Идеалната височина на леглото: Как да изберем правилния комфорт за сън

Идеалната височина на леглото може да има положителен ефект върху съня, тъй като улеснява лягането и ставането, както и създава по-комфортна среда за почивка. Въпреки това няма универсална стойност - правилната височина зависи от възрастта, ръста и индивидуалните нужди.
Има ли „перфектна“ височина на леглото?
Да, но тя е относителна. При децата по-ниските легла са по-подходящи, тъй като улесняват безопасното качване и слизане. Освен това детските легла обикновено са съобразени с по-тънки матраци и по-ниски конструкции.
При възрастните ситуацията е различна - те се нуждаят от по-добра опора, което често означава по-високи и по-дебели матраци. За повечето хора оптималната дебелина на матрака е около 30-35 см, което води до обща височина на леглото между 43 и 56 см. В този диапазон обикновено се постига баланс между комфорт, стабилност и лесно движение.
Как височината на леглото влияе на съня?
Самата височина не влияе директно върху качеството на съня, но определя позицията на тялото. Правилната комбинация от матрак и основа подпомага добрата стойка на гръбначния стълб и намалява напрежението в ставите.
Прекалено ниското легло може да затрудни ставането и да доведе до неудобно натоварване на тялото. От друга страна, твърде високото легло може да създаде дискомфорт при сядане и да натовари коленете, особено при по-ниски хора.
Как да изберете правилната височина за вас?
Един лесен начин да определите подходящата височина е чрез измерване спрямо височината на коляното. Седнете със свити колене под ъгъл от 90 градуса и измерете разстоянието от пода до горната част на подбедрицата. Това ще ви даде ориентир за общата височина на леглото - матрак плюс основа.
Когато седите на ръба на леглото, краката ви трябва да стъпват стабилно на пода, без напрежение или усилие при изправяне.
Важно е също да се вземе предвид и основата на леглото (включително подматрачната рамка или пружинен механизъм), тъй като тя също влияе на крайната височина.
Източник: Vesti.bg.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 шаа
Коментиран от #5
10:25 05.04.2026
5 Идън
До коментар #4 от "шаа":Все пак добре е, че не пише,,учените,, от еди кой си университет откриха... или пък да поставят някакво задължение към собствените ни легла...например завивки от бял сатен или под всяко легло- нощно гърне...
10:48 05.04.2026
6 Парички
Креват, който не скърца не е креват.
Не скърца ли, когато ромбаш жената, значи, че си нямаш на представа какво правиш!
Коментиран от #8
11:02 05.04.2026
8 Анонимен
До коментар #6 от "Парички":Какво ли не прави завистта!
14:55 05.04.2026
