Спането без възглавница има изненадващи ползи за здравето

Начинът, по който спим – включително дали използваме възглавница – може да оказва по-сериозно влияние върху здравето, отколкото се предполага. Ново изследване насочва вниманието към връзката между позицията на главата по време на сън и риска от развитие на глаукома.

Глаукомата представлява заболяване, при което се уврежда зрителният нерв и може да се стигне до загуба на зрение или слепота. Състоянието често е свързано с повишено вътреочно налягане, нарушено кръвоснабдяване или натрупване на течности в окото.

Според проучване, публикувано в British Journal of Ophthalmology, пациентите с глаукома, които спят с две възглавници, имат по-високо вътреочно налягане в сравнение с тези, които лежат в по-равна позиция. При по-високо повдигане на главата се отчита и намален кръвоток към окото. Изследователите предполагат, че това се дължи на прегъване на шията напред, което може да притиска вените и да затруднява кръвообращението.

Експерти, които не са участвали в изследването, определят резултатите като значими, но подчертават, че става дума за ранни данни. Според д-р Уилям Лу, медицински директор на Dreem Health, проблемът не е в самата възглавница, а в начина на използването ѝ и степента на повдигане на главата. Той препоръчва избягване на крайни позиции, при които шията е силно сгъната или главата е прекалено високо.

При някои хора, особено при спящите по гръб, сънят без възглавница може да подпомогне по-естественото подравняване на шията и да намали напрежението в гръбначния стълб. В други случаи обаче липсата на опора може да доведе до дискомфорт, включително болки във врата, главоболие или влошено качество на съня.

Специалистите отбелязват, че спящите настрани обикновено се нуждаят от възглавница, за да поддържат правилна позиция на главата спрямо гръбначния стълб. Без такава опора съществува риск от изкривяване на шията и последващо напрежение.

Допълнително внимание се препоръчва при хора с глаукома или повишен риск от заболяването. Според д-р Саема Тахир, специалист по нарушения на съня, прекомерното използване на възглавници може да бъде контрапродуктивно, докато умереното повдигане на цялото легло би могло да има по-благоприятен ефект върху вътреочното налягане.

Експертите са единодушни, че най-важен остава индивидуалният подход – поддържането на неутрална позиция на главата и шията без прекомерно повдигане. Малки корекции в позата по време на сън могат да имат значение както за зрителното, така и за общото здраве.