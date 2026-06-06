Втори ден издирват мъж, изчезнал в Пазарджишко

Втори ден издирват 75-годишен мъж от пазарджишкото село Алеко Константиново. Сигнал за него е постъпил в районното управление в Пещера, съобщи бТВ.

Той е бил нает във ферма за животни край баташкото село Фотиново. Не е местен и не познава много добре региона. По всяка вероятност се е изгубил в гората. Вече второ денонощие се провеждат издирвателни мероприятия.

Издирвателни действия се извършват на територията в землището на село Фотиново и около него във всички зони, включително в няколко направления и към съседни области.

В издирвателните мероприятия участват екипи на районното управление в Пещера и на областната дирекция на МВР в Пазарджик, доброволно формирование по планинско спасяване в Пазарджик, доброволно формирование Брацигово, доброволно формирование Пловдив, както и ловци.

Към момента на мястото има пет кучета, които помагат в издирването на изгубилия се мъж. Три от тях са служебни следови кучета на областна дирекция, а две от тях на пожарникарите.

Всички действия към момента продължават, разпределят се зоните, които ще бъдат претърсени.