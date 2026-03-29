Захари Бахаров и Рая Пеева вдигнаха тайна сватба? (СНИМКА)

Захари Бахаров и Рая Пеева вдигнаха тайна сватба? (СНИМКА)

29 Март, 2026 10:18 2 995 19

Двойката се появи с брачни халки в снимки в мрежата

Захари Бахаров и Рая Пеева вдигнаха тайна сватба? (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стана ясно, че актрисата Рая Пеева и нейният дългогодишен партньор Явор Бахаров тихомълком са се оженили, след като в социалните мрежи се появиха снимки с брачна халка на ръката на Рая, пише Шоу Блиц.

Слуховете за официалното обвързване на артистичната двойка, които започнаха да циркулират през март 2026 г., се засилиха и от новината, че Рая е бременна с първото им дете. Тя потвърди щастливото събитие по време на участието си в кулинарното риалити „Хелс Китчън“, където се изявява заедно със своята майка Красимира Демирова.

След почти десет години бурна връзка, изпълнена със скандали, раздели и публични изцепки, актьорите решили да се обвържат и пред закона. Според близки до тях, наближаващите 41 години на Явор и 37-те на Рая са били решаващият фактор за създаването на истинско семейство.

Първоначалните знаци за годеж се появиха още преди два месеца, когато по случай десетата годишнина от началото на връзката им, актрисата публикува снимка с класически годежен пръстен и емоционално послание към Явор.

Въпреки че Рая и Явор още не са направили официално изявление пред медиите, те не спират да демонстрират любовта си в мрежата. Явор отговори на емоционалното послание на Рая със снимка на букет лалета и признанието „Обична моя“, което окончателно увери почитателите им в сериозността на техните намерения. Остава да разберем дали бащинството и семейният живот ще успеят да усмирят бурните характери на двамата популярни актьори.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шести

    34 1 Отговор
    Още в заглавието има грешка Захари си писала,а става въпрос за Явор

    Коментиран от #4, #6

    10:25 29.03.2026

  • 2 шмрък пуфф шмрък пуфф…

    20 0 Отговор
    яко с бело и тревичка за всеки таен гост най-вече за младоженците

    10:25 29.03.2026

  • 3 Дездемона

    9 13 Отговор
    За мен тази колаборация си остава пълна загадка. Райчето е невероятно създание за разлика от клоуна до нея.

    Коментиран от #16

    10:28 29.03.2026

  • 4 село

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шести":

    И Настрадин Ходжа да е написала- все тая. Кой се интересува от тях?
    Що се заяждаш с Марето. То толкова си може.
    А ще почваме ли залозите за развода?

    10:38 29.03.2026

  • 5 гост

    1 19 Отговор
    много щурав ,но абсолютен талант-в пъти по-добър като артист от брат си

    10:43 29.03.2026

  • 6 Артистите са луди глави

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шести":

    Може Рая да е вдигнала тайна сватба с Захари..

    Коментиран от #14

    10:44 29.03.2026

  • 7 баба

    13 2 Отговор
    Ехеее!! Гледам на снимката три красиви сини сърчица. Трогателно!! Плюс тринадесет бутилки с алкохол, от които поне половината са отворени. Добре де- да речем седем бутилки с алкохол.

    Коментиран от #11

    10:48 29.03.2026

  • 8 Пустиня(к)

    17 1 Отговор
    Начи тая я трескат и двамата бракя. И оня, плешото, и другия, наркомана.

    11:32 29.03.2026

  • 9 све

    18 1 Отговор
    Заслужават се един друг ! Преди ми беше криво, че Рая трябва да търпи тази грешка на природата, но и тя се оказа злобна и дребна душа. Не ми се мисли ако успеят да се размножат, какво ще излезе.6873

    11:42 29.03.2026

  • 10 Перо

    14 0 Отговор
    Сега наркоса ще я бие законно! Робски манталитет и стокхолмски синдром!

    11:45 29.03.2026

  • 11 да уточним

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "баба":

    Тази снимка показва пола на бебето и е проява на лош вкус .

    11:48 29.03.2026

  • 12 Зрител

    8 0 Отговор
    Много важно! Да са щастливи!Рая по-малко злоба и гнусни думи!

    11:52 29.03.2026

  • 13 Аква

    1 0 Отговор
    На печелившите- честито!

    11:55 29.03.2026

  • 14 Паисий

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Артистите са луди глави":

    ...със Захари

    11:55 29.03.2026

  • 15 Механик

    3 0 Отговор
    Браво! Гледам вече и кученце са си родили. Браво!

    12:18 29.03.2026

  • 16 😂😂😂

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дездемона":

    Злобна и отровна змия е Райчето. В Hells kitchen си показва цялата простотия и елементарност на треторазрядна актриса. За Бахаров няма нужда от коментар, него цяла България го видя.

    12:30 29.03.2026

  • 17 Христов

    2 0 Отговор
    Е как може да се излагаме така
    На снимката Явор ,пък в заглавието Явор

    13:44 29.03.2026

  • 18 Кифлата е напълнена със съдържание

    2 0 Отговор
    Поредната ревящ и нещастна кифла след няколко месеца

    16:03 29.03.2026

  • 19 9689

    0 0 Отговор
    Това противно творение на природата трябва да се казва Ада не Рая.Заедно с некадърната си майка вън от всички телевизии.

    18:26 29.03.2026