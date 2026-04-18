И Полша отмени концерт на Кание Уест

Управителите на стадион „Сласки" (Slaski) в град Хожов в Западна Полша казаха, че ще отменят концерта на противоречивия рапър Кание Уест, предадоха Ройтерс и ДПА, като цитирана местно издание.

Това стана ден, след като негово участие във Франция беше отменено заради отзвука от антисемитските му изказвания в миналото и възхвалата на нацизма. Подобно нещо се случи във Великобритания, където цял фестивал, на който Йе трябваше да бъде хедлайнер, бе отменен, а самият той получи забрана да стъпва на Острова.

През януари Кание се извини за поведението си, което причина посочи нелекувано биполярно разстройство. Тогава той се отрече от изразяваното в миналото възхищение от Адолф Хитлер, припомня Ройтерс.

Властите в Полша вече бяха дали сигнал, че ще вземат мерки, за да забранят планирания за 19 юни концерт. „В страна, белязана от историята на Холокоста, не можем да се преструваме, че това е просто забавление“, каза полският министър на културата Марта Ченковска.

Над 1,1 милиона души, повечето от които евреи, са убити в лагера на смъртта в Аушвиц в окупираната от нацистите Полша през Втората световна война. Нацистка Германия убива над 3 милиона души от около 3,2 милиона полски евреи, отбелязва Ройтерс.

На Йе бе забранено да влиза в Австралия миналата година, след като издаде песен, прославяща нацизма и рекламира блуза със свастика на уебсайта си. Тази година имаше концерти в САЩ и Мексико, като планира изяви в Европа и Азия, припомня БТА.