Кралица Елизабет II забавлявала близките си с имитация на Мелания Тръмп

15 Април, 2026 16:58 870 1

Кралицата е взимала на подбив първите дами не веднъж

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кралица Елизабет II е имала склонност към дискретен хумор и имитации, включително по адрес на водещи политически фигури, става ясно от новата книга на журналистката Сюзън Пейдж „The Queen and Her Presidents“.

Според изданието покойният британски монарх, починал през 2022 г., е била „умел имитатор“ и в неформална среда си е позволявала да пресъздава маниерите на Мелания Тръмп. Пейдж твърди, че кралицата я е представяла като „мълчалива и дистанцирана“, правейки паралел с екранното присъствие на Грета Гарбо и прочутата ѝ реплика „I want to be alone“ от филма „Grand Hotel“ (1932).

Кралицата се среща с Доналд Тръмп и съпругата му по време на посещение в замъка Уиндзор през юли 2018 г., а впоследствие и в рамките на официалната държавна визита през юни 2019 г. По данни от книгата, въпреки публично изразеното възхищение на Тръмп към Елизабет, тя е запазвала дистанция и дискретност в личните си оценки.

В публикацията се посочва, че кралица Елизабет II е имитирала и Нанси Рейгън, съпруга на Роналд Рейгън. По време на посещение в Калифорния тя е била забелязана да пресъздава характерното ѝ поведение и демонстративната привързаност към президента.

Въпреки подобни прояви в тесен кръг, кралицата остава символ на дипломатичност и протокол. По време на дългото си управление тя се среща с 14 американски президенти – от Хари Труман до Джо Байдън.

Особено близки отношения тя развива с Джон Ф. Кенеди, с когото започва кореспонденция след първата им среща. Писмата между двамата постепенно придобиват по-неформален характер. През 1962 г. кралицата кани Жаклин Кенеди на обяд в Лондон по време на нейно частно посещение.

След убийството на Кенеди през 1963 г. кралицата не присъства на погребението, защото е бременна с принц Едуард, като я представлява съпругът ѝ принц Филип. Според книгата, след церемонията Жаклин Кенеди го заварва в Белия дом да играе с малкия син на президента, Джон.

С Роналд Рейгън кралицата изгражда „непосредствено и трайно приятелство“, подплатено от общия им интерес към ездата. По време на визита в САЩ през 1983 г. тя вечеря в ресторанта Trader Vic’s в Сан Франциско – първото ѝ посещение в ресторант от 17 години. Там опитва характерния пунш от ром и запазва послание от късметче.

След смъртта на Рейгън кралицата изпраща лично написано съболезнователно писмо до Нанси Рейгън, което е предадено от тогавашния принц Чарлз.

Книгата отбелязва и опити на Доналд Тръмп да получи лични мнения от кралицата, включително кой е любимият ѝ американски президент и какво мисли за принц Хари и съпругата му Меган Маркъл. Според автора, тя последователно е избягвала да дава подобни оценки.

В по-нов контекст, Тръмп става първият американски президент, приет от крал Чарлз III през септември 2025 г., а се очаква Чарлз и кралица Камила да осъществят държавно посещение в Съединените щати в периода 27–30 април.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 АФтур та дрънка

    1 0 Отговор
    СЪбинооо, толкова ли не можеш да преведеш на български « I want to be alone?”
    Ама ние сме в България, драга ми питко!

    17:19 15.04.2026