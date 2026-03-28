Революционна находка: Oткриха вкаменелост от непознат вид на 18 милиона години

28 Март, 2026 09:49 2 101 29

Египетското откритие може да бъде липсващото парче в пъзела на историческата картина на човекоподобните маймуни

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Египетски учени откриха вкаменелост от непознат досега вид древни висши примати, наречен месрипитек мограенсис (Mesrypithecus moghraensis), който е живял в региона на Западната пустиня преди около 18 милиона години, съобщи в. „Ал Ахрам”.

Изследването, публикувано в изданието „Сайънс”, се основава на усъвършенствани филогенетични анализи. Чрез комбиниране на ДНК данни от съвременни видове с анатомичните характеристики на новооткритите фосили, екипът от Университета в Мансура е позиционирал месрипитека близо до общия прародител на съвременните човекоподобни маймуни, пише БТА.

В продължение на години научните теории предполагаха, че произходът на висшите примати е в голяма степен ограничен до Източна Африка, а северната част на континента е извън основния им еволюционен ареал през ранния миоцен. Присъствието на месрипитека в Египет доказва, че Северна Африка съдържа липсващо парче от пъзела, което очертава картина на значително по-широко им разпространение.

Находката е напът да преначертае еволюционната карта на приматите в Африка, каза д-р Хешам Салам, основател на Центъра по палеонтология на гръбначните животни към Университета в Мансура. Той изтъкна, че това е първото подобно откритие, извършено изцяло от египетски научен екип. Нещо повече, водещият изследовател на проекта д-р Шрук ал Ашкар е първата жена от Близкия изток, ръководила изследване с такъв мащаб, което е публикувано в толкова влиятелно научно списание.

Екипът за първи път получи световно признание през 2018 г. с откритието на мансуразавъра (Mansourasaurus) -динозавър с размерите на училищен автобус, който запълни празнина в историята на африканските динозаври. То беше последвано от идентифицирането през 2023 г. на тутцетус (Tutcetus) - един от най-малките и най-древни представители на изчезналото семейство китоподобни базилозаври, наречен в чест на древноегипетския владетел Тутанкамон.

През 2025 г. Центърът идентифицира вида уадисухус (Wadisuchus) - „долинния крокодил”, живял преди приблизително 80 милиона години и оцелял след изчезването на динозаврите. Още едно откритие е месоядният бозайник бастетодон (Bastetodon), обитавал египетските земи преди 30 милиона години, което предостави ключови сведения за ранните праисторически хищници по тези земи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 вид древни висши примати

    26 5 Отговор
    като тиквата дето има над 600 000 фенове поклонници

    09:52 28.03.2026

  • 2 Опааа

    12 1 Отговор
    Събино много си неграмотна!

    09:53 28.03.2026

  • 3 бай тикван чекмеджето

    14 2 Отговор
    Присъствието на месрипитека
    в бг доказва
    че е най бедната и болнава и измираща държава в ес според официалните статистики

    09:54 28.03.2026

  • 4 Оги

    22 2 Отговор
    Македонец. Чистокръвен.

    09:58 28.03.2026

  • 5 Сила

    18 3 Отговор
    Дедото на Тиквата ...най после !!!?

    10:00 28.03.2026

  • 6 Ей,Събино

    10 1 Отговор
    Пусни някаква смислена статия ма,🐖

    10:06 28.03.2026

  • 7 Граф Сен Жермен

    13 6 Отговор
    Това са чисти глупости! Няма еволюция в този вид, който да ни направи хора. Всичко е започнало преди около 460 000 години, когато тези, които наричаме богове, са модифицирали генетично определен вид човекоподобно не защото са много добрички, а за да им робуваме и да им служим. И ние не сме първите. Всички предишни хибриди сте виждали в изображенията на старите храмове. Кентаври, свинксове, крилати бикове, русалки ( за да им слугуват във водата ) и пр.! Те ( боговете )са избили и динозаврите, за да не изяждат тяхното творение ( нас ) не от човеколюбие, а за да не пречат на робите им да работят.

