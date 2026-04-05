Новини
Любопитно »
Офисът и външният вид: Може ли работната среда да влияе на начина, по който изглеждаме?

5 Април, 2026 09:48 999 6

  • офис-
  • външен вид-
  • работна среда

Млада жена предизвика дискусии онлайн с твърдения, че офисната рутина променя външния вид през деня

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Работата в офиса може да влияе не само на настроението и мотивацията, но според нова вирусна теория - и на външния вид.

Млада жена, която сама се описва като „корпоративно момиче“, се превърна в хит в социалните мрежи, след като започна да документира т.нар. „теория за офисния въздух“. Според нея стандартната офисна среда може да превърне свежия сутрешен вид в уморена визия само за няколко часа работа.

„Излизах от вкъщи с чувството, че изглеждам добре, но до обяд вече не се чувствах като себе си“, споделя тя в интервю за People.

По думите ѝ, фактори като сух въздух, изкуствено осветление и дългото седене на едно място могат да допринесат за по-уморен външен вид още в средата на деня.

Какво стои зад „офисния ефект“?

Според дерматологични експерти, цитирани от New York Post, флуоресцентното и LED осветление в офисите може да влияе върху кожата, макар и косвено. UV-излагането и синята светлина от екраните са сред факторите, които се свързват със стареенето на кожата и оксидативния стрес.

В допълнение към светлината, заседналият начин на живот и лошата циркулация на въздуха също могат да допринесат за усещането за умора и „промяна“ във външния вид през деня.

Вирусна тема в социалните мрежи

Жената започва да публикува видеа с „преди и след“ визията си - сутрин и след няколко часа работа. Съдържанието бързо набира популярност и предизвиква вълна от коментари от хора, които твърдят, че се припознават в описаното.

„Бях шокиран колко много хора изпитват същото“, казва тя.

Има ли решение?

Експерти препоръчват няколко основни навика за ограничаване на ефектите от офисната среда - достатъчен сън, добра хидратация, балансирано хранене, движение и редовно излагане на естествена светлина.

Според специалисти, макар „офисният ефект“ да не е официално медицинско състояние, начинът на работа и средата могат да окажат реално влияние върху самочувствието и външния вид на човек през деня.

Източник: Vesti.bg.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 1 Отговор
    Да, ако ринем оборска тор по цял ден!

    09:50 05.04.2026

  • 2 Хетеросексуален

    2 1 Отговор
    Когато си чист и барнат, винаги вземаш мацетата под носа на колегите с джапанките и късите гащи!

    09:58 05.04.2026

  • 3 За мързел се плаща

    1 2 Отговор
    Да, щом имаш очила, не ставаш за работа с компутер!

    Да, щом имаш очила, не ставаш за работа с компутер!

    10:42 05.04.2026

  • 4 Анонимен

    3 0 Отговор
    В кравефермата ходя костюмиран като брокер от хом 2 ю

    Коментиран от #5

    11:09 05.04.2026

  • 5 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Навремето "служителите" на Кремиковци си личаха отдалече .... а вонята в рейса на Окръжна болница издаваше присъствието на фатмаците от Полигона ...

    12:34 05.04.2026

  • 6 и да добавя

    2 0 Отговор
    Токчетата- чорапогащници- сутиени- грим- маникюр...доброто отношение към някого- когото искаш да го пратиш там,откъдето е дошъл... също и някои колежки,сбръчкали се от злоба и завист- бълващи змии и гущерици...

    12:55 05.04.2026