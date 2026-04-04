Лазаровден оживява традициите в българските села

4 Април, 2026 09:31 892 6

Лазаруването и пролетните обичаи продължават да се пазят и предават между поколенията

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лазаровден е сред най-красивите и обичани пролетни празници в България. В православния календар той е посветен на Свети Лазар, а в народните вярвания символизира новото начало, плодородието и любовта. Празникът се отбелязва винаги в събота - осем дни преди Великден, предава Lifestyle.bg.

По традиция на този ден се късат върбови клонки, които на следващия ден - Цветница, се използват за украса на домовете и се вярва, че носят здраве. Най-характерният обичай е лазаруването - ритуал, при който момичета в народни носии обикалят къщите, пеят песни и отправят благословии за здраве и берекет.

Този обичай има и дълбок символичен смисъл - той бележи прехода от детството към моминството и заема важно място в живота на всяка девойка. И до днес традицията се съхранява в редица български села.

В село Столетово, разположено между Стара планина и Средна гора, празникът се отбелязва с голямо участие на местните. Момичета от различни възрасти обличат носии и обикалят домовете, като чрез песни и танци благославят стопаните и символично „събуждат“ природата. Домакините ги посрещат с дарове като яйца, орехи, брашно и пари.

Подобна атмосфера се усеща и в архитектурния резерват Боженци, където Лазаровден е част от културния календар. Там обичаят събира както местни жители, така и гости, привлечени от автентичния дух на възрожденското селище.

В Жеравна празникът се пази в особено автентичен вид. Лазарките, облечени в традиционни носии, обикалят къщите и изпълняват песни, насочени към всеки член на семейството. Част от обредите включват и „кумичене“ - ритуал, при който момичетата пускат венци по вода, а тази, чийто венец изплува първи, се смята за бъдеща невеста.

В родопското село Широка лъка традициите също се пазят, макар и в по-скромен мащаб. Чрез училищни инициативи и участия на млади изпълнители местната общност продължава да съхранява и предава фолклорното наследство.

Лазаровден остава жив символ на българските традиции, който и днес свързва поколенията и носи усещане за пролетно обновление.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За последните 35 години

    7 2 Отговор
    90% от селата в територията са превърнати в пустеещи гробища.

    Коментиран от #2

    10:23 04.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 СТИГА БЕ

    1 1 Отговор
    Хората по сеата едва свързват двата края, вие ни заблуждавате за традиции....
    И старите хора измряха и наред с тях и традициите ни
    Сега можем само с носталгия да си припомняме как като деца сме скирали по реката за бърбови клонки

    Коментиран от #5, #6

    19:54 04.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ХАХАХАААА

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "СТИГА БЕ":

    НОМЕР 5, НЕ ПОЗНА,... ВМЕСТО МЕН ИЗТЪРКАХА ТЕБ

    22:15 04.04.2026