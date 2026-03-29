Слави Трифонов се завръща на сцената с грандиозен концерт?

Слави Трифонов от години е фокусиран върху политиката и почти не се появява на музикалната сцена, което разочарова част от феновете му, свикнали с грандиозните му концерти и енергията на живите изпълнения.

Въпреки това, почитателите на Дългия могат да имат повод за радост. По информация на БЛИЦ, Слави Трифонов и „Ку-ку бенд“ подготвят голямо завръщане с поредица от концерти в зала „Арена 8888 София“. Планирани са няколко последователни дати около 14 февруари, като една от тях ще съвпадне именно с Деня на влюбените.

Към момента билетите все още не са пуснати в продажба, а официално съобщение от екипа на Трифонов също липсва. Въпреки това новината вече се разпространява сред феновете, които с нетърпение очакват възможността отново да чуят любимите си песни на живо.

Очакванията са концертите да бъдат мащабни и зрелищни, каквито Слави традиционно прави. Според неофициална информация, той дори обмисля да използва сцената за важно лично и професионално решение – да обяви оттеглянето си от политиката и завръщането си към музиката.

Ако това се случи, концертите през следващата година може да се окажат не просто музикално събитие, а повратен момент в кариерата на Слави Трифонов.

Последният голям концерт на Слави Трифонов и „Ку-ку бенд“ беше през 2017 г. в зала „Арена Армеец“, което прави евентуалното му завръщане на сцена още по-дългоочаквано от феновете.