    Коментиран от #28

    10:06 28.03.2026

  • 8 Нека да пиша

    8 7 Отговор
    Това е било любовника на Лили Иванова л

    10:09 28.03.2026

  • 9 Счетоводител

    7 1 Отговор
    В Африка и близкия изток са еволюирали маймуни, а на Балканите - хора. Ген, какво да се прави :)

    10:14 28.03.2026

  • 10 Дали ?

    10 1 Отговор
    Дали ?

    Не се Връщаме !

    Към Тези ?

    Като им Гледам Зъбите ! -----

    Приличат На !

    Нашите Депутати !

    10:15 28.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ВВП

    12 0 Отговор
    Откъде произлизат герберопитеците? И ппитеците?

    10:29 28.03.2026

  • 14 Сийка

    5 1 Отговор
    На македонопитек ми прилича...

    10:39 28.03.2026

  • 15 Има много...

    8 0 Отговор
    ...необичайни находки за тайствени създания, живели на Земята, напр. великаните, технологии, архитектура и т.н., които обаче крият умишлено от обществото. А те не са намерени вчера или преди 20 г., а от много стари времена, когато хората също като нас са били любопитни и са знаели къде да копат за древни открития. Полезно ли ще е да получим силно познание за медицина, нещо което още не знаем...

    10:45 28.03.2026

  • 16 свиреп ОХЛЮВ

    4 0 Отговор
    Как ли ще реаграт идните поколения , ако и когато намерят черепите и скелетите на хора като Бойко и Делян например ?
    Че са такива , щото са много умни и са мислили и говорили само умнотии ли ?

    10:49 28.03.2026

  • 17 Тая находка ми прилича

    1 1 Отговор
    На черепа на освирепелия и озлобен ятръмп!

    10:52 28.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пища ХУФнагел

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Недай така ! Обиждаш дядото на Лили , че и нея самата даже !
    Та този череп е младеж спрямо нея .....................

    10:59 28.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Една фактологична истина

    2 9 Отговор
    Черепите на Бай Тошо и тоя от преди 18 милиона години, много си приличат.
    Затова сме на това дередже.

    11:05 28.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бездарна

    2 1 Отговор
    авторка на безценни статии, абсолютен талаш.

    11:14 28.03.2026

  • 24 Това е

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    е на баба ти изхвърчалото хвърчило.

    11:18 28.03.2026

  • 25 Очевидно

    1 1 Отговор
    Македонче

    11:26 28.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Глупости,

    1 1 Отговор
    това е черепът на цар Македон.

    12:27 28.03.2026

  • 28 Идън

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Граф Сен Жермен":

    Бог е ЕДИН!Учените още не са достигнали до тайните Му и само изследват Неговите творения.Учените много пъти грешат- Бог- никога!

    Коментиран от #29

    12:45 28.03.2026

  • 29 Съжалявам

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Идън":

    Че ще те разочаровам, но това е заблуда. Но все пак не грешиш напълно - има такова свръхсъщество, но не е бог! Още при създаването на човеците освен генетични промени, са нанесени и промени в духовно физически аспект. Едната фикция е човеците да се стремят към златото, и да го харесват незнайно защо за самите тях. Другото въздействие е, да се подчиняват коленопреклонно на свръхдържава, които да наричат богове. Като християнка не се замисляш за многобожието, а то си съществува. Това, което наричаш ангели и архангели, както и светии, предишните хора са наричали богове. И запомни - Бога от стария завет, и Иисус, не са едно и също!!! Само Христос иска от човеците да прощават, да обичат и да се стремят към добро! А старият Бог, еврейския, и мюсюлманския са едно и също!!! Съдят според шариат, покръстват насилствено, и смятат останалите за низши!

    14:13 28.03.2026