Лора Дърн заема мястото на Хелена Бонъм Картър в "Белият лотос 4"

Актрисата Лора Дърн ще се присъедини към четвъртия сезон на хитовия сериал "Белият лотос", след като Хелена Бонъм Картър напусна продукцията дни след началото на снимките, потвърдиха източници от индустрията.

59-годишната Дърн няма да поеме първоначално планираната роля на Картър. Създателят на поредицата Майк Уайт разработва изцяло нов персонаж, съобразен с нейното участие. Това ще бъде поредно сътрудничество между двамата, след като работят заедно по филма "Година на кучето" (2007) и създават драматичния сериал "Просветлена" (2011). Любопитното е, че Лора Дърн има и кратко гласово участие във втория сезон на „Белият лотос“.

Оттеглянето на Хелена Бонъм Картър идва само девет дни след старта на снимките във Франция. В официална позиция на HBO се посочва, че първоначално създаденият персонаж не е функционирал според очакванията в процеса на продукция, което е наложило преработка на ролята и последващ кастинг. От компанията изразяват съжаление, че сътрудничеството с актрисата няма да се осъществи, но оставят отворена възможността за бъдещи общи проекти.

Новият сезон ще се развива в луксозен курорт във Франция по време на Филмов фестивал в Кан. В актьорския състав са привлечени имена като Роузи Перес, Макс Грийнфийлд, Кумейл Нанджиани, Клои Бенет, Хедър Греъм и Стив Куган.

Комедийната актриса Сандра Бернхард, дългогодишен сътрудник на Майк Уайт, не крие ентусиазма си от включването си в проекта, като отбелязва, че е чакала години за подобна възможност. От своя страна Ей Джей Михалка подчертава интуитивния подход на Уайт при подбора на актьори, определяйки го като ключов фактор за успеха на сериала.

Поредицата, стартирала през 2021 г. с действие в Хавай, бързо се утвърди като едно от най-отличаваните заглавия на телевизионния пазар. Вторият сезон, заснет в Сицилия, и третият, развиващ се в Тайланд, затвърдиха международния ѝ успех. До момента „Белият лотос“ има общо 16 награди „Еми“ за първите два сезона, включително отличия за Дженифър Кулидж в поддържаща роля. Третият сезон получи 23 номинации, но не спечели статуетки.

Актьорът Джейсън Айзъкс, участвал в последния сезон, вече изрази очакванията си към новия екип, като подчерта, че работата с Майк Уайт остава едно от най-отличителните преживявания в съвременната телевизия.