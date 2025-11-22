91-годишен полски модел показа, че все още може да прави шпагат (ВИДЕО)

Полският модел Хелена Норович, която навърши 91 години, разказа Lamode.info за отношението на съпруга ѝ към нейната работа.

Норович е работила като актриса над 50 години, но се отказала, след като навършила 70 години. Когато станала на 80, нейна снимка е забелязана от представители на марката Bohoboco и е поканена на кастинг. Пенсионерката се съгласява и разказва на съпруга си за снимките, но е порицана.

„Той каза: „О, Боже мой, какво си направила?“ Страхуваше се, че ще ме залеят с омраза и подигравки“, обяснява моделът.

Впоследствие Норович започва да си сътрудничи с други полски марки и става лице на Pantene. Тя все още поддържа стройна фигура и може да прави шпагат. „Искам да остана във форма възможно най-дълго и да мога да правя това, което искам“, каза тя.