Идеалната височина на леглото: Как да изберем правилния комфорт за сън

Идеалната височина на леглото може да има положителен ефект върху съня, тъй като улеснява лягането и ставането, както и създава по-комфортна среда за почивка. Въпреки това няма универсална стойност - правилната височина зависи от възрастта, ръста и индивидуалните нужди.

Има ли „перфектна“ височина на леглото?

Да, но тя е относителна. При децата по-ниските легла са по-подходящи, тъй като улесняват безопасното качване и слизане. Освен това детските легла обикновено са съобразени с по-тънки матраци и по-ниски конструкции.

При възрастните ситуацията е различна - те се нуждаят от по-добра опора, което често означава по-високи и по-дебели матраци. За повечето хора оптималната дебелина на матрака е около 30-35 см, което води до обща височина на леглото между 43 и 56 см. В този диапазон обикновено се постига баланс между комфорт, стабилност и лесно движение.

Как височината на леглото влияе на съня?

Самата височина не влияе директно върху качеството на съня, но определя позицията на тялото. Правилната комбинация от матрак и основа подпомага добрата стойка на гръбначния стълб и намалява напрежението в ставите.

Прекалено ниското легло може да затрудни ставането и да доведе до неудобно натоварване на тялото. От друга страна, твърде високото легло може да създаде дискомфорт при сядане и да натовари коленете, особено при по-ниски хора.

Как да изберете правилната височина за вас?

Един лесен начин да определите подходящата височина е чрез измерване спрямо височината на коляното. Седнете със свити колене под ъгъл от 90 градуса и измерете разстоянието от пода до горната част на подбедрицата. Това ще ви даде ориентир за общата височина на леглото - матрак плюс основа.

Когато седите на ръба на леглото, краката ви трябва да стъпват стабилно на пода, без напрежение или усилие при изправяне.

Важно е също да се вземе предвид и основата на леглото (включително подматрачната рамка или пружинен механизъм), тъй като тя също влияе на крайната височина.

Източник: Vesti.bg.