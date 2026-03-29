Слави Трифонов се завръща на сцената с грандиозен концерт?

29 Март, 2026 14:24 4 615 117

В светските медии се върти упорит слух, че Дългия и екипът му имат намерение да направят голям концерт в "Арена 8888"

Слави Трифонов се завръща на сцената с грандиозен концерт? - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Слави Трифонов от години е фокусиран върху политиката и почти не се появява на музикалната сцена, което разочарова част от феновете му, свикнали с грандиозните му концерти и енергията на живите изпълнения.

Въпреки това, почитателите на Дългия могат да имат повод за радост. По информация на БЛИЦ, Слави Трифонов и „Ку-ку бенд“ подготвят голямо завръщане с поредица от концерти в зала „Арена 8888 София“. Планирани са няколко последователни дати около 14 февруари, като една от тях ще съвпадне именно с Деня на влюбените.

Към момента билетите все още не са пуснати в продажба, а официално съобщение от екипа на Трифонов също липсва. Въпреки това новината вече се разпространява сред феновете, които с нетърпение очакват възможността отново да чуят любимите си песни на живо.

Очакванията са концертите да бъдат мащабни и зрелищни, каквито Слави традиционно прави. Според неофициална информация, той дори обмисля да използва сцената за важно лично и професионално решение – да обяви оттеглянето си от политиката и завръщането си към музиката.

Ако това се случи, концертите през следващата година може да се окажат не просто музикално събитие, а повратен момент в кариерата на Слави Трифонов.

Последният голям концерт на Слави Трифонов и „Ку-ку бенд“ беше през 2017 г. в зала „Арена Армеец“, което прави евентуалното му завръщане на сцена още по-дългоочаквано от феновете.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боби

    158 5 Отговор
    "Суверенът" го разбра какъв е и сега нема денги 🤣

    Коментиран от #63

    14:25 29.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    171 6 Отговор
    Пари да ми дават няма да ида.

    14:25 29.03.2026

  • 3 Мисира

    169 5 Отговор
    Няма да мине номера вече!!

    Коментиран от #71

    14:25 29.03.2026

  • 4 Делю Хайдутин

    152 3 Отговор
    Изпадна от властта и свърши парите.

    14:25 29.03.2026

  • 5 ннннннннн

    112 4 Отговор
    Ха,стига,бе! Този с тоталната алопеция още ли ще ни пее? Нали се занимава уж с политика?Какви концерти пак ще прави?!

    14:26 29.03.2026

  • 6 Чалгаристан

    123 4 Отговор
    И безплатен ли е няма пак никой да иде суверена вече не може да го понася

    14:28 29.03.2026

  • 7 Майко мила

    116 4 Отговор
    Какво грачене ще падне.хахаха
    Софка ще ли да му е парктньор?
    Тошко маймунката ще е водещ.

    14:29 29.03.2026

  • 8 Траянов

    105 4 Отговор
    Болен. Това недоразумение още живее в 90-те години на миналия век.

    14:30 29.03.2026

  • 9 1488

    62 18 Отговор
    помня доматите кат беха 4 лева, а не 4 евро
    беше през далечната 2025та (декември)

    просто смениха валутата и абсолютно никой не забеляза, а грешнителството се уби да повтаря че инфлацията е 0.1% или почти отрицателна и че в магазина едва ли не ти дават пари

    Коментиран от #31

    14:30 29.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мдаа

    93 2 Отговор
    Субсидията свърши и се връща към печалбата от балъци.

    14:33 29.03.2026

  • 12 Маркуч

    58 4 Отговор
    Концерта да е на петрохан в хижата.

    Коментиран от #26

    14:34 29.03.2026

  • 13 Бъдеще

    26 3 Отговор
    Ега ........ насред концерта!

    14:34 29.03.2026

  • 14 ТЪКМО ЩЕ СИ

    50 1 Отговор
    ПРЕБРОЙ ПРОДАЖНИЦИТЕ.ПАВЛЕТЧИТО ЩЯЛА ДА РАБОТИ НА ПИЛОН МОЖИ И НА КАЛОТИНО УСПЕХ СКЪПА ТОШКО АФРИКАНСКИ СЪМ.

