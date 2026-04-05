Офисът и външният вид: Може ли работната среда да влияе на начина, по който изглеждаме?

Работата в офиса може да влияе не само на настроението и мотивацията, но според нова вирусна теория - и на външния вид.

Млада жена, която сама се описва като „корпоративно момиче“, се превърна в хит в социалните мрежи, след като започна да документира т.нар. „теория за офисния въздух“. Според нея стандартната офисна среда може да превърне свежия сутрешен вид в уморена визия само за няколко часа работа.

„Излизах от вкъщи с чувството, че изглеждам добре, но до обяд вече не се чувствах