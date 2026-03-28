Гледаемостта на "Хана Монтана" скочи с 1000% за 20-годишнината от старта на шоуто

Специалното издание на Disney+, посветено на 20-годишнината от сериала Хана Монтана, отчете силен зрителски интерес, достигайки 6,3 милиона гледания в рамките на първите три дни след премиерата си.

Юбилеят доведе и до значителен ръст в интереса към оригиналната продукция. Според данни на компанията, гледаемостта на „Хана Монтана“ е нараснала с около 1000% през последната седмица в сравнение с предходната. Въпреки че сериалът приключи излъчването си по Disney Channel още през 2011 г., той продължава да привлича аудитория, като до момента е натрупал над 500 милиона часа стрийминг.

Юбилейното специално издание дебютира на 24 март – точно 20 години след първото излъчване на сериала, който постави началото на кариерата на Майли Сайръс. В рамките на продукцията актрисата се завръща на снимачната площадка на „Хана Монтана“, където споделя спомени от периода на снимките.

В специалното участие взема и майка ѝ Тиш Сайръс-Пърсел, с която обсъждат влиянието на сериала върху живота им. Майли Сайръс дава интервю и пред водещата на подкаста „Call Her Daddy“ Алекс Купър, а финалът включва изпълнения на емблематични песни от поредицата пред публика от фенове.

Данните потвърждават трайното културно влияние на „Хана Монтана“, който две десетилетия след премиерата си продължава да бъде значим фактор в поп културата и да привлича нови поколения зрители.