    14:35 29.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Читател

    84 2 Отговор
    Големия концерт през 2017 година,никога няма да се повтори като присъствие на публиката.Слави и двамата му отровни копои,настроиха българите към чалга-шоуто с отвращение,нямащо равно на себе си.Хората си казаха думата: "Никога вече итн-сбирщината да не помисля дори за НС"!

    14:36 29.03.2026

  • 17 Хер Флик от Гестапо

    71 2 Отговор
    Би било редно да се запише: " Слави Трифонов слиза от сцената с грандиозен провал" останалото са дребни детайли, не значими за историята. Не че грандиозния провал е нещо значимо де....

    Коментиран от #47

    14:36 29.03.2026

  • 18 Оги

    81 1 Отговор
    Ква стана с референдума, лев на глас, 120 депутати, мажоритарна система, изчегъртване на Боко, кво стана, Славчо?

    14:37 29.03.2026

  • 19 n√Варна

    55 1 Отговор
    Концертите били планирани за февруари – догодина!
    До тогава – я камилата, я камиларя!
    Оптимизмът на Сл. Тр. е пресилен.

    14:38 29.03.2026

  • 20 Читател

    58 1 Отговор
    Да се маха от България!!!

    14:38 29.03.2026

  • 21 ТИГО

    59 3 Отговор
    Много харесвам нещо дето не се е случило да го наричат "Грандиозен" ! Май вече съвсем издрусаха драскачите ! А слави ще си почеса егото за последно и "Сбогом завинаги"

    Коментиран от #28

    14:40 29.03.2026

  • 22 Тома

    54 1 Отговор
    Откакто е в политиката славуца не е ставал от дивана

    14:40 29.03.2026

  • 23 Писаре

    45 1 Отговор
    .... ми той 14 февруари, беше преди месец и половина.

    14:40 29.03.2026

  • 24 Какъв

    56 1 Отговор
    Концерт този труп. Толкова бързо ли изхарчи взетото от бочко и шиши. Сега само да не го разочарова истината. Може римлянска сватба да свири, концерт надали.

    14:41 29.03.2026

  • 25 Дориана

    57 2 Отговор
    Слави Трифонов не е във форма и се проваля. Да не говорим, че се провали като политик и е един от най- мразените от народа.

    14:41 29.03.2026

  • 26 ВЪХ НЕДЕЙ

    51 2 Отговор

    До коментар #12 от "Маркуч":

    СЛАВЧО РАЗОЧАРОВА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ПО ТОЧНО АФРИКАНСКИ ,БАЛАБАНЧИТО ГЕЛОСАНО И ПАВЛЕТА НЕМИТОВА ТРИМЦАТА.

    14:42 29.03.2026

  • 27 Този човечец

    45 1 Отговор
    е извън реалността !

    14:42 29.03.2026

  • 28 Дориана

    54 2 Отговор

    До коментар #21 от "ТИГО":

    Егото на Слави Трифонов вече е смачкано. Много противен човек стана заедно с Тошо Йорданов и Балабанов.

    14:44 29.03.2026

  • 29 Ще го

    33 0 Отговор
    изкара на памперси!

    14:45 29.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ТИГО

    27 1 Отговор

    До коментар #9 от "1488":

    Ама никой не спря да пазарува ,нали така ! Това е ако мине номера , е мина защото сме пасмина робска безродна ! КАто сме оФФце ще ни стрижат ! А трябваше бойкот на магазините , ама не трябва да има "Промоции" да лапа раята !Не е виновно еврото а това дето стана без никакъв контрол ,благодарение на дебелаците и зоопарка на славуца.

    Коментиран от #50

    14:47 29.03.2026

  • 32 Анонимен

    29 1 Отговор
    Да грачи там политиката не е за него

    14:48 29.03.2026

  • 33 Това е

    33 0 Отговор
    последният концерт на Славиту. "На прощаване". Сбогом мутри.

    14:48 29.03.2026

  • 34 греда

    36 1 Отговор
    Жалък опит пак да напълзят в политиката! Айде нема нужда шишигномчета!

    14:50 29.03.2026

  • 35 Не трябваше

    26 1 Отговор
    Да влиза в политиката сега и него го мразят. В шоуто му винаги плюеше по политиците и ги усмиваше! Сега той и екипа му са същите като тези от скечовете, които правеше. Явно и те искаха лесни пари и успяха да се доберът до властта.
    От кажи се Слави сигурена съм, че сте искали да направите промяна, НО парите променят нещата.

