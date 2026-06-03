Дженифър Лопес имала тайна афера с колегата си, докато снимала последния си филм

Романтичните слухове около Дженифър Лопес и британския актьор Брет Голдстийн изглежда окончателно са останали в миналото. Според информация на американски медии двамата са имали кратка връзка след снимките на предстоящата романтична комедия „Office Romance“, но днес поддържат единствено приятелски отношения.

Източник, близък до продукцията, твърди, че още по време на снимките между 56-годишната певица и актриса и 45-годишната звезда от сериала „Ted Lasso“ е имало осезаемо привличане. Макар да са запазвали професионално поведение пред екипа, химията помежду им трудно е оставала незабелязана.

„Опитваха се да не привличат внимание, но флиртуваха от време на време на снимачната площадка. Между тях определено имаше силна връзка“, твърди източникът. По думите му двамата са били особено близки и по време на финалното парти след приключването на снимките.

След края на работата по филма отношенията им се развили извън професионалната среда. Според публикациите Джей Ло и Голдстийн са започнали да се виждат по-често, а в началото на 2025 година дори са били забелязани заедно на театрална постановка в Ню Йорк.

Въпреки добрия старт, романтичната искра постепенно угаснала. Източници твърдят, че двамата са се наслаждавали на времето си заедно и че Брет Голдстийн е успял да върне усмивката на Дженифър Лопес след трудния период около развода ѝ с Бен Афлек. В крайна сметка обаче отношенията не прераснали в нещо по-сериозно.

„Няма конфликт или лоши чувства между тях. Просто в един момент връзката загуби инерция. Останаха добри приятели, но романтиката вече е в миналото“, посочва източникът.

Новината идва само дни след като самата Дженифър Лопес категорично отрече слуховете за връзка с Голдстийн по време на гостуване в предаването Today. Водещата Савана Гътри директно попита двамата актьори дали спекулациите за отношенията им извън екрана са верни.

Джей Ло отговори, че през цялата си кариера често е била свързвана романтично с колеги, с които работи, независимо дали подобни слухове имат основание. След настояване от страна на водещата певицата и актриса даде кратък и категоричен отговор: „Не излизаме заедно.“ Голдстийн веднага потвърди думите ѝ.

Интересът към възможна връзка между двамата не е случаен. Още преди да започнат работа по „Office Romance“, Брет Голдстийн нееднократно е говорил с възхищение за Дженифър Лопес. В епизод от своя подкаст той открито коментира впечатленията си от ролята ѝ във филма „Hustlers“, наричайки я една от най-привлекателните и харизматични звезди в Холивуд.