Учени разкриха най-важното правило за добър сън - и то не е броят часове

Много хора оценяват качеството на почивката си единствено по броя часове сън. Кратка нощ през седмицата, последвана от дълго успиване през уикенда - и си мислим, че балансът е възстановен. Ново мащабно проучване на белгийски учени, публикувано в списание Sleep Medicine Reviews, обаче показва нещо различно – телата ни са много по-чувствителни към регулярността на съня, отколкото към неговата продължителност.

Според екипа, ръководен от Alexandros Kalkanis от KU Leuven, ключът към доброто здраве е постоянният график за сън. Изследователите анализират данни от 59 различни проучвания и установяват, че хората, които си лягат и се събуждат по едно и също време всеки ден, се радват на по-добро физическо и психическо здраве – независимо колко часа спят.

Причината е свързана с циркадните ритми – вътрешният биологичен часовник на организма. Когато тялото получава светлина по едно и също време всяка сутрин, мозъкът регулира по-ефективно хормоните, метаболизма и телесната температура.

Учените предупреждават, че разликата от няколко часа в режима през уикенда създава т.нар. „социален джетлаг“ – състояние, при което организмът изпада в хаос заради постоянното местене на вътрешния часовник.

Изследването свързва нередовния сън с редица сериозни здравословни проблеми:

по-висок риск от депресия;

затруднен контрол на кръвната захар;

повишен индекс на телесната маса;

по-високо кръвно налягане;

увеличен риск от сърдечно-съдови заболявания.

Според друго проучване сред 60 000 души във Великобритания, високата регулярност на съня намалява риска от преждевременна смърт с около 30%. Учените дори смятат, че стабилният режим е по-важен показател за дълголетие от самата продължителност на съня.

Експертите препоръчват:

разликата в часа на събуждане между делничните дни и уикенда да не надвишава един час;

ако искаме да наваксаме сън, да си легнем по-рано, вместо да ставаме късно;

да се излагаме на естествена светлина до час след събуждане.

Така популярната формула „7–9 часа сън“ вече има и ново допълнение – „по едно и също време всеки ден“.

Източник: Vesti.bg.