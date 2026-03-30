Рецепта на деня: Вегетарианска лазаня

Необходими продукти:

9 кори за лазаня;

1 голям патладжан, нарязан на тънки филийки;

1 тиквичка, нарязана на тънки кръгчета;

1 чаша гъби, нарязани;

2 чаши доматен сос;

2 чаши моцарела, настъргана;

1 чаша пармезан;

1 чаша рикота или крема сирене;

1 чаша спанак - по желание;

2 с.л. зехтин;

1 ч.л. сол;

1 ч.л. черен пипер;

1 ч.л. сушен босилек;

1 ч.л. риган.

Начин на приготвяне:

Започнете с нарязването на патладжана, тиквичката и гъбите. Загрейте зехтина в тиган и запържете зеленчуците за около 5-7 минути, докато омекнат и леко се запекат. Подправете със сол, черен пипер и сушен босилек.

В тенджера, на среден огън, загрейте доматения сос. Добавете малко риган и други подправки по желание. Оставете соса да къкри за около 10 минути, за да се сгъсти и ароматите да се смесят добре.

В подходяща тавичка започнете да редите лазанята. Първо, поставете малко доматен сос на дъното, след което добавете ред лазаня листа. Добавете част от запържените зеленчуци и част от моцарелата. След това добавете слой рикота и спанак - по желание, и отново редете със сос и лазаня листа. Продължете да редите, докато изчерпите съставките, като завършите с доматен сос и последен слой моцарела и пармезан.

Покрийте тавичката с алуминиево фолио и я поставете в предварително загрята фурна на 180°C. Печете за около 30 минути, след което махнете фолиото и печете още 10 минути, за да се запече добре сиренето.

След като лазанята е готова, оставете я да се охлади за около 10 минути, преди да я нарежете. Това ще помогне на слоевете да се закрепят по-добре и да не се разпадат.

Вегетарианската лазаня е идеален избор за тези, които искат да се наслаждават на храната, но също така искат да се хранят здравословно. Тя е богата на витамини, минерали и фибри, благодарение на зеленчуците, и е чудесен начин да се насладите на вкусно ястие без месо, пише flagman.bg.