    14:51 29.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Да ви го.......

    28 0 Отговор
    На концерта зулус продажен

    14:56 29.03.2026

  • 38 Офффф

    32 1 Отговор
    Кой ще ходи да му слуша фалшивото пеене на този чалгар.

    14:56 29.03.2026

  • 39 На зулуски концерти не

    32 1 Отговор
    ходим повече, благодаря.

    14:56 29.03.2026

  • 40 Да не би да

    20 0 Отговор
    Изхарчи милионите или ще повдига предизборно партийката си????!!!!

    14:56 29.03.2026

  • 41 Ицо

    3 32 Отговор
    Браво СЛАВИ.Голям си бате.Само Дългия.УРА УРА.

    14:57 29.03.2026

  • 42 сусо

    22 0 Отговор
    Ами има си публика чалгаджията! Има хора на които това им е културата!

    14:58 29.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Николаос 66

    26 0 Отговор
    Нахранете го със сандвичи с храни с изтекъл срок защото той виеше за оставка на земеделският министър популиста Слави същият като Стефка се продаде и си с.а на името и морала

    15:10 29.03.2026

  • 45 Той,

    18 0 Отговор
    14 февруари де, не мина ли ?! Или за коя година говорим, че славито съсвсем ме обърка! А, бе той славито май съвсем му е изпята песента…

    15:12 29.03.2026

  • 46 На фекалната биомаса...

    18 1 Отговор
    Приятно чака-рака с цвят кафяв и космонафт лиляв

    Коментиран от #48

    15:12 29.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Нема Шанс

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "На фекалната биомаса...":

    Е1 р4иот

    15:16 29.03.2026

  • 49 Никой

    8 1 Отговор
    Това ви го гарантирам аз Делян Пеевски ! " Колеги много ми е хубаво с вас, ще останем да гледаме шоуто ". " Сега пускаме и една реклама на 7/8 специално за Шоуто на Слави .

    15:16 29.03.2026

  • 50 Ку-ку

    0 12 Отговор

    До коментар #31 от "ТИГО":

    Чакай, чакай малко.....кой подкани за протести срещу правителството преди Нова година, въпреки, че бяха обявили да си подадат оставката началото на януари... и на всичкото отгоре и бюджета не искаха да приемат, а сега същите тези "реват", че нямало пари....ей,тия "харвардски тарикати" наистина имат раздвоение на личността, която ги кара да повтарят само Борисов-Пеевски... 🤣🤣🤣

    15:23 29.03.2026

  • 51 Мисля, мисля

    16 0 Отговор
    И не се сещам, кой пък е този слави?

    15:24 29.03.2026

  • 52 12340

    13 0 Отговор
    "Бедни,бедни Македонски......"

    15:24 29.03.2026

  • 53 Чичо от село

    15 0 Отговор
    Останаха ли шаранчета да му лъвът на всичката на Слави.Наслушах ме се на политическите му обещания,сега е време за чалга.

    Коментиран от #59

    15:25 29.03.2026

  • 54 Олеле

    14 0 Отговор
    Ужас !

    15:25 29.03.2026

  • 55 Чуторан

    16 0 Отговор
    Хора, отново ще ви излъже. Няма да се появи той, а ще пеят и свирят тези около него - Годжи, певицата, някой гост и така ще ви прибере парите. Не му вярвайте.

    15:25 29.03.2026

  • 56 Никой

    12 0 Отговор
    Концерта ще бъде осъществен с помоща на " вашите пари " дарени ни от Дидо фалита . Поканени са всички . Ще напълним залата безплатно " Заради вас ! И само заради вас ! И само заради вас ! Булю , булю, булю .

    15:25 29.03.2026

  • 57 СССР

    14 0 Отговор
    "И не се сещам, кой пък е този слави?" Това е един ЦЪРВУЛ във въздуха.

    15:27 29.03.2026

  • 58 Никой

    11 0 Отговор
    Абе къде е таз Македонияяяяя ?

    15:29 29.03.2026

  • 59 Чичо от село

    10 0 Отговор

    До коментар #53 от "Чичо от село":

    Останаха ли шаранчета да му кълвът на въдичката на Слави.Наслушах ме се на политическите му обещания,сега е време за чалга.

