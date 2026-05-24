Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Учени разкриха най-важното правило за добър сън - и то не е броят часове

Учени разкриха най-важното правило за добър сън - и то не е броят часове

24 Май, 2026 10:57 2 693 6

  • учени-
  • сън-
  • спане

Ново изследване показва, че постоянният режим на сън е по-важен за здравето от това колко дълго спим

Учени разкриха най-важното правило за добър сън - и то не е броят часове - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Много хора оценяват качеството на почивката си единствено по броя часове сън. Кратка нощ през седмицата, последвана от дълго успиване през уикенда - и си мислим, че балансът е възстановен. Ново мащабно проучване на белгийски учени, публикувано в списание Sleep Medicine Reviews, обаче показва нещо различно – телата ни са много по-чувствителни към регулярността на съня, отколкото към неговата продължителност.

Според екипа, ръководен от Alexandros Kalkanis от KU Leuven, ключът към доброто здраве е постоянният график за сън. Изследователите анализират данни от 59 различни проучвания и установяват, че хората, които си лягат и се събуждат по едно и също време всеки ден, се радват на по-добро физическо и психическо здраве – независимо колко часа спят.

Причината е свързана с циркадните ритми – вътрешният биологичен часовник на организма. Когато тялото получава светлина по едно и също време всяка сутрин, мозъкът регулира по-ефективно хормоните, метаболизма и телесната температура.

Учените предупреждават, че разликата от няколко часа в режима през уикенда създава т.нар. „социален джетлаг“ – състояние, при което организмът изпада в хаос заради постоянното местене на вътрешния часовник.

Изследването свързва нередовния сън с редица сериозни здравословни проблеми:

  • по-висок риск от депресия;

  • затруднен контрол на кръвната захар;

  • повишен индекс на телесната маса;

  • по-високо кръвно налягане;

  • увеличен риск от сърдечно-съдови заболявания.

Според друго проучване сред 60 000 души във Великобритания, високата регулярност на съня намалява риска от преждевременна смърт с около 30%. Учените дори смятат, че стабилният режим е по-важен показател за дълголетие от самата продължителност на съня.

Експертите препоръчват:

  • разликата в часа на събуждане между делничните дни и уикенда да не надвишава един час;

  • ако искаме да наваксаме сън, да си легнем по-рано, вместо да ставаме късно;

  • да се излагаме на естествена светлина до час след събуждане.

Така популярната формула „7–9 часа сън“ вече има и ново допълнение – „по едно и също време всеки ден“.

Източник: Vesti.bg.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сънчо

    7 0 Отговор
    Най-здравословно е да се проспи половината работно време.

    11:35 24.05.2026

  • 3 Анита от почивка

    5 0 Отговор
    Камерунеца ме събуди тази сутрин с черната му мамба , хвърли ранобудно мляко 🥳

    11:36 24.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Браво на учените!

    0 0 Отговор
    Това правило за съня аюрведа го е открила още преди няколко хиляди години. Както и правилото, че различните типове хора -вата, пита, кафа - имат нужда от различно количество сън.

    14:17 24.05.2026