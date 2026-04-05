Новини
Любопитно »
Идеалната височина на леглото: Как да изберем правилния комфорт за сън

5 Април, 2026 09:32 1 723 9

  • легло-
  • височина-
  • комфорт-
  • сън

Подходящата височина на леглото може да подобри удобството, лекотата на ставане и качеството на почивката

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Идеалната височина на леглото може да има положителен ефект върху съня, тъй като улеснява лягането и ставането, както и създава по-комфортна среда за почивка. Въпреки това няма универсална стойност - правилната височина зависи от възрастта, ръста и индивидуалните нужди.

Има ли „перфектна“ височина на леглото?

Да, но тя е относителна. При децата по-ниските легла са по-подходящи, тъй като улесняват безопасното качване и слизане. Освен това детските легла обикновено са съобразени с по-тънки матраци и по-ниски конструкции.

При възрастните ситуацията е различна - те се нуждаят от по-добра опора, което често означава по-високи и по-дебели матраци. За повечето хора оптималната дебелина на матрака е около 30-35 см, което води до обща височина на леглото между 43 и 56 см. В този диапазон обикновено се постига баланс между комфорт, стабилност и лесно движение.

Как височината на леглото влияе на съня?

Самата височина не влияе директно върху качеството на съня, но определя позицията на тялото. Правилната комбинация от матрак и основа подпомага добрата стойка на гръбначния стълб и намалява напрежението в ставите.

Прекалено ниското легло може да затрудни ставането и да доведе до неудобно натоварване на тялото. От друга страна, твърде високото легло може да създаде дискомфорт при сядане и да натовари коленете, особено при по-ниски хора.

Как да изберете правилната височина за вас?

Един лесен начин да определите подходящата височина е чрез измерване спрямо височината на коляното. Седнете със свити колене под ъгъл от 90 градуса и измерете разстоянието от пода до горната част на подбедрицата. Това ще ви даде ориентир за общата височина на леглото - матрак плюс основа.

Когато седите на ръба на леглото, краката ви трябва да стъпват стабилно на пода, без напрежение или усилие при изправяне.

Важно е също да се вземе предвид и основата на леглото (включително подматрачната рамка или пружинен механизъм), тъй като тя също влияе на крайната височина.

Източник: Vesti.bg.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 Чудя се

    9 2 Отговор
    Как ли сме спали до сега без тези безценни съвети...А за топ матрака- нищо.

    09:47 05.04.2026

  • 4 шаа

    7 0 Отговор
    а на столовете каква е оптималната височина? а на вилиците каква е най-добрата дължина на дръжката? на какво разстояние трябва да е ключалката на входната врата спрямо горния край на вратата? моля, уточнете, че не се живее в неведение... а, и кажете нещо за кашпите. имам няколко, но не съм сигурент дали височината на кашпите от 20 см е добра. може би 21 или 19 са по-подходящи?

    Коментиран от #5

    10:25 05.04.2026

  • 5 Идън

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "шаа":

    Все пак добре е, че не пише,,учените,, от еди кой си университет откриха... или пък да поставят някакво задължение към собствените ни легла...например завивки от бял сатен или под всяко легло- нощно гърне...

    10:48 05.04.2026

  • 7 Дзак

    1 0 Отговор
    Някои си държат раницата под леглото. Ако няко влезе да тършува, да знае!

    14:53 05.04.2026

  • 9 Една там

    3 1 Отговор
    Глупава статия. Например, когато си с ишиас, ти се ще леглото да е максимално ниско. В този случай става претъркаляйки се настрани и се изсипваш по очи на земята, после почва пълзенето и мъките да се изправиш. Ако си на високо легло, гориш.

    18:51 05.04.2026