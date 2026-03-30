Рецепта на деня: Вегетарианска лазаня
Рецепта на деня: Вегетарианска лазаня

30 Март, 2026 10:05 836 5

Богата на витамини, минерали и фибри, благодарение на зеленчуците, и е чудесен начин да се насладите на вкусно ястие без месо

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 9 кори за лазаня;
  • 1 голям патладжан, нарязан на тънки филийки;
  • 1 тиквичка, нарязана на тънки кръгчета;
  • 1 чаша гъби, нарязани;
  • 2 чаши доматен сос;
  • 2 чаши моцарела, настъргана;
  • 1 чаша пармезан;
  • 1 чаша рикота или крема сирене;
  • 1 чаша спанак - по желание;
  • 2 с.л. зехтин;
  • 1 ч.л. сол;
  • 1 ч.л. черен пипер;
  • 1 ч.л. сушен босилек;
  • 1 ч.л. риган.

Начин на приготвяне:

Започнете с нарязването на патладжана, тиквичката и гъбите. Загрейте зехтина в тиган и запържете зеленчуците за около 5-7 минути, докато омекнат и леко се запекат. Подправете със сол, черен пипер и сушен босилек.

В тенджера, на среден огън, загрейте доматения сос. Добавете малко риган и други подправки по желание. Оставете соса да къкри за около 10 минути, за да се сгъсти и ароматите да се смесят добре.

В подходяща тавичка започнете да редите лазанята. Първо, поставете малко доматен сос на дъното, след което добавете ред лазаня листа. Добавете част от запържените зеленчуци и част от моцарелата. След това добавете слой рикота и спанак - по желание, и отново редете със сос и лазаня листа. Продължете да редите, докато изчерпите съставките, като завършите с доматен сос и последен слой моцарела и пармезан.

Покрийте тавичката с алуминиево фолио и я поставете в предварително загрята фурна на 180°C. Печете за около 30 минути, след което махнете фолиото и печете още 10 минути, за да се запече добре сиренето.

След като лазанята е готова, оставете я да се охлади за около 10 минути, преди да я нарежете. Това ще помогне на слоевете да се закрепят по-добре и да не се разпадат.

Вегетарианската лазаня е идеален избор за тези, които искат да се наслаждават на храната, но също така искат да се хранят здравословно. Тя е богата на витамини, минерали и фибри, благодарение на зеленчуците, и е чудесен начин да се насладите на вкусно ястие без месо.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мерси !

    1 3 Отговор
    Това Го Сервирай !На Президента !

    И останалите !

    От тзи Ред !

    10:13 30.03.2026

  • 2 добър избор по време на война

    0 1 Отговор
    една 2 на порция е добре .

    10:19 30.03.2026

  • 3 до 1 и 2

    2 0 Отговор
    Лекувайте се навреме, че с всеки ден се влошавате!

    10:21 30.03.2026

  • 4 Пич

    1 2 Отговор
    Благодаря, ама....... толкова труд за нещо, което незнам дали ще харесат и преживните животни...!!!
    Ще се придържам към хищническата рецепта!!!

    10:23 30.03.2026

  • 5 Рецептата за утре

    1 1 Отговор
    Вегетарианска шунка, безглутенова паста и безалкохолна ракия.

    10:34 30.03.2026