Новини
Любопитно »
91-годишен полски модел показа, че все още може да прави шпагат (ВИДЕО)

91-годишен полски модел показа, че все още може да прави шпагат (ВИДЕО)

22 Ноември, 2025 19:26 2 495 23

  • хелена норович-
  • модел-
  • полша-
  • актриса-
  • форма-
  • шпагат

Хелена става модел на 80-годишна възраст

91-годишен полски модел показа, че все още може да прави шпагат (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Полският модел Хелена Норович, която навърши 91 години, разказа Lamode.info за отношението на съпруга ѝ към нейната работа.

Норович е работила като актриса над 50 години, но се отказала, след като навършила 70 години. Когато станала на 80, нейна снимка е забелязана от представители на марката Bohoboco и е поканена на кастинг. Пенсионерката се съгласява и разказва на съпруга си за снимките, но е порицана.

„Той каза: „О, Боже мой, какво си направила?“ Страхуваше се, че ще ме залеят с омраза и подигравки“, обяснява моделът.

Впоследствие Норович започва да си сътрудничи с други полски марки и става лице на Pantene. Тя все още поддържа стройна фигура и може да прави шпагат. „Искам да остана във форма възможно най-дълго и да мога да правя това, което искам“, каза тя.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дудов

    10 16 Отговор
    Само да не засмуче плочките след разкрача, че ще е трудно да я отлепят.

    19:29 22.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 сакън

    3 12 Отговор
    Ще трябват два ковчега.

    19:33 22.11.2025

  • 4 За да сравним с днешните

    13 1 Отговор
    Защо не са качили и снимка от младите ѝ години?

    Коментиран от #6, #7

    19:35 22.11.2025

  • 5 Тъно

    18 0 Отговор
    Браво!

    19:38 22.11.2025

  • 6 Гларус на 75

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "За да сравним с днешните":

    Тази беше на черното море 85 година!

    Коментиран от #8, #11

    19:40 22.11.2025

  • 7 Защо ли ?

    0 6 Отговор

    До коментар #4 от "За да сравним с днешните":

    Защото китайците още не са били измислили " Зенит " ...

    19:41 22.11.2025

  • 8 Глюпости ,

    3 10 Отговор

    До коментар #6 от "Гларус на 75":

    1878-ма беше на Шипка ..

    Коментиран от #10

    19:43 22.11.2025

  • 9 Механик

    11 13 Отговор
    Браво! Точно тая новина чакахме от поне 3 месеца!
    п.п.
    А каква е ползата за човечеството от факта, че полската баба все още може да се "разкрачва" ?

    19:59 22.11.2025

  • 10 Саа?

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Глюпости ,":

    Аз ли съм я сексил, или ти?

    20:22 22.11.2025

  • 11 Име

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гларус на 75":

    Вероятно нито едното, нито другото!

    Коментиран от #12

    20:23 22.11.2025

  • 12 Вярно

    3 9 Отговор

    До коментар #11 от "Име":

    Беше. Тогава като правеше шпагат, аз бях отдолу. Сега е изкукала и прави шпагат, а не вижда, че никой няма отдолу!

    Коментиран от #15

    20:30 22.11.2025

  • 13 Къде е оня

    3 1 Отговор
    дето коригира заглавията и да напише "91-годишна полска моделка"?

    Коментиран от #14

    20:42 22.11.2025

  • 14 Трай!

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Къде е оня":

    А те чу, а ще започне да ни досажда!

    20:49 22.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Факт

    0 0 Отговор
    На П. глупостите!

    21:08 22.11.2025

  • 17 И той

    0 2 Отговор
    Те обича

    Коментиран от #18, #19

    21:10 22.11.2025

  • 18 Име

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "И той":

    Значи са останали приятели тук там!

    22:07 22.11.2025

  • 19 Не точно

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "И той":

    По приятелски

    Коментиран от #21

    22:12 22.11.2025

  • 20 Роза

    10 0 Отговор
    Браво на старата дама!Аз не на всички възрастни жени казвам дами,но тази заслужава това име!Запазила е фигурата си слаба и хубава,а лицето и излъчва достойнство!Много ми е интересно каква е била като млада,но сигурно е била красива!Жива и здрава да е!

    22:22 22.11.2025

  • 21 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Не точно":

    Е, това вие си знаете!

    Коментиран от #23

    22:37 22.11.2025

  • 22 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 2 Отговор
    Благодаря, но предпочитам някоя на 25-30 години, пък даже и да не може да прави шпагат...

    23:06 22.11.2025

  • 23 Така

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    Е, аз си зная!

    23:07 22.11.2025