    15:30 29.03.2026

  • 60 Да се

    15 0 Отговор
    връща на село !

    15:32 29.03.2026

  • 61 АЙДЕ ГЪЧ

    14 0 Отговор
    ЩО НЕ СЕ РАЗКАРА ОТ ПРЕД ОЧИТЕ НА ХОРАТА ТОЯ ОТ ПА ДЪЧЕН ПРОДУКТ

    15:33 29.03.2026

  • 62 При закрити врати ли ще е концерта?

    15 0 Отговор
    Този ненормалния гол и куц охлюв е изгубил представа за реалността

    15:33 29.03.2026

  • 63 ЗА ОТПЛАТА

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боби":

    ШИ ШИ И ЧЕКМЕДЖИЯН ЧЕ ГО СПОНСОРИРАТ

    Коментиран от #65

    15:36 29.03.2026

  • 64 Никой

    8 0 Отговор
    Джипко Бибитков днес не дойде в парламента ". Тошко Африкански . Бедни ми, бедни цървулю .

    15:36 29.03.2026

  • 65 КАК КАКГО КАЗА

    6 0 Отговор

    До коментар #63 от "ЗА ОТПЛАТА":

    ЧЕКМЕДЖАН ГО СКРИХА ПОКАЗВАТ ДАНИЕЛКА,ВМЕРИСАНТА САЧЕВА, ТОЛКОВА МНОГО ЩЕ ЗАГУБЯТ ДАЖЕ МОМЧЕТО ЩЕ ИМА ПОВЕЧЕ ГЛАСОВЕ ГОВОРЯ ЗА ШИШИ.

    15:40 29.03.2026

  • 66 Радомир

    14 1 Отговор
    Бойкот на тоя учиндолския клоун

    15:44 29.03.2026

  • 67 Гьонсурат

    10 0 Отговор
    Да слага памперса и да ходи да грачи

    15:47 29.03.2026

  • 68 🤔.....

    11 0 Отговор
    Още ли е живо това влечуго? 🤮

    15:48 29.03.2026

  • 69 Пълен

    13 0 Отговор
    Бойкот на тоя национален предател!!!

    15:54 29.03.2026

  • 70 Ивелин Михайлов

    12 0 Отговор
    БОЙКОТ НА СЛАВУЦА!

    15:54 29.03.2026

  • 71 Дано да си прав!

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мисира":

    Много харесвах песните и духът, който излъчваха, докато бяха хъшове. Нооо, наредиха ли се и те около предателската баница, ми опротивяха напълно! Дано никой не отиде на тоя концерт!

    Коментиран от #99

    15:57 29.03.2026

  • 72 Цървул

    11 1 Отговор
    Дано единствените посетители на това тъжно събитие , да са тези на сцената .

    15:57 29.03.2026

  • 73 хъхъ

    8 1 Отговор
    Как ще го изкарат на сцената - в инвалидна количка или на диван?

    16:05 29.03.2026

  • 74 Грандиозна чалга

    11 1 Отговор
    Това няма да му помогне за рейтинга на ИТН- патерица на ГЕРБ и ДПС. Кой спонсорира този "грандиозен проект", някой олигарх близък до Путин сигурно, същите които преди години му уредиха концерт в най-голямата концертна зала O2 Arena в Лондон, само за да се перчи че и той е стъпвал там?

    16:06 29.03.2026

  • 75 Дядо от село

    12 1 Отговор
    От политиката изчезна, сега и от сцената ще изчезне и догодина,в подлеза на ЦУМ -мартеници...

    16:09 29.03.2026

  • 76 Който отиде на този концерт, той плюе на

    14 1 Отговор
    България и българите! Би ме било срам от всяка една от онези бедни робски души, които биха се изтипосани на концерт там. Народа трябва да презира този, така както презира Пеевски и Борисов, защото те са едно.

    Коментиран от #78

    16:10 29.03.2026

  • 77 Мечти

    8 1 Отговор
    Че той до догодина не се знае дали ще е жив?

    16:13 29.03.2026

  • 78 Ще си види

    10 1 Отговор

    До коментар #76 от "Който отиде на този концерт, той плюе на":

    Резултата той - предателите са най - долната порода.

