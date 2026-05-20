Селена Гомес и Кейт Бланшет ще си партнират в "силно провокативен" филм

20 Май, 2026 13:58 515 5

Новият филм на режисьора Брейди Корбет е с рейтинг 18+

Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Селена Гомес изглежда е готова за една от най-смелите промени в кариерата си, след като името ѝ беше свързано с новия проект на режисьора Брейди Корбет – мащабна продукция с провокативно съдържание, която рязко се различава от образа ѝ от годините в Дисни.

Според информация на Variety 33-годишната изпълнителка и актриса е сред звездите, обсъждани за участие във филма „The Origin of the World“, определян като амбициозна и нестандартна продукция с рейтинг за възрастни.

Проектът ще бъде четвъртият пълнометражен филм на Корбет като режисьор след The Childhood of a Leader, Vox Lux и номинирания за Оскар - "Бруталистът".

Освен Селена Гомес, към актьорския състав се свързват и Кейт Бланшет и Майкъл Фасбендър. По време на Филмов фестивал в Кан самата Бланшет загатна, че предстои да работи с Корбет по нов филм, а Variety съобщи, че и Фасбендър вече е свързан с проекта.

Според публикуваната информация действието на филма ще се развива основно през 70-те години на XX век, макар историята да обхваща период от XIX век до съвремието. Корбет вече е намеквал, че продукцията ще съдържа силно провокативни сцени и ще бъде „жанрово трудно определима“.

Режисьорът разкри през 2025 г. по време на фестивала Storyhouse Screenwriting Festival в Дъблин, че сценарият е около 200 страници и че филмът може да достигне продължителност близо четири часа. По информация на Variety продукцията ще бъде заснета със специални 65-милиметрови камери – рядка и изключително скъпа технология, използвана в ограничен брой съвременни филми.

Потенциалното участие на Селена Гомес в подобен проект се разглежда като поредна стъпка в усилията ѝ да се дистанцира от имиджа на детска звезда, наложен още с ролята ѝ в сериалите и филмите на Дисни. В интервю за Variety през 2023 г. певицата и актриса призна, че едва през последните години е започнала да се чувства свободна от очакванията, свързани с онзи период.

„Работих много усилено, за да намеря собствения си път. Не искам да бъда човекът, който бях тогава. Искам да бъда човекът, който съм днес“, заяви актрисата.

През последните години тя постепенно насочи кариерата си към по-зрели и психологически сложни роли, включително в сериала "Само убийства в сградата", който ѝ донесе сериозно признание от критиката.

Селена Гомес също така все по-открито говори за психичното си здраве и натиска, който е изпитвала като дете-звезда. В документалния филм "Selena Gomez: My Mind & Me" тя разказа за тревожността, депресията и страха от общественото мнение, които са я съпътствали години наред.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 .....

    2 0 Отговор
    Няма да го гледам

    14:06 20.05.2026

  • 2 Ко речи?

    3 0 Отговор
    Цепени сливи ли ще има?

    Коментиран от #5

    14:10 20.05.2026

  • 3 Синдзин PIN

    1 0 Отговор
    Вече е стара за тези неща. Трябваше да снима преди 10 години.

    14:36 20.05.2026

  • 4 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Това е като "Боряна граматикова и Dara ще се надпреварват за патката на Биби"
    Същото е

    14:44 20.05.2026

  • 5 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ко речи?":

    Ти да не си с държавен изпит, а не с дипломна работа?
    Учи се много, но докато не си хванах мъщ юрист не мога да повярвам – ето защо като си изгледат децата, американските домакини ходят в колеж (У-тет). Те се учат да пишат – Доцови – едва след завършване. Затова е редно да се пише дипломна работа. Който не е писъл в ЮЗУ, да му се отнеме диплумата докато не си напише домащното. Кой може си го може. А вие наемайте двоокати. Плашат безумците да не нападат гражданите.

    14:49 20.05.2026