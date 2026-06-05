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Катрин Зита-Джоунс подари луксозен мезонет в центъра на Рим на Майкъл Дъглас

Катрин Зита-Джоунс подари луксозен мезонет в центъра на Рим на Майкъл Дъглас

5 Юни, 2026 18:31 991 11

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Актрисата е реновирала мезонета, който се намира в дворец

Катрин Зита-Джоунс подари луксозен мезонет в центъра на Рим на Майкъл Дъглас - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Катрин Зита-Джоунс направи романтичен и особено щедър жест към съпруга си Майкъл Дъглас. 56-годишната актрисата е придобила и напълно реновирала луксозен мезонет в исторически дворец в центъра на Рим, само на няколко крачки от площад Навона. Италианските медии съобщават, че това е бил подарък за 81-ия рожден ден на Дъглас.

Мезонетът се намира в една от най-престижните части на града и предлага панорамни гледки към базиликата „Свети Петър“. Катрин Зита-Джоунс е ръководила лично мащабната реконструкция, включително подбора на мебели, художествени произведения и декоративни елементи, инвестирайки милиони в интериора. Сред избраните произведения са картини на италианските художници Марио Скифано и Ренато Гутузо, които придават на дома уникален европейски характер.

Двойката, женена от 2000 г. и родители на две деца – Дилън и Керис, се смята за една от най-стабилните във филмовата индустрия. Те са известни с вниманието си към семейството и личния живот, като често избягват публичното внимание. Новият мезонет в Рим се разглежда като символ на по-спокоен етап в живота им – ориентиран към европейския начин на живот и далеч от динамиката на Ню Йорк.

Състоянието на Катрин Зита-Джоунс се оценява на около 150 милиона долара, а на Майкъл Дъглас – около 350 милиона. Комбинираният им капитал надхвърля 500 милиона долара, което им позволява да инвестират без затруднения в подобни луксозни имоти.

Освен това семейството е известно с любовта си към пътуванията и културните изживявания. Често се съобщава, че двойката предпочита да прекарва време в европейски градове, като Рим, Париж и Барселона, съчетавайки професионалните си ангажименти с лични моменти за семейството. Новият дом в италианската столица ще им предостави както пространство за развлечения и културни събития, така и лична зона за спокойствие и отдих.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    6 1 Отговор
    А Земенски подари цял украински град на България.

    Коментиран от #4

    18:45 05.06.2026

  • 2 Иван Грозни

    5 0 Отговор
    А нашият боко само една къщичка в испания.

    18:49 05.06.2026

  • 3 Урко

    5 3 Отговор
    За какво му е на дедо Майкъл нов мезонет? Първо, той е по-богат от Катринчето и сам може да си го купи и второ, той вече е пръднал в гащите.. Няма за кога

    18:51 05.06.2026

  • 4 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    СМЕНЯЙ ГАДНИЯ ПСЕВДОНИМ!
    ИНАК ДОРИ ВЕРНИ НЕЩА ДА ПИШЕШ, ПОЧТИ НИКОЙ НЯМА ДА ТИ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ!
    СПРИ ДА РЕКЛАМИРАШ ЗЛОТО!

    СЪЩО ТАКА ПРИЗОВАВАМ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ДА БОЙКОТИРАТ ЕНЕРГИЙНАТА НАПИТКА (КАКТО И ВСИЧКИ ПРОДУКТИ) РЕКЛАМИРАЩИ ДЯВОЛА!!!

    ИМАМЕ ЖИВОТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА СЪЗДАТЕЛЯ, А ГРЕХОВЕТЕ НИ ГИ ПЛАТИ НЕГОВИЯТ СИН И НАШИЯТ СПАСИТЕЛ И ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС, КОЙТО ДАДЕ ЖИВОТА СИ ЗА НАС ГРЕШНИЦИТЕ И ВЪЗКРЪСНА НА 3-Я ДЕН!!!

    ЗАТОВА НЕКА РЕКЛАМИРАМЕ ДОБРОТО, ЛЮБОВТА, ПРОШКАТА, ВЗАИМОПОМОЩТА И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДОБРОДЕТЕЛИ, А НЕ ЗЛОТО ВЪВ ВСЯКА ЕДНА НЕГОВА ФОРМА!

    ИМЕННО ЗАТОВА ТЕ МОЛЯ КАТО ЧОВЕК, СМЕНИ СИ ПСЕВДОНИМЪТ С ТАКЪВ КОЙТО НЕ РЕКЛАМИРА ЗЛОТО!!!
    НЕ, ТОВА НЕ Е ШЕГА, ТОВА НЕ Е ФАНТАЗИЯ ИЛИ ПРОСТО ПРИЩЯВКА, ТОВА Е САМАТА ИСТИНА!!!

    18:59 05.06.2026

  • 5 пенсионер от Варна

    3 0 Отговор
    явно се е отчел веднъж през 2025-та.

    19:06 05.06.2026

  • 6 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Що ли й требваше да са омъжва за тейко си... То, па и аз задавам некви излишни отговори...

    19:07 05.06.2026

  • 7 Светла Попова

    3 1 Отговор
    Тя отдавна не иска да бъде с друг мъж, но не може да се откачи от него. Явно я държи с компромати, договори и други еврейски подлости. Сигурно не са правили секс от 15-20 години.

    19:20 05.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вихрогон

    0 0 Отговор
    Този подарък е едно,но подаръка , онзи , последния с отрупаните цветя е по-ценен!
    В Африка,всеки ден умират деца,а в Европа се раждат все по-малко и по-малко!Явно е от имането!

    19:32 05.06.2026

  • 11 Еми щом

    0 0 Отговор
    Клати добре , получава подаръци .

    20:04 05.06.2026