    16:14 29.03.2026

  • 79 Фори

    9 1 Отговор
    Крайно време е да се оттегли от политиката и да се фокусира само в чалгата. Нищо не става от дългия Уичиндолски чалгаджия!

    16:14 29.03.2026

  • 80 Цвете

    7 1 Отговор
    ДА СИ НАПРАВИ КОНЦЕРТА В ПЛЕВЕН, НО ПЪРВО ДА СЕ ОСВЕДОМИ ,ДАЛИ ИМА ВОДА?! КРАЯТ НАСТЪПИ И " АРЕНА " 8888 Е АНГАЖИРАНА ЗА ЦЯЛАТА 2027 ГОДИНА, ТАКА ЧЕ НЯМА ДА СЕ ОТВОРИ ПАРАШУТА ИМ.🤔

    16:24 29.03.2026

  • 81 ООрана държава

    6 1 Отговор
    На сцената ще бъде изнесен диван и слафчо 2 часа ще плещи политически глупости от него. Концерта ще е безплатен, пардон, платен от здравно министерсвто, за да може колкото се повече неандерталец да дойде

    16:31 29.03.2026

  • 82 Цвете

    6 0 Отговор
  • 83 Защо лъжете?

    8 1 Отговор
    Защо лъжете бе, лакеи долни на уродливоот 190- килограмово туловище от ПИКливия ПИК и още по-ПИКливия БЛИТЦ, защо лъжеет?! Сакатото учиндолско нищожество, чиито санитари простак Хаджи Африкански и Балабана джебчията изпълниха задачата на Туловището и изляха кофи помия по ПП и ДБ, понеуже рейтингът им рязко скочи след протестите, та двете чалгарски нищожество и теляци на Туловището - Хаджи Африканския простак и Клептомана Балабана как ще доведат до залата сакатия учиндолец?! На носилка ли, на инвалидната му количка или ще го докарат барабар с дивана, на който седи неподвижен? Кого лъжете бе, слуги на Туловището? Учиндолският сакат чалгар, нагъл, двуличен, измамник и отвратителен селяндур със селските си и просташки номера си навлече омразата на цял народ бе, слуги на Туловището!

    16:33 29.03.2026

  • 84 Реално

    11 1 Отговор
    Той никога не е пеел, просто му робуват музиканти и певици ,а и хората са го имали за нещо, а той НИЩО.

    16:41 29.03.2026

  • 85 Раев

    6 1 Отговор
    Този мумифициран псевдо певец е приключил отвсякъде,както в политически,житейски и личен план.Ще има ли тъпанари да плащат билети за този

    16:43 29.03.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Луди ли сте?

    9 2 Отговор
    Абе, вие луди ли сте?! Една мърша няма как "да се върне", тя само продължава да се разлага и да смърди!

    16:49 29.03.2026

  • 88 Категорично

    9 1 Отговор
    Чалга? Не! Мерси!

    17:07 29.03.2026

  • 89 Да бе

    8 1 Отговор
    И кой ще ходи да ги гледа тези зулу наркошарлатани.

    17:12 29.03.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 анонимен

    7 1 Отговор
    Чалгар ти още спиш, събуди се от розовите сънища. Дори Бойко и Делянчо не те искат вече като патерица, сдъвкаха теб и комедиантите ти и те изплюха.

    17:14 29.03.2026

  • 92 Дедо

    6 1 Отговор
    Реално се прегрупират. Дългия Зулус уж се оттегля , а Тошу и Балабана с цирея отиват в ДПС Ново начало.

    17:17 29.03.2026

  • 93 Киселяка

    6 1 Отговор
    Не го искаме нито в политиката нито в музиката .Да си стои в кабеларката.

    17:20 29.03.2026

  • 94 Нашмъркан чалгар

    6 1 Отговор
    ЧИБА!!!

    17:23 29.03.2026

  • 95 Таки от ИТН

    4 1 Отговор
    Единственото сигурно на тези избори е, че Има Такова Начало няма да минат 1% за субсидийка!

    17:28 29.03.2026

  • 96 Дика

    5 1 Отговор
    Още този април ще го оттеглим от политиката тоя омотник

    17:33 29.03.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 страхотно...

    5 1 Отговор
    ще му преместят дивана и коженото яке, че ще се вмиришат на едно място!

