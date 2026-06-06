Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Втори ден издирват мъж, изчезнал в Пазарджишко

Втори ден издирват мъж, изчезнал в Пазарджишко

6 Юни, 2026 15:40 635 3

  • пещера-
  • изчезнал-
  • издирване

Всички действия към момента продължават, разпределят се зоните, които ще бъдат претърсени

Втори ден издирват мъж, изчезнал в Пазарджишко - 1
Снимка: МВР
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Втори ден издирват 75-годишен мъж от пазарджишкото село Алеко Константиново. Сигнал за него е постъпил в районното управление в Пещера, съобщи бТВ.

Той е бил нает във ферма за животни край баташкото село Фотиново. Не е местен и не познава много добре региона. По всяка вероятност се е изгубил в гората. Вече второ денонощие се провеждат издирвателни мероприятия.

Издирвателни действия се извършват на територията в землището на село Фотиново и около него във всички зони, включително в няколко направления и към съседни области.

В издирвателните мероприятия участват екипи на районното управление в Пещера и на областната дирекция на МВР в Пазарджик, доброволно формирование по планинско спасяване в Пазарджик, доброволно формирование Брацигово, доброволно формирование Пловдив, както и ловци.

Към момента на мястото има пет кучета, които помагат в издирването на изгубилия се мъж. Три от тях са служебни следови кучета на областна дирекция, а две от тях на пожарникарите.

Всички действия към момента продължават, разпределят се зоните, които ще бъдат претърсени.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е беден човек

    2 0 Отговор
    Доведен до мизерия в псевдо демократичната държава , която не се интересува от хората и те често са на самотек и изпадат в беда.

    15:56 06.06.2026

  • 2 Добре че са кучетата

    1 0 Отговор
    Те могат да го открият жив или мъртъв . Той човека може да е паднал жертва горкичкия.

    16:00 06.06.2026

  • 3 Какво стана с катастрофата

    4 0 Отговор
    Лилавите да не са от новото начало та ги криете

    16:12 06.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове