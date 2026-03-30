Индиец и афроамериканка заменят Дейвид Духовни и Джилиън Андерсън в новите епизоди на "Досиетата Х"

Легендарният сериал „Досиетата Х“, в който агенти на ФБР разследват загадки с извънземни, ще бъде възроден с нови серии и нови главни герои, разкриват от американската стриймингова платформа Hulu, по която ще се излъчва. Продуцентите са решили да заменят Дейвид Духовни и Джилиън Андерсън с актьорски състав, който изцяло да отразява настъпилото етническо многообразие на Запад в годините на либерал-глобализма, пише flagman.bg.

За целта режисьорът Райън Куглър направо е изхвърлил образите на Фокс Мълдър и Дейна Скъли. На тяхно място идват двама напълно нови агенти на ФБР: индус и тъмнокожа. Ролите са поверени на индиеца Химеш Пател и афроамериканката Даниел Дедуайлър.

Химеш Пател е роден в гр. Соутри, графство Кеймбриджшир, Англия, в семейство на гуджаратци. И двамата му родители са мигранти. Майка му идва от Замбия, а баща му от Кения. Заедно с партньорката си той ще има задача да оттласне „Досиетата Х“ от остарелите стереотипи за бяло надмощие и да го преведе към прогресивните идеи за разнообразие, равнопоставеност, включване и мултикултурализъм.

Химеш Пател и Даниел Дедуайлър ще вземат страха на извънземните в новите епизоди.

Джилиън Андерсън, единствена от стария състав на „Досиетата Х“, приветства промените. Тя обяви, че напълно подкрепя всичко това и е „във възторг“ от новия актьорски състав. „Куглър е толкова готин човек и толкова талантлив“, каза г-жа Андерсън, добавяйки, че „сценарият на пилотния епизод е наистина добър“. „Бих казала, нека му дадем шанс, защото ще бъде адски яко. Това е нещо различно и специално.“

Засега няма никакви данни, че продуцентите ще върнат някои от класическите лица на сериала и в продължението му.

Самият режисьор каза, че някои от новите епизоди ще са „много страшни“.

„Отдавна се вълнувам от това и съм много ентусиазиран. Някои от епизодите, ако си свършим работата както трябва, ще бъдат наистина адски страшни. Ще се опитаме да направим нещо страхотно за истинските фенове на „Досиетата Х“, а може би и да привлечем нови.“

Оригиналният сериал бе излъчван между 1993 и 2018 година по телевизия Fox. Интересът към него бе толкова голям, че продуцентите създадоха и два пълнометражни филма за киното „Досиетата Х“ (1998) и „Досиетата Х: Искам да вярвам“ (2008).