    17:34 29.03.2026

  • 99 Факти:

    1 6 Отговор

    До коментар #71 от "Дано да си прав!":

    ИТН са ЕДИНСТВЕНАТА партия, която вземаше само 1(един) лв. на получен глас от полагащата се субсидия и
    връщаше в бюджета останалите 7(седем) лв.!? Освен това екипа на Слави разкри, че когато Горанов беше
    министър на финансите в правителството на ГЕРБ, парламентарните партии НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО са получавали и разпределяли пропорционално субсидия от близо 11 милиона лв. и за гласовете за коалиции, които не са преминали 4% бариера и на партиите, които са получили по-малко от 1%. Но след, като никоя друга партия и коалиция не последва примера им в следващото НС и ИТН получаваше цялата си субсидия...

    17:38 29.03.2026

  • 100 Айгедотор

    7 1 Отговор
    Гностицизма чалгури

    17:39 29.03.2026

  • 101 Риторичен въпрос ?

    0 9 Отговор
    Защо ПеПейските тролове, соросоидните телевизии и АНАЛизатори-грантоеди плюят яростно по Слави и Тошко и се "хабят", след като според социоЛъжещите агенции ИТН нямало да влезе в парламента !?

    Коментиран от #107

    17:39 29.03.2026

  • 102 Айгедотор

    6 0 Отговор
    Гнусни чалгури

    17:40 29.03.2026

  • 103 Гост

    6 1 Отговор
    На тоя искам да му изтрия телевизията, въобще да не ми е в листа с програми, па камо ли да му гледам концерт! Кой ще му ходи на концерт на тоя депесар

    Коментиран от #104, #108

    17:40 29.03.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Селски хитрец си ти

    3 1 Отговор
    Помните ли едно време един от големите му концерти или албум беше вече съм забравил: Ноу Мърси, в превод на български - Не, мерси! Та и сега това ти казваме Слави - Не, Мерси! Нямаме нужда от присъствието ти вече! Достатъчно! Че взел и концерт да прави в "Армеец"-а (Арена София осмици). Повече от 30 години тровиш мозъците на младите и по-улегнали българи. Видяхме колко отровен си и в политиката, нищо хубаво от теб и твоите хора!!!

    17:48 29.03.2026

  • 106 копи тест

    3 1 Отговор
    Няма вече тяга в неговият постен гювеч.На тези избори ще трябва да си връща обратно сненаристическата плява отново в поностната яхния на екрана.

    17:49 29.03.2026

  • 107 Боби Пешев

    3 0 Отговор

    До коментар #101 от "Риторичен въпрос ?":

    се събуди троляка и включи ла йно мета за МРЗ в кабеларката

    17:51 29.03.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 ПО СКОРО ША ИДА НА ИНДИЙСКИ

    2 1 Отговор
    КОНЦЕРТ НА ИНДИЕЦ ДОКАРАН ОТ ТОШКО ДА ПЕЙ ЗА 500 ЛЕВА НА МЕСЕЦ...

    17:56 29.03.2026

  • 110 Тити

    2 1 Отговор
    Ако ще ходи да гледа това продажно леке.

    18:04 29.03.2026

  • 111 Иван

    2 1 Отговор
    Само прозти ще ходят на тоя концерт

    18:20 29.03.2026

  • 112 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор
    Учиндолският простак не става ни за гледане, ни за слушане.

    18:33 29.03.2026

  • 113 Хаха

    0 0 Отговор
    Сигурен съм, че ще има концерт. Ще се пеят патриотични песни за зарибявка за изборите...
    ..

    Коментиран от #117

    19:10 29.03.2026

  • 114 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 1 Отговор
    Какъв концерт ще изнася този склеротик, той говори бавно и провлачено, гледа като отровен и изглежда като препарирана мумия? С кран ли ще го занесат в залата или с телескопичен товарач?

    19:13 29.03.2026

  • 115 Леле-мале

    1 0 Отговор
    Пази Боже сляпо да прогледа -да пропише в нета!
    Къде се отглеждат такива коментатори?
    Политиката може да е мръсна работа понякога, но то е заради хора като с подобни коментари.
    Който пее зло не мисли, е казал българския народ, когато е бил мъдър.

    Коментиран от #116

    19:21 29.03.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Концерта ще е

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Хаха":

    след изборите...

    19:33 29.03.2026