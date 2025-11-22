91-годишен полски модел показа, че все още може да прави шпагат (ВИДЕО)

Полският модел Хелена Норович, която навърши 91 години, разказа Lamode.info за отношението на съпруга ѝ към нейната работа.
Норович е работила като актриса над 50 години, но се отказала, след като навършила 70 години. Когато станала на 80, нейна снимка е забелязана от представители на марката Bohoboco и е поканена на кастинг. Пенсионерката се съгласява и разказва на съпруга си за снимките, но е порицана.
„Той каза: „О, Боже мой, какво си направила?“ Страхуваше се, че ще ме залеят с омраза и подигравки“, обяснява моделът.
Впоследствие Норович започва да си сътрудничи с други полски марки и става лице на Pantene. Тя все още поддържа стройна фигура и може да прави шпагат. „Искам да остана във форма възможно най-дълго и да мога да правя това, което искам“, каза тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дудов
19:29 22.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 сакън
19:33 22.11.2025
4 За да сравним с днешните
Коментиран от #6, #7
19:35 22.11.2025
5 Тъно
19:38 22.11.2025
6 Гларус на 75
До коментар #4 от "За да сравним с днешните":Тази беше на черното море 85 година!
Коментиран от #8, #11
19:40 22.11.2025
7 Защо ли ?
До коментар #4 от "За да сравним с днешните":Защото китайците още не са били измислили " Зенит " ...
19:41 22.11.2025
8 Глюпости ,
До коментар #6 от "Гларус на 75":1878-ма беше на Шипка ..
Коментиран от #10
19:43 22.11.2025
9 Механик
п.п.
А каква е ползата за човечеството от факта, че полската баба все още може да се "разкрачва" ?
19:59 22.11.2025
10 Саа?
До коментар #8 от "Глюпости ,":Аз ли съм я сексил, или ти?
20:22 22.11.2025
11 Име
До коментар #6 от "Гларус на 75":Вероятно нито едното, нито другото!
Коментиран от #12
20:23 22.11.2025
12 Вярно
До коментар #11 от "Име":Беше. Тогава като правеше шпагат, аз бях отдолу. Сега е изкукала и прави шпагат, а не вижда, че никой няма отдолу!
Коментиран от #15
20:30 22.11.2025
13 Къде е оня
Коментиран от #14
20:42 22.11.2025
14 Трай!
До коментар #13 от "Къде е оня":А те чу, а ще започне да ни досажда!
20:49 22.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Факт
21:08 22.11.2025
17 И той
Коментиран от #18, #19
21:10 22.11.2025
18 Име
До коментар #17 от "И той":Значи са останали приятели тук там!
22:07 22.11.2025
19 Не точно
До коментар #17 от "И той":По приятелски
Коментиран от #21
22:12 22.11.2025
20 Роза
22:22 22.11.2025
21 Факт
До коментар #19 от "Не точно":Е, това вие си знаете!
Коментиран от #23
22:37 22.11.2025
22 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
23:06 22.11.2025
23 Така
До коментар #21 от "Факт":Е, аз си зная!
23:07 22.11.2025