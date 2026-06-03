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Том Холанд създаде безалкохолна бира, вдъхновена от половинката му Зендая

Том Холанд създаде безалкохолна бира, вдъхновена от половинката му Зендая

3 Юни, 2026 18:01 785 7

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  • безалкохолна бира-
  • напитка-
  • актьори

Актьорът се е борил с алкохолна зависимост, но Зендая не пие алкохол

Том Холанд създаде безалкохолна бира, вдъхновена от половинката му Зендая - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Том Холанд разширява дейността на своята марка безалкохолна бира Bero с пускането на нова серия напитки, вдъхновени от две от най-важните жени в живота му – майка му и неговата партньорка Зендая.

Звездата от филмовата поредица „Спайдърмен“ разкри, че идеята за новата продуктова линия първоначално е дошла от майка му, докато Зендая е изиграла ключова роля при разработването на вкусовете. По думите на актьора носителката на награда „Еми“ никога не е била почитател на бирата и не е харесвала напълно съществуващите предложения на Bero, което е насочило екипа към създаването на по-леки и плодови варианти.

Публикация, споделена от Tom Holland (@tomholland2013)

Новата лимитирана серия включва четири вкуса – лимон и лайм, грейпфрут, бъз и къпина с юзу. Напитките съчетават безалкохолната бира Kingston Golden Pils на марката с лимонада и плодови аромати, като всяка кенче съдържа под 100 калории. Продуктите ще се продават в търговската мрежа Target в САЩ на препоръчителна цена от 19,99 долара за пакет от 12 броя.

Холанд признава, че основната идея е била да бъде създаден продукт, който да се хареса и на хора, които обичайно не консумират бира. Сред фаворитите на Зендая е вкусът на грейпфрут, докато самият актьор признава, че първоначално не е бил особено впечатлен от варианта с къпина и юзу, но впоследствие го е оценил. Ароматът на бъз пък му напомнял за неговата баба, която често предпочитала подобни вкусове.

Марката Bero беше създадена през 2024 година и е пряко свързана с решението на Том Холанд да спре консумацията на алкохол. Актьорът неведнъж е разказвал, че промяната е започнала след участието му в инициативата Dry January през 2022 година, когато се отказва от алкохола за един месец. Опитът се оказва толкова положителен, че той решава трайно да промени начина си на живот.

Разрастващият се пазар на безалкохолни напитки се превърна в една от най-бързо развиващите се категории в световната индустрия за напитки. Според анализи на NielsenIQ продажбите на безалкохолна бира, вино и спиртни напитки вече се оценяват на близо 1 милиард долара годишно само в Съединените щати.

Том Холанд е сред редица знаменитости, които инвестират в този сектор. Сред конкурентните марки са безалкохолната бира Crazy Mountain, подкрепяна от Джордж Клуни, аперитивът De Soi на Кейти Пери и марката Kin Euphorics на модела Бела Хадид.

Въпреки популярността си актьорът подчертава, че не желае Bero да бъде възприемана единствено като поредния бранд на известна личност. По думите му целта е компанията да изгради собствена идентичност и устойчив бизнес модел независимо от неговата популярност.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1111

    7 0 Отговор
    Туй Веро си го пийте вий! Сигурно бая са пени...

    18:07 03.06.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    Безалкохолната бира
    нито е безалкохолно, нито е бира❗

    18:09 03.06.2026

  • 5 Безалкохолна бира

    2 0 Отговор
    е равнозначно на мъжка годеница.
    И ме набира име на годеница но безалкохолна и без качествата които са и необходими.

    18:30 03.06.2026

  • 6 Всеки

    4 0 Отговор
    Пръцко-артист иска да се набута и в някой мастит бизнес! И те, днешните консуматори, нали са льольовци - поемат всичко!

    18:36 03.06.2026

  • 7 Бате Гойко

    0 0 Отговор
    С такава бира пещерските zигани си мият краката.

    19:05 03.06.2026