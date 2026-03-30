Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Индиец и афроамериканка заменят Дейвид Духовни и Джилиън Андерсън в новите епизоди на "Досиетата Х"

30 Март, 2026 09:14 1 922 34

  • досиетата х-
  • сериал-
  • дейвид духовни-
  • джилиън андерсен-
  • химеш пател-
  • даниел дедуайлър

"Ще се опитаме да направим нещо страхотно за истинските фенове на „Досиетата Х“, а може би и да привлечем нови.“, заявява режисьорът Райън Куглър

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Легендарният сериал „Досиетата Х“, в който агенти на ФБР разследват загадки с извънземни, ще бъде възроден с нови серии и нови главни герои, разкриват от американската стриймингова платформа Hulu, по която ще се излъчва. Продуцентите са решили да заменят Дейвид Духовни и Джилиън Андерсън с актьорски състав, който изцяло да отразява настъпилото етническо многообразие на Запад в годините на либерал-глобализма, пише flagman.bg.

За целта режисьорът Райън Куглър направо е изхвърлил образите на Фокс Мълдър и Дейна Скъли. На тяхно място идват двама напълно нови агенти на ФБР: индус и тъмнокожа. Ролите са поверени на индиеца Химеш Пател и афроамериканката Даниел Дедуайлър.

Химеш Пател е роден в гр. Соутри, графство Кеймбриджшир, Англия, в семейство на гуджаратци. И двамата му родители са мигранти. Майка му идва от Замбия, а баща му от Кения. Заедно с партньорката си той ще има задача да оттласне „Досиетата Х“ от остарелите стереотипи за бяло надмощие и да го преведе към прогресивните идеи за разнообразие, равнопоставеност, включване и мултикултурализъм.

Химеш Пател и Даниел Дедуайлър ще вземат страха на извънземните в новите епизоди.

Джилиън Андерсън, единствена от стария състав на „Досиетата Х“, приветства промените. Тя обяви, че напълно подкрепя всичко това и е „във възторг“ от новия актьорски състав. „Куглър е толкова готин човек и толкова талантлив“, каза г-жа Андерсън, добавяйки, че „сценарият на пилотния епизод е наистина добър“. „Бих казала, нека му дадем шанс, защото ще бъде адски яко. Това е нещо различно и специално.“

Засега няма никакви данни, че продуцентите ще върнат някои от класическите лица на сериала и в продължението му.

Самият режисьор каза, че някои от новите епизоди ще са „много страшни“.

„Отдавна се вълнувам от това и съм много ентусиазиран. Някои от епизодите, ако си свършим работата както трябва, ще бъдат наистина адски страшни. Ще се опитаме да направим нещо страхотно за истинските фенове на „Досиетата Х“, а може би и да привлечем нови.“

Оригиналният сериал бе излъчван между 1993 и 2018 година по телевизия Fox. Интересът към него бе толкова голям, че продуцентите създадоха и два пълнометражни филма за киното „Досиетата Х“ (1998) и „Досиетата Х: Искам да вярвам“ (2008).


Поставете оценка:
Оценка 1 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    31 2 Отговор
    🤮🤮🤮🤮🤮🤮

    09:15 30.03.2026

  • 2 Зевс

    45 0 Отговор
    В скоро време в Холивуд бял ще може да е само Тарзан, сещате се защо

    09:16 30.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Трол

    42 2 Отговор
    В следващия сезон ще ги заменят с талибанин-трансджендър и небинарна украинка.

    09:17 30.03.2026

  • 5 Извънземните ли

    22 0 Отговор
    Са наредили расово разнообразие? Сигурно!

    09:19 30.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стига глупости,

    27 0 Отговор
    прекалиха с тая толерантност!

    Коментиран от #12

    09:28 30.03.2026

  • 9 Aлфа Bълкът

    28 0 Отговор
    Аз не разбрах точно, те агентите ли ще играят или извънземните?
    Защото като видях жената останах със съмнение, че не съм разбрал написаното?

    09:28 30.03.2026

  • 10 маймуните ни превземат !

    26 0 Отговор
    няма как да има нов филм без негър/ка в главната роля също така индус и пендай…

    Коментиран от #25

    09:30 30.03.2026

  • 11 честен ционист

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Дейвид Духовни е от еврейско потекло.. А и Сталин също.

    Коментиран от #27

    09:31 30.03.2026

  • 12 не се казва вече толерантност

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "Стига глупости,":

    а толерастия!!!

    09:32 30.03.2026

  • 13 мъкаааа

    25 0 Отговор
    Щом Досиетата потъмняват,няма да ги гледам! Стига толкова!

    09:33 30.03.2026

  • 14 Точен

    19 0 Отговор
    Грешен избор. По-правилно беше гей и феминистка...

    09:37 30.03.2026

  • 15 Ламбо

    14 0 Отговор
    Гледайте си го .

