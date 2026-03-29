Захари Бахаров и Рая Пеева вдигнаха тайна сватба? (СНИМКА)

Стана ясно, че актрисата Рая Пеева и нейният дългогодишен партньор Явор Бахаров тихомълком са се оженили, след като в социалните мрежи се появиха снимки с брачна халка на ръката на Рая, пише Шоу Блиц.

Слуховете за официалното обвързване на артистичната двойка, които започнаха да циркулират през март 2026 г., се засилиха и от новината, че Рая е бременна с първото им дете. Тя потвърди щастливото събитие по време на участието си в кулинарното риалити „Хелс Китчън“, където се изявява заедно със своята майка Красимира Демирова.

След почти десет години бурна връзка, изпълнена със скандали, раздели и публични изцепки, актьорите решили да се обвържат и пред закона. Според близки до тях, наближаващите 41 години на Явор и 37-те на Рая са били решаващият фактор за създаването на истинско семейство.

Първоначалните знаци за годеж се появиха още преди два месеца, когато по случай десетата годишнина от началото на връзката им, актрисата публикува снимка с класически годежен пръстен и емоционално послание към Явор.

Въпреки че Рая и Явор още не са направили официално изявление пред медиите, те не спират да демонстрират любовта си в мрежата. Явор отговори на емоционалното послание на Рая със снимка на букет лалета и признанието „Обична моя“, което окончателно увери почитателите им в сериозността на техните намерения. Остава да разберем дали бащинството и семейният живот ще успеят да усмирят бурните характери на двамата популярни актьори.