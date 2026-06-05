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Побой? Бившият принц Андрю се появи с огромна синина на лицето (СНИМКИ)

Побой? Бившият принц Андрю се появи с огромна синина на лицето (СНИМКИ)

5 Юни, 2026 17:58 1 104 15

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Голямо червено петно бе забелязано на лицето на Андрю при една от редките му появи в обществото

Побой? Бившият принц Андрю се появи с огромна синина на лицето (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бившият херцог на Йорк, Андрю Маунтбатън-Уиндзор, предизвика притеснение, след като бе заснет с видима следа от нараняване на лицето. Снимки, публикувани от международни медии, показват голямо зачервяване около дясното око и бузата на 66-годишния бивш принц, докато е превозван с автомобил, след като напусна частното си имение Сандрингам в Норфолк.

Причините за нараняването остават неясни, а появата му идва само месец след инцидент с нападение от маскиран мъж, който се насочи към Андрю по време на разходка с коргитата на покойната кралица. Заради това нападение 39-годишният Алекс Дженкинсън бе обвинен за тормоз и използване на заплашителни или обидни думи.

След серията скандали около връзките на принца с покойния педофил Джефри Епстийн, Андрю бе изгонен от дългогодишния си дом близо до замъка Уиндзор и се премести в кралско убежище на около 100 мили северно от Лондон. Миналата година той бе лишен от всички кралски титли и почести след публичните разкрития за връзките му с Епстийн.

Една от жертвите на Епстийн, Вирджиния Джуфре, за която се твърди, че се е самоубила през 2025 г., посочи в посмъртните си мемоари „Ничие момиче“, че е била насилвана да има сексуални отношения с принц Андрю на три пъти, включително когато е била непълнолетна. Бившият кралски член категорично отрича обвиненията. През февруари той бе арестуван по подозрение за неправомерни действия на обществена длъжност – обвинение, което в Обединеното кралство може да доведе до доживотна присъда. Разследванията продължават.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хирург

    6 0 Отговор
    "Синина" , "зачервяване". Който е (пре)писал статията очевидно е И далтонист.

    18:05 05.06.2026

  • 2 Ройтерс

    3 0 Отговор
    Някой левак го е ковнал

    18:22 05.06.2026

  • 3 Хихо

    2 0 Отговор
    Бит и чокан отся, ми коги влезе в затвору, ко ши става ве?

    18:25 05.06.2026

  • 4 Запознат

    4 1 Отговор
    Българският фалш е способен да разклати и най стабилния и успял мъж 🤭

    18:28 05.06.2026

  • 5 Чист и спретнат

    3 2 Отговор
    Най долнопробната и фалшива нация , тук е най неприятното място за живеене. Не майка държава а мащеха и враг.

    18:29 05.06.2026

  • 6 Мъж

    3 3 Отговор
    Гнус ме е от българите направо това е най долната нация , най фалшивата нация. Аз не искам да участвам в тази държава ще се откажа от гражданството и ще си продам имотите

    Коментиран от #10

    18:32 05.06.2026

  • 7 6135

    1 0 Отговор
    Английското "bruise" може да се преведе като синина, зачервяване, натъртване, одраскване и т.н.
    Вероятно затова Гугъл преводача се е зачудил.

    18:36 05.06.2026

  • 8 Защо

    1 0 Отговор
    Една и съща новина по няколко пъти?

    18:37 05.06.2026

  • 9 Прекаляват

    3 0 Отговор
    Кралски син не може да бъде бивш принц. Той Е принц.
    Този циркаджилък с отнемане на титли е елементарен популизъм, принудени са да угодят на наивността на простолюдието, което - уви - е по-многочислено от интелигентните, мислещи хора. Ако наистина е насилена против волята си тази Джуфре, защо после неколкократно се е върнала пак да се срещне с принца? Защо е излизала с него на обществени места, като двойка? Все пак не е била на 9 или 10, а на 17 години, няколко месеца преди да навърши 18 г. Той дали изобщо е знаел тя наколко години е?
    Само не разбрахме, цялата тупурдия, която тя вдигна с много години закъснение, само за пари ли беше или някой със зла умисъл я е накарал да направи това, за да опетни монархията? И дали наистина се е самоубила или са й помогнали, за да не се разприказва впоследствие?

    Коментиран от #12

    18:44 05.06.2026

  • 10 А нацията дали не я е гнус от теб?

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мъж":

    Прав ти път.

    18:45 05.06.2026

  • 11 Важен извод

    3 0 Отговор
    Ако занапред посетите купон, чийто домакин ви каже, че предварително е платил на жрици, за да обслужват гостите и ако решите да се възползвате от услугите на тези жени, първо искайте да ви покажат документ за самоличност, защото в наше време никак не са малко 17-годишните, които мязат на 30-годишни. После да не ви изнудят да платите много пари само за да не ви съдят по обвинение за педофилия.

    Коментиран от #15

    18:50 05.06.2026

  • 12 6135

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Прекаляват":

    "да угодят на наивността на простолюдието, което - уви - е по-многочислено от интелигентните, мислещи хора. "

    А, ама видя ли, че и ти се бъркаш!
    "Простолюдие", особено пък на английски, не е антоним на "Умно-людие" а на "Благородие".
    Става въпрос за класово различие, а не за образование и интелигентност.

    Коментиран от #14

    18:55 05.06.2026

  • 13 Важна добавка към 11

    3 0 Отговор
    Имайте предвид, че около стокова борса Илиянци щъкат индивиди, които предлагат срещу неголяма сума да ви снабдят с фалшива лична карта. Затова се научете по какви белези да разпознавате истинския документ за самоличност от фалшивия. Защото някои управители на хотели, за да си нямат неприятности с полицията, когато видят, че някой от гостите на хотела си води мургава гостенка, настояват момичето да остави личната си карта на рецепцията докато "гостува" в някоя от стаите. Мислят си, че така ще се отърват от непълнолетни компаньонки. Но не би. Онези лесно се снабдяват с фалшиви лични карти, на които е написана съвсем друга година на раждане.
    Затова внимавайте някоя такава да не ви измами, че е пълнолетна, а после близките й да ви извадят душата да плащате, за да не ви съдятза педофилия!

    18:58 05.06.2026

  • 14 Отворко

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "6135":

    За съжаление, достъпът до качествено образование, а понякога и способността да се разсъждава мащабно и критично, са обвързани с класовата принадлежност.

    19:19 05.06.2026

  • 15 Стига бе

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Важен извод":

    Аз нямам такива приятели, които да правят партита с "жрици". Колко зле трябва да си, че да прибягваш до такива "екстри"... 🤣

    19:43 05.06.2026