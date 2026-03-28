Революционна находка: Oткриха вкаменелост от непознат вид на 18 милиона години

Египетски учени откриха вкаменелост от непознат досега вид древни висши примати, наречен месрипитек мограенсис (Mesrypithecus moghraensis), който е живял в региона на Западната пустиня преди около 18 милиона години, съобщи в. „Ал Ахрам”.
Изследването, публикувано в изданието „Сайънс”, се основава на усъвършенствани филогенетични анализи. Чрез комбиниране на ДНК данни от съвременни видове с анатомичните характеристики на новооткритите фосили, екипът от Университета в Мансура е позиционирал месрипитека близо до общия прародител на съвременните човекоподобни маймуни, пише БТА.
В продължение на години научните теории предполагаха, че произходът на висшите примати е в голяма степен ограничен до Източна Африка, а северната част на континента е извън основния им еволюционен ареал през ранния миоцен. Присъствието на месрипитека в Египет доказва, че Северна Африка съдържа липсващо парче от пъзела, което очертава картина на значително по-широко им разпространение.
Находката е напът да преначертае еволюционната карта на приматите в Африка, каза д-р Хешам Салам, основател на Центъра по палеонтология на гръбначните животни към Университета в Мансура. Той изтъкна, че това е първото подобно откритие, извършено изцяло от египетски научен екип. Нещо повече, водещият изследовател на проекта д-р Шрук ал Ашкар е първата жена от Близкия изток, ръководила изследване с такъв мащаб, което е публикувано в толкова влиятелно научно списание.
Екипът за първи път получи световно признание през 2018 г. с откритието на мансуразавъра (Mansourasaurus) -динозавър с размерите на училищен автобус, който запълни празнина в историята на африканските динозаври. То беше последвано от идентифицирането през 2023 г. на тутцетус (Tutcetus) - един от най-малките и най-древни представители на изчезналото семейство китоподобни базилозаври, наречен в чест на древноегипетския владетел Тутанкамон.
През 2025 г. Центърът идентифицира вида уадисухус (Wadisuchus) - „долинния крокодил”, живял преди приблизително 80 милиона години и оцелял след изчезването на динозаврите. Още едно откритие е месоядният бозайник бастетодон (Bastetodon), обитавал египетските земи преди 30 милиона години, което предостави ключови сведения за ранните праисторически хищници по тези земи.
09:52 28.03.2026
09:53 28.03.2026
09:54 28.03.2026
09:58 28.03.2026
10:00 28.03.2026
10:06 28.03.2026
10:06 28.03.2026
10:09 28.03.2026
10:14 28.03.2026
10:15 28.03.2026
10:29 28.03.2026
10:39 28.03.2026
10:45 28.03.2026
Че са такива , щото са много умни и са мислили и говорили само умнотии ли ?
10:49 28.03.2026
10:52 28.03.2026
19 Пища ХУФнагел
До коментар #18 от "Mими Кучева🐕🦺":Недай така ! Обиждаш дядото на Лили , че и нея самата даже !
Та този череп е младеж спрямо нея .....................
10:59 28.03.2026
11:05 28.03.2026
11:14 28.03.2026
11:18 28.03.2026
11:26 28.03.2026
12:27 28.03.2026
28 Идън
До коментар #7 от "Граф Сен Жермен":Бог е ЕДИН!Учените още не са достигнали до тайните Му и само изследват Неговите творения.Учените много пъти грешат- Бог- никога!
Коментиран от #29
12:45 28.03.2026
29 Съжалявам
До коментар #28 от "Идън":Че ще те разочаровам, но това е заблуда. Но все пак не грешиш напълно - има такова свръхсъщество, но не е бог! Още при създаването на човеците освен генетични промени, са нанесени и промени в духовно физически аспект. Едната фикция е човеците да се стремят към златото, и да го харесват незнайно защо за самите тях. Другото въздействие е, да се подчиняват коленопреклонно на свръхдържава, които да наричат богове. Като християнка не се замисляш за многобожието, а то си съществува. Това, което наричаш ангели и архангели, както и светии, предишните хора са наричали богове. И запомни - Бога от стария завет, и Иисус, не са едно и също!!! Само Христос иска от човеците да прощават, да обичат и да се стремят към добро! А старият Бог, еврейския, и мюсюлманския са едно и също!!! Съдят според шариат, покръстват насилствено, и смятат останалите за низши!
14:13 28.03.2026