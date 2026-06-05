Мерилин Монро тайно се борила с коварна диагноза

Нов документален филм за ендометриозата, „End of the Cycle“, с участието на Ейми Шумър, Джулиан Хъф и други, поставя фокус върху тихата борба на Мерилин Монро с тежкото заболяване, която често е била пренебрегвана или неправилно интерпретирана.

Според филма легендата е преживяла множество спонтанни аборти, мистериозни болнични посещения и е била описвана като „трудна“ — прояви, които вероятно са свързани с болезненото състояние. „Начинът, по който е представяна толкова години, не е бил точен,“ заявява сърежисьорът Сами Джей по време на прожекция в Whitby Hotel. „Ако някой говори негативно за Мерилин Монро, може да се върне към това и да разбере, че тя е преминавала през тежко заболяване в епоха без социални медии и без възможност да се защити.“

Джей, която също страда от ендометриоза, посочва, че 100-годишнината на Монро съвпада с дискусията за напредъка в лечението на болестта. „Поглеждайки какво се е променило през последните 100 години с медикаменти и терапии… промяната е минимална,“ отбелязва тя.

Ендометриозата представлява разрастване на тъкан, подобна на маточната лигавица, извън матката, което причинява силна болка. Заболяването няма лек и може да се диагностицира единствено хирургично. Смята се, че около 200 милиона жени по света страдат от него.

Антъни Самърс, автор на книгата от 1985 г. „Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe“, потвърждава диагнозата чрез личния ѝ лекар. Той отбелязва, че заболяването е било толкова тежко, че е разрушило браковете ѝ, желанието ѝ да има деца, кариерата и в крайна сметка живота ѝ. В периода преди ефективни хирургични и медицински терапии, Монро е прибягвала до силни аналгетици, транквиланти и хипнотици, развивайки зависимост.

Във филма се разказва и за случай от април 1952 г., когато Мерилин Монро прикрепя бележка към корема си преди апендектомия, в която умолява лекаря: „Моля, спасете каквото можете — всичко е в ръцете Ви. Вие имате деца и трябва да знаете какво означава — моля Ви, д-р Рабуин — знам, че ще успеете!“ Бележката продължава: „Благодаря — благодаря — благодаря — за Бога, уважаеми докторе, не махайте яйчниците.“

В документалния филм участват още олимпийката Британи Браун, Джанел Перищ от „Pretty Little Liars“ и Фолаки Оловофойеку от „Bob Hearts Abishola“. Филмът може да бъде гледан на endocollective.org.