Побой? Бившият принц Андрю се появи с огромна синина на лицето (СНИМКИ)

Бившият херцог на Йорк, Андрю Маунтбатън-Уиндзор, предизвика притеснение, след като бе заснет с видима следа от нараняване на лицето. Снимки, публикувани от международни медии, показват голямо зачервяване около дясното око и бузата на 66-годишния бивш принц, докато е превозван с автомобил, след като напусна частното си имение Сандрингам в Норфолк.
Причините за нараняването остават неясни, а появата му идва само месец след инцидент с нападение от маскиран мъж, който се насочи към Андрю по време на разходка с коргитата на покойната кралица. Заради това нападение 39-годишният Алекс Дженкинсън бе обвинен за тормоз и използване на заплашителни или обидни думи.
След серията скандали около връзките на принца с покойния педофил Джефри Епстийн, Андрю бе изгонен от дългогодишния си дом близо до замъка Уиндзор и се премести в кралско убежище на около 100 мили северно от Лондон. Миналата година той бе лишен от всички кралски титли и почести след публичните разкрития за връзките му с Епстийн.
Една от жертвите на Епстийн, Вирджиния Джуфре, за която се твърди, че се е самоубила през 2025 г., посочи в посмъртните си мемоари „Ничие момиче“, че е била насилвана да има сексуални отношения с принц Андрю на три пъти, включително когато е била непълнолетна. Бившият кралски член категорично отрича обвиненията. През февруари той бе арестуван по подозрение за неправомерни действия на обществена длъжност – обвинение, което в Обединеното кралство може да доведе до доживотна присъда. Разследванията продължават.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хирург
18:05 05.06.2026
2 Ройтерс
18:22 05.06.2026
3 Хихо
18:25 05.06.2026
4 Запознат
18:28 05.06.2026
5 Чист и спретнат
18:29 05.06.2026
6 Мъж
Коментиран от #10
18:32 05.06.2026
7 6135
Вероятно затова Гугъл преводача се е зачудил.
18:36 05.06.2026
8 Защо
18:37 05.06.2026
9 Прекаляват
Този циркаджилък с отнемане на титли е елементарен популизъм, принудени са да угодят на наивността на простолюдието, което - уви - е по-многочислено от интелигентните, мислещи хора. Ако наистина е насилена против волята си тази Джуфре, защо после неколкократно се е върнала пак да се срещне с принца? Защо е излизала с него на обществени места, като двойка? Все пак не е била на 9 или 10, а на 17 години, няколко месеца преди да навърши 18 г. Той дали изобщо е знаел тя наколко години е?
Само не разбрахме, цялата тупурдия, която тя вдигна с много години закъснение, само за пари ли беше или някой със зла умисъл я е накарал да направи това, за да опетни монархията? И дали наистина се е самоубила или са й помогнали, за да не се разприказва впоследствие?
Коментиран от #12
18:44 05.06.2026
10 А нацията дали не я е гнус от теб?
До коментар #6 от "Мъж":Прав ти път.
18:45 05.06.2026
11 Важен извод
Коментиран от #15
18:50 05.06.2026
12 6135
До коментар #9 от "Прекаляват":"да угодят на наивността на простолюдието, което - уви - е по-многочислено от интелигентните, мислещи хора. "
А, ама видя ли, че и ти се бъркаш!
"Простолюдие", особено пък на английски, не е антоним на "Умно-людие" а на "Благородие".
Става въпрос за класово различие, а не за образование и интелигентност.
Коментиран от #14
18:55 05.06.2026
13 Важна добавка към 11
Затова внимавайте някоя такава да не ви измами, че е пълнолетна, а после близките й да ви извадят душата да плащате, за да не ви съдятза педофилия!
18:58 05.06.2026
14 Отворко
До коментар #12 от "6135":За съжаление, достъпът до качествено образование, а понякога и способността да се разсъждава мащабно и критично, са обвързани с класовата принадлежност.
19:19 05.06.2026
15 Стига бе
До коментар #11 от "Важен извод":Аз нямам такива приятели, които да правят партита с "жрици". Колко зле трябва да си, че да прибягваш до такива "екстри"... 🤣
19:43 05.06.2026