    09:40 30.03.2026

  • 16 Пич

    11 7 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Ти познаваш ли си историята ?! На собствения си народ ?! Това изказване освен комплекси, показва и незнание !!! Докато т.нар. от тебе "в Европа" са проливали кръв, това е било за да крадат и поробват !!! А твоите деди са създавали държави и цивилизации, и са налагали култура, която още е жива, и най много от всичко бърка в джигера на англисаксите !!!

    09:45 30.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Едно е сигурно

    13 0 Отговор
    Няма да го гледам

    09:51 30.03.2026

  • 19 Иииии после

    16 0 Отговор
    Защо филма бил провал и нямал приходи, като Снежанка.

    09:52 30.03.2026

  • 20 Тц тц тц тц

    10 0 Отговор
    А можеше и дженд да има за радост на извратените.

    09:52 30.03.2026

  • 21 Обективно

    8 0 Отговор
    По скоро ми прилича на Хищник срещу Извънземен от обложката. Други участници не са нужни.

    09:58 30.03.2026

  • 22 Камион

    7 0 Отговор
    Липсва ми старото хомофобско кино, където се шамариха и псуваха без цензура, политическа и расова коректност :))) Където всичко беше 1:1 с реалността. Поздрави на Ариеле - руслаката с афро-американски произход и "сбогом, кино"!

    10:04 30.03.2026

  • 23 Про стачка

    6 0 Отговор
    Кой от двамата ще го играе обратен за да е полит коректен филма ?

    10:13 30.03.2026

  • 24 Няма да го гледам

    13 1 Отговор
    Заедно с партньорката си той ще има задача да оттласне „Досиетата Х“ от остарелите стереотипи за бяло надмощие и да го преведе към прогресивните идеи за разнообразие, равнопоставеност, включване и мултикултурализъм.
    ЕЙ НА ТОВА СЕ КАЗВА ПЪЛНО ИЗВРЪЩЕНИЕ И ОБИДА КЪМ ВСИЧКИ НОРМАЛНИ ХОРА ПО СВЕТА.......
    ЗНАЧИ ВЕЧЕ ЩЕ ИМА ЧЕРНО НАДМОЩИЕ.....МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА Е ЧЕРНИЯ РАСИЗЪМ КЪМ БЕЛИТЕ....ВИК ЗА МЪСТ СЪЧЕТАН С ДЪЛБОКИ КОМПЛЕКСИ ЗА МАЛОЦЕННОСТ.ЗНАЯТ СИ ЧЕ СА НИЗША РАСА НО ВЪПРЕКИ ТОВА СЕ ПРАВЯТ НА НЕЩО ПОВЕЧЕ ЧРЕЗ ОМРАЗА КЪМ БЕЛИТЕ

    10:15 30.03.2026

  • 25 Али Гатор

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "маймуните ни превземат !":

    А ти пък да видиш по немските телевизии текст реклами пълни с негри и араби измешани между бели и руси германци и германки ! Дори има реклами в които липсва бял човек !

    Коментиран от #33

    10:17 30.03.2026

  • 26 Зорос

    4 1 Отговор
    това е бъдещето, либрализъм до пълна пародия ..........

    10:24 30.03.2026

  • 27 Луд Скайуокър

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    Е кой в Холивуд не е евреин или поне с еврейска жилка или семейна връзка с такъв?
    А Сталин е грузинец бе теле назобено !

    10:25 30.03.2026

  • 28 Химеш Пател

    5 0 Отговор
    Химеш Пател го помня от филма Yesterday , където "преоткри" Бийтълс :)
    Твърдите фенове на Досиетата Х и тандема Мълдър и Скъли няма да ги приемат.

    10:27 30.03.2026

  • 29 Стенли

    5 0 Отговор
    След като гледах един сериал адаптация на романа Клетниците и там Жал Валжан беше изигран от чернокож актьор вече нищо не може да ме учуди , отдавна разбрах че сме достигнали дъното и вече копаем под него 😕

    Коментиран от #30

    10:33 30.03.2026

  • 30 Оди там Кеноби

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Стенли":

    А ти не си ли гледал "Тримата мускетари" от 2023 г. по класическия роман на Александър Дюма, който представя чернокож ДАртанян?

    Коментиран от #32

    11:01 30.03.2026

  • 31 Милчо

    3 0 Отговор
    Самият факт ,че уточнявате расата и цвета на кожата на актьорите вече е вид расизъм.

    11:05 30.03.2026

  • 32 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Оди там Кеноби":

    Не него не съм го гледал но щом е така нямам и желание , между другото от този сериал Клетниците изгледах само няколко епизода за толкова ми стигнаха силите😁

    11:07 30.03.2026

  • 33 Милчо

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Али Гатор":

    И наште са същите...Чакам бял,негърче и майка-китайка.

    11:08 30.03.2026

  • 34 ами,

    7 0 Отговор
    Не,благодаря.Аз съм си фен на Дейвид Духовни и Джилиън Андерсън в старите епизоди на "Досиетата Х".Тези не ме интересуват изобщо.

    11:10 30.03.2026