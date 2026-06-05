Катрин Зита-Джоунс подари луксозен мезонет в центъра на Рим на Майкъл Дъглас

Катрин Зита-Джоунс направи романтичен и особено щедър жест към съпруга си Майкъл Дъглас. 56-годишната актрисата е придобила и напълно реновирала луксозен мезонет в исторически дворец в центъра на Рим, само на няколко крачки от площад Навона. Италианските медии съобщават, че това е бил подарък за 81-ия рожден ден на Дъглас.
Мезонетът се намира в една от най-престижните части на града и предлага панорамни гледки към базиликата „Свети Петър“. Катрин Зита-Джоунс е ръководила лично мащабната реконструкция, включително подбора на мебели, художествени произведения и декоративни елементи, инвестирайки милиони в интериора. Сред избраните произведения са картини на италианските художници Марио Скифано и Ренато Гутузо, които придават на дома уникален европейски характер.
Двойката, женена от 2000 г. и родители на две деца – Дилън и Керис, се смята за една от най-стабилните във филмовата индустрия. Те са известни с вниманието си към семейството и личния живот, като често избягват публичното внимание. Новият мезонет в Рим се разглежда като символ на по-спокоен етап в живота им – ориентиран към европейския начин на живот и далеч от динамиката на Ню Йорк.
Състоянието на Катрин Зита-Джоунс се оценява на около 150 милиона долара, а на Майкъл Дъглас – около 350 милиона. Комбинираният им капитал надхвърля 500 милиона долара, което им позволява да инвестират без затруднения в подобни луксозни имоти.
Освен това семейството е известно с любовта си към пътуванията и културните изживявания. Често се съобщава, че двойката предпочита да прекарва време в европейски градове, като Рим, Париж и Барселона, съчетавайки професионалните си ангажименти с лични моменти за семейството. Новият дом в италианската столица ще им предостави както пространство за развлечения и културни събития, така и лична зона за спокойствие и отдих.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #4
18:45 05.06.2026
2 Иван Грозни
18:49 05.06.2026
3 Урко
18:51 05.06.2026
4 Мнение
До коментар #1 от "Сатана Z":СМЕНЯЙ ГАДНИЯ ПСЕВДОНИМ!
ИНАК ДОРИ ВЕРНИ НЕЩА ДА ПИШЕШ, ПОЧТИ НИКОЙ НЯМА ДА ТИ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ!
СПРИ ДА РЕКЛАМИРАШ ЗЛОТО!
СЪЩО ТАКА ПРИЗОВАВАМ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ДА БОЙКОТИРАТ ЕНЕРГИЙНАТА НАПИТКА (КАКТО И ВСИЧКИ ПРОДУКТИ) РЕКЛАМИРАЩИ ДЯВОЛА!!!
ИМАМЕ ЖИВОТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА СЪЗДАТЕЛЯ, А ГРЕХОВЕТЕ НИ ГИ ПЛАТИ НЕГОВИЯТ СИН И НАШИЯТ СПАСИТЕЛ И ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС, КОЙТО ДАДЕ ЖИВОТА СИ ЗА НАС ГРЕШНИЦИТЕ И ВЪЗКРЪСНА НА 3-Я ДЕН!!!
ЗАТОВА НЕКА РЕКЛАМИРАМЕ ДОБРОТО, ЛЮБОВТА, ПРОШКАТА, ВЗАИМОПОМОЩТА И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДОБРОДЕТЕЛИ, А НЕ ЗЛОТО ВЪВ ВСЯКА ЕДНА НЕГОВА ФОРМА!
ИМЕННО ЗАТОВА ТЕ МОЛЯ КАТО ЧОВЕК, СМЕНИ СИ ПСЕВДОНИМЪТ С ТАКЪВ КОЙТО НЕ РЕКЛАМИРА ЗЛОТО!!!
НЕ, ТОВА НЕ Е ШЕГА, ТОВА НЕ Е ФАНТАЗИЯ ИЛИ ПРОСТО ПРИЩЯВКА, ТОВА Е САМАТА ИСТИНА!!!
18:59 05.06.2026
5 пенсионер от Варна
19:06 05.06.2026
6 Пустиня(к)
19:07 05.06.2026
7 Светла Попова
19:20 05.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Вихрогон
В Африка,всеки ден умират деца,а в Европа се раждат все по-малко и по-малко!Явно е от имането!
19:32 05.06.2026
11 Еми щом
20:04 05.06.2026