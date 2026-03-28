Гледаемостта на "Хана Монтана" скочи с 1000% за 20-годишнината от старта на шоуто

28 Март, 2026 20:34 4 823 13

Майли Сайръс отбеляза важния юбилей със специален епизод - ретроспекция

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Специалното издание на Disney+, посветено на 20-годишнината от сериала Хана Монтана, отчете силен зрителски интерес, достигайки 6,3 милиона гледания в рамките на първите три дни след премиерата си.

Юбилеят доведе и до значителен ръст в интереса към оригиналната продукция. Според данни на компанията, гледаемостта на „Хана Монтана“ е нараснала с около 1000% през последната седмица в сравнение с предходната. Въпреки че сериалът приключи излъчването си по Disney Channel още през 2011 г., той продължава да привлича аудитория, като до момента е натрупал над 500 милиона часа стрийминг.

Юбилейното специално издание дебютира на 24 март – точно 20 години след първото излъчване на сериала, който постави началото на кариерата на Майли Сайръс. В рамките на продукцията актрисата се завръща на снимачната площадка на „Хана Монтана“, където споделя спомени от периода на снимките.

В специалното участие взема и майка ѝ Тиш Сайръс-Пърсел, с която обсъждат влиянието на сериала върху живота им. Майли Сайръс дава интервю и пред водещата на подкаста „Call Her Daddy“ Алекс Купър, а финалът включва изпълнения на емблематични песни от поредицата пред публика от фенове.

Данните потвърждават трайното културно влияние на „Хана Монтана“, който две десетилетия след премиерата си продължава да бъде значим фактор в поп културата и да привлича нови поколения зрители.


Подобни новини


  • 1 Евгени от Алфапласт

    8 2 Отговор
    Не го знам този сериал, не съм го гледал. И в него ли е дибидюс гола като в клипа "Wrecking Ball"?

    Коментиран от #3, #13

    20:36 28.03.2026

  • 2 Сашко

    8 0 Отговор
    Като порастна, ще се оженя за нея!

    Коментиран от #12

    20:38 28.03.2026

  • 3 Рая ( от парламента )

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Ти защо не изпълняваш директивите? Хващай го, и жули, че ще се наказваме!

    Коментиран от #4

    20:40 28.03.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Рая ( от парламента )":

    Чакам си парите.😎

    Коментиран от #6

    20:42 28.03.2026

  • 5 123

    6 1 Отговор
    Сигурно и тая е била при Епщайн. Всички тея в масмедиите са обработени от Сатанисти.

    20:47 28.03.2026

  • 6 Рая ( от парламента )

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Евгени от Алфапласт":

    Ако за всяко жулене пари ще искаш, никога няма да те вземем за член!

    Коментиран от #8

    20:48 28.03.2026

  • 7 Порастна

    8 2 Отговор
    И стана грозно лезби

    21:00 28.03.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Рая ( от парламента )":

    Без пари и Рая НаДелян не дава.😎

    21:35 28.03.2026

  • 9 Дзак

    5 1 Отговор
    Едва ли обръща внимание на това!

    21:38 28.03.2026

  • 10 Фаундер

    3 1 Отговор
    Ще познаете лидера по един белег. Той е предаден от абсолютно всички около него.

    23:08 28.03.2026

  • 11 Анита и Бети прошляците

    1 0 Отговор
    По добре Форд мустанг и 10к евро отколкото един биткойн в портфейла 😅😅😅😅🤣🤣🤭🤭🤭🤭

    23:28 28.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мездра Монтана

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Преди 20 години нямаше ли кабелна във вашето село?

    06:42 29.03.2026