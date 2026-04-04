Изчезналата първа дама: Саджида Талфах и животът до Саддам Хюсеин

Когато е още дете, Саджида Талфах е сгодена за своя първи братовчед - Саддам Хюсеин. Години по-късно двамата се женят в началото на 20-те си години и изграждат семейство в Ирак, което по-късно ще се окаже в центъра на една от най-скандалните диктатури на съвременната история.

Макар Саддам Хюсеин да остава в световната памет като символ на жесток режим, за Саджида се знае далеч по-малко. Тя ражда пет деца и живее в разкош, осигурен от политическата власт на съпруга ѝ, но остава почти напълно извън публичното пространство.

През 80-те години животът ѝ се разклаща сериозно, когато Хюсеин взема втора съпруга - ход, който предизвиква слухове за дълбока ревност и напрежение в семейството. Въпреки това Саджида никога официално не се развежда с него, запазвайки статута си в йерархията на режима.

Родена около 1935 г. в Тикрит, тя произхожда от влиятелно семейство - баща ѝ е Хайралах Талфах. Още от ранна възраст съдбата ѝ е свързана със Саддам, чийто политически възход започва паралелно с тяхната семейна история. От член на Баас партията до президент на Ирак, Хюсеин постепенно се превръща в абсолютен властелин на страната.

Въпреки това Саджида остава в сянка. Тя рядко присъства на публични събития, а образът ѝ е внимателно пазен далеч от официалната пропаганда. Всичко се променя през 1986 г., когато новината за втората съпруга на диктатора предизвиква скандал и напрежение в най-близкия му кръг.

Един от най-тежките моменти в семейната история идва, когато синът ѝ Удай извършва публично убийство през 1988 г., допълнително засилвайки репутацията на семейството като символ на безмилостна власт.

Като първа дама на Ирак, Саджида живее в изключителен лукс - скъпи дрехи, бижута и привилегии, недостъпни за обикновените граждани. Според свидетелства от онова време обаче тя често е описвана като студена, властна и дистанцирана фигура, обвита в страх и слухове.

След падането на режима през 2003 г. тя изчезва от публичното пространство заедно с дъщерите си. Оттогава до днес местонахождението ѝ остава неизвестно, въпреки множеството спекулации за това къде може да се намира.

Смъртта на Саддам Хюсеин през 2006 г. слага край на една епоха, но не дава отговори за съдбата на неговата съпруга. И до днес тя остава една от най-загадъчните фигури, свързани с режима му - жена, която живя в сянката на диктатурата и изчезна заедно с нея.

Източник: Vesti.bg.