Откриха врати на 4000 години

Турски археолози, разкопаващи гробната могила Сейитемер Хьоюк в Западна Турция, са открили група овъглени дървени фрагменти, вероятно представляващи дървени врати от средната бронзова епоха (втората половина на 3-то до първата четвърт на 2-ро хилядолетие пр.н.е.), според arkeonews.net. Проучване на находката е публикувано в списанието за социални науки на университета Думлупинар през април 2026 г.

Разкопките на гробната могила Сейитемер Хьоюк продължават от 1989 г. Историята на човешкото заселване на това място се простира хиляди години назад, разкривайки няколко основни културни слоя, датиращи от римския и елинистическия период, както и от желязната, средната и ранната бронзова епоха. Могилата е запазила къщи, улици, крепостни стени, пещи, огнища, складови помещения, тъкачни работилници и металообработващи работилници.

В три от 174-те сгради от средната бронзова епоха, открити в Сейитемер Хьоюк, археолозите откриха останки от овъглена дървесина по подовете на помещенията, за които учените смятат, че някога може да са били еднокрили дървени врати. Тяхната правоъгълна форма, дъсчена структура и близост до врати предполагат, че те са затваряли входовете към тези помещения преди приблизително четири хиляди години.

Запазените дървени панели на вратите са изключително редки, тъй като органичните материали обикновено се разлагат. Древните врати обикновено се реконструират въз основа на косвени доказателства. Археолозите често разчитат на дупки в стени, прагови камъни, дупки за стълбове и други архитектурни следи, за да определят къде някога са се намирали вратите. Следователно находката в Сейитемер Хьоюк може да се счита за уникална.

Една от най-поразителните детайли е, че предполагаемите врати са открити лежащи на пода вътре в сградите, отбелязват учените. Това предполага, че те може да са се отваряли навътре, преди евентуално да се срутят или да паднат от закрепванията си, след което да бъдат овъглени по време на пожар.

Вратите очевидно са били направени от множество правоъгълни дървени блокове или дъски. Наблизо не са открити метални щифтове, което предполага, че за свързването на парчетата са използвани дървени щифтове или други органични материали. Фрагментите са с ширина от 0,68 до 0,86 метра.

Тази находка разкрива не само как са били планирани сградите в онази далечна епоха, но и как хората са живели ежедневието си. Вратата, на пръв поглед, изглежда като обикновен предмет, но може да разкрие информация за неприкосновеността на личния живот, сигурността, организацията на домакинството и социалната йерархия.

