16 27.03.2026

  • 7 Недей така с лошо мама,

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Ако не беше алкохола , ти нямаше да се родиш.

    18:18 27.03.2026

  • 8 Едни

    12 2 Отговор
    ще умрат от кеф..... други, от пиеньие.

    18:18 27.03.2026

  • 9 НВа

    17 0 Отговор
    Бях там около 6 месеца 2021-2022 г.
    Продават свободно по магазините алкохоли с безумно съдържание на спирт, тип водка.
    Има такъв с 90 градуса! Алкохолиците са им са сини лица от него. Аз го опитах само в домашни бонбони "пияна вишна", луда работа.
    Та, докато се продава по Лидъл, Кауфланд и тн., ще харчат за помощи.

    18:26 27.03.2026

  • 10 Анонимен

    22 2 Отговор
    Тия скоро ще почнат да дават пари и на наркоманите, за да продължат да се дрогират.

    18:27 27.03.2026

  • 11 Това те може

    5 6 Отговор
    да бъде, как в Паньско има ли алкохолици, това на не е Русия, нещо сте се сбълкали....

    18:40 27.03.2026

  • 12 Дано и в България така защото

    6 2 Отговор
    и аз съм горд български алкохолик. Обещавам че ако ми даряват една месечна минимална заплата половината ще я предоставям за войната в Украйна.
    Винаги готов да вдигна 100 грама на х

    19:13 27.03.2026

  • 13 Трезвенник

    18 0 Отговор
    В понеделник подавам заявление за полски гражданин!

    19:26 27.03.2026

  • 14 Никой не е

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Христо":

    Виновен на бедния работещ, че е посредствен тулуп :)) Ум царува, ум робува

    Коментиран от #17

    19:50 27.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Джак Спароу

    4 4 Отговор
    Мечтата на всеки руснак е да се напише като поляк!🔞🍺🔞🍺

    19:52 27.03.2026

  • 17 Богат безработен

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Никой не е":

    А, на пияндуркаката кой му е виновен?

    19:57 27.03.2026

  • 18 Бут Баро

    2 0 Отговор
    Е това е шукарипетно са е роменге

    19:59 27.03.2026

  • 19 Хер Флик от Гестапо

    5 1 Отговор
    Аз, поляк не-алкохолик, не съм виждал...много ми е интересно, как ще помогнеш на един пияница,дето не работи, като му дадеш 500 долара

    Коментиран от #20

    21:04 27.03.2026

  • 20 Намаляне на населението е целта

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хер Флик от Гестапо":

    Скритата цел е да им "помогнат" да умрат по бързо и да се оттърват от тях. Така им излиза по евтино, вместо безкрайно да ги "лекуват". Така и с наркоманите в Германия - раздават им наркотици понеже така било по "безопасно", а на практика се оттървават от тях.

    21:30 27.03.2026

  • 21 Въппрос

    1 0 Отговор
    Добре, мо по тая логика и всички, етрадащи от болести от тютюнопушене заслужават компенсация
    А тоеа че масово ни хранят с отровни храни, оот мръсния въздух дето дишаме, а те се ,, катерят,, по склоновете на Витоша, от отровената вода, която ББ ЩЕ ДОКАРС С ШИСТОВИЯ ГАЗ ккой ще получи обезщетение

    10:00 28.03.2026