Педро Паскал - от „интернет татко“ до най-неочакваната холивудска икона: уязвимостта зад славата

4 Април, 2026 17:54 1 238 2

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

От семейните му прякори до култовия му статус в интернет като „Daddy“, Педро Паскал се превърна в една от най-обсъжданите и обичани фигури в съвременното кино - но зад харизмата и славата стои дълга история на болка, загуби и упорит път към успеха.

Феновете в социалните мрежи го наричат „Daddy“ или „Zaddy“ - етикети, които намекват за неговия чар, стил и екранно присъствие. Самият актьор приема вниманието с ирония и дори го определя като „състояние на духа“. Но близките му, включително колежката му Бела Рамзи, неведнъж са изразявали притеснение, че този образ може да засенчи истинската му същност като човек и артист.

Истинската история на Паскал обаче е далеч по-дълбока от интернет мемовете. Като млад актьор в Ню Йорк той преживява тежки години на финансови трудности и лична загуба, включително смъртта на майка му - събитие, което го разклаща сериозно. В този период той живее на ръба на отказването от актьорството, оцелявайки с помощта на приятели и семейството си.

Подкрепата на хората около него се оказва решаваща - от малки заеми и помощ с храна до емоционална и професионална подкрепа. Дори по-късно, когато кариерата му започва да се развива, той не забравя тези „ангели“, както сам ги нарича.

Паскал пробива постепенно - от театъра до роли в култови продукции, а истинската му слава идва с участия като Оберин Мартел в „Игра на тронове“ и по-късно в „Последните оцелели“. Днес той е сред най-разпознаваемите актьори в света, но същевременно запазва репутацията си на човек с изключителна уязвимост и човечност.

Зад сцената стои и една друга история - за детството му в семейство на имигранти, за строгото възпитание, за тормоза в училище и за ранната му любов към киното, която започва още в киносалоните, където прекарва часове като дете.

Сега, на върха на кариерата си, Паскал говори открито за страха, остаряването и уязвимостта, които идват със славата. Но въпреки всичко - или може би точно заради това - той остава един от най-обичаните актьори на своето поколение: човек, който превръща болката в присъствие, а уязвимостта - в сила.

Източник: Dir.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Педро ханци

    6 1 Отговор
    Нищо ново.

    18:02 04.04.2026

  • 2 Налудник

    1 0 Отговор
    Не знаех, че играе в сериал с онова аутистче Рамзи. В "Мандалорецът" ми хареса.

    00:05 05.04.2026