И Полша отмени концерт на Кание Уест

18 Април, 2026 11:36 1 683 8

Подобни стъпки вече бяха предприети от Великобритания и Франция

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Управителите на стадион „Сласки" (Slaski) в град Хожов в Западна Полша казаха, че ще отменят концерта на противоречивия рапър Кание Уест, предадоха Ройтерс и ДПА, като цитирана местно издание.

Това стана ден, след като негово участие във Франция беше отменено заради отзвука от антисемитските му изказвания в миналото и възхвалата на нацизма. Подобно нещо се случи във Великобритания, където цял фестивал, на който Йе трябваше да бъде хедлайнер, бе отменен, а самият той получи забрана да стъпва на Острова.

През януари Кание се извини за поведението си, което причина посочи нелекувано биполярно разстройство. Тогава той се отрече от изразяваното в миналото възхищение от Адолф Хитлер, припомня Ройтерс.

Властите в Полша вече бяха дали сигнал, че ще вземат мерки, за да забранят планирания за 19 юни концерт. „В страна, белязана от историята на Холокоста, не можем да се преструваме, че това е просто забавление“, каза полският министър на културата Марта Ченковска.

Над 1,1 милиона души, повечето от които евреи, са убити в лагера на смъртта в Аушвиц в окупираната от нацистите Полша през Втората световна война. Нацистка Германия убива над 3 милиона души от около 3,2 милиона полски евреи, отбелязва Ройтерс.

На Йе бе забранено да влиза в Австралия миналата година, след като издаде песен, прославяща нацизма и рекламира блуза със свастика на уебсайта си. Тази година имаше концерти в САЩ и Мексико, като планира изяви в Европа и Азия, припомня БТА.


Подобни новини


  • 1 Пан Пръцлав

    9 3 Отговор
    - Пже бжез жена му нже е интержесно...

    11:38 18.04.2026

  • 2 шаа

    21 6 Отговор
    ако отиде в киев не само концерт ще има, но и улица ще кръстят на него

    11:41 18.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Конфети "Земя-въздух-земя "

    5 5 Отговор
    За Великобритания Посейдон и Булава,а за останалите РС-28 Сармат,неблагодарни бо клуци

    12:15 18.04.2026

  • 5 Никой

    5 7 Отговор
    А в България си правят "Луков марш" и даже събориха Паметнки на загиналите войници.

    Че даже имаше и предложение да се кръсти булевард на "Богдан Филов" - разбираш ли.

    12:52 18.04.2026

  • 6 Асд

    4 1 Отговор
    Нег.р да възхвалява холокоста ми звучи противоречиво. В аушвиенцим има все още нещо останало, което още може да бъде палнато в негова чест

    13:14 18.04.2026

  • 7 Еврейска

    4 4 Отговор
    демокрация в пълният и блясък. Тона се казва защита на свободата на словото и изразяването . Доказвате за N-ти път колко сте отвратителни и страхливи. 😡😡😡
    Няма да спрете омразата срещу нас с такива актове. Променете се станете НОРМАЛНИ граждани на света ,така имате по голям шанс ХОРАТ да ви приемат .

    14:32 18.04.2026

  • 8 Абсурдистан

    4 1 Отговор
    Ето това е абсолютно идиотско. Тоя не се ли е виждал в огледалото, че хвали нацизма!

    15:05 18.04.2026