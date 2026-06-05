Катрин Зита-Джоунс подари луксозен мезонет в центъра на Рим на Майкъл Дъглас

Катрин Зита-Джоунс направи романтичен и особено щедър жест към съпруга си Майкъл Дъглас. 56-годишната актрисата е придобила и напълно реновирала луксозен мезонет в исторически дворец в центъра на Рим, само на няколко крачки от площад Навона. Италианските медии съобщават, че това е бил подарък за 81-ия рожден ден на Дъглас.

Мезонетът се намира в една от най-престижните части на града и предлага панорамни гледки към базиликата „Свети Петър“. Катрин Зита-Джоунс е ръководила лично мащабната реконструкция, включително подбора на мебели, художествени произведения и декоративни елементи, инвестирайки милиони в интериора. Сред избраните произведения са картини на италианските художници Марио Скифано и Ренато Гутузо, които придават на дома уникален европейски характер.

Двойката, женена от 2000 г. и родители на две деца – Дилън и Керис, се смята за една от най-стабилните във филмовата индустрия. Те са известни с вниманието си към семейството и личния живот, като често избягват публичното внимание. Новият мезонет в Рим се разглежда като символ на по-спокоен етап в живота им – ориентиран към европейския начин на живот и далеч от динамиката на Ню Йорк.

Състоянието на Катрин Зита-Джоунс се оценява на около 150 милиона долара, а на Майкъл Дъглас – около 350 милиона. Комбинираният им капитал надхвърля 500 милиона долара, което им позволява да инвестират без затруднения в подобни луксозни имоти.

Освен това семейството е известно с любовта си към пътуванията и културните изживявания. Често се съобщава, че двойката предпочита да прекарва време в европейски градове, като Рим, Париж и Барселона, съчетавайки професионалните си ангажименти с лични моменти за семейството. Новият дом в италианската столица ще им предостави както пространство за развлечения и културни събития, така и лична зона за спокойствие и отдих.