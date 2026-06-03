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Идрис Елба получи рицарско звание на официална церемония в замъка Уиндзор (СНИМКИ)

Идрис Елба получи рицарско звание на официална церемония в замъка Уиндзор (СНИМКИ)

3 Юни, 2026 16:14 495 6

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Рицарското звание на Идрис Елба беше обявено в новогодишния списък с отличия на крал Чарлз за 2026 г.

Идрис Елба получи рицарско звание на официална церемония в замъка Уиндзор (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Крал Чарлз III ръкоположи актьора, активист и музикант Идрис Елба за рицар. Церемонията се състоя в замъка Уиндзор. 53-годишната звезда от "Лутър" получи рицарското звание за заслуги към младите хора, пише nova.bg.

„Поздравления за всички, които получиха почести на днешните церемонии по встъпване в длъжност, организирани от Краля в замъка Уиндзор“, написаха служители на британския двор към снимката.

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„Благодарни сме. Работата продължава“, написа Идрис Елба към друга снимка от събитието, на която той носи медала си и се държи за ръка със съпругата си Сабрина Елба.

Един от таговете към кадъра е на фондацията, основана от звездата и съпругата му "Елба Хоуп", основана през 2022 г., за да подкрепя младите хора и техните общности, като създава по-големи възможности за развитие.

Рицарското звание на Идрис Елба беше обявено в новогодишния списък с отличия на крал Чарлз за 2026 г., а официалното му удостояване се състоя по време на церемония на 2 юни. Крал Чарлз, принцеса Ан и принц Уилям са сред членовете на кралското семейство, които ръководят тези церемонии и връчват рицарски титли, звания „дама“ два пъти годишно.

Елба е и посланик на добра воля на The King's Trust. Той неведнъж е споделял, че началото на кариерата му в изкуството е било възможно благодарение на финансова помощ, която е получил от кралската благотворителна организация, когато е бил на 18 години.

През май Елба и Кралят застанаха заедно зад диджейския пул на градинско парти в Бъкингамския дворец в Лондон. Събитието отбеляза 50-годишнината на The King's Trust.


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  • 1 кой мy дpeмe

    4 0 Отговор
    черният рицар

    16:15 03.06.2026

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Румбата и той коленичи веднъж пред Бети. Може да се е скрил някъде и сега зад Идриса.

    16:17 03.06.2026

  • 3 ШАКА ЗУЛУ

    2 0 Отговор
    ДНЕС РИЦАР УТРЕ КРАЛ.А МЕСТНОТО ТУЗЕМНО НАСЕЛЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ НАЗНАЧЕНО ДА ОБСЛУЖВА НЕГОВО КРАЛСКО ВЕЛИЧЕСТВО

    16:19 03.06.2026

  • 4 Сатана Z

    2 0 Отговор
    EIdrissa Akuna е кореняк Лондончани израснал в Хакни.Неговите деца ще управляват Кралството до няколко петилетки,а Негово величество се подигравка на аристокрацията ,която е ползвала роднините на Сър Идрис като примамка на лов за лъвове.Утрв и бай Циганин ще стане фактор в България докато се усетите.

    16:22 03.06.2026

  • 5 хахахаха

    2 0 Отговор
    ето това е черният рицар няма по-голямо падение …

    16:24 03.06.2026

  • 6 Анти политик

    1 0 Отговор
    Изглежда,че рицарите за напред ще са такива.Бели няма да има!

    16:48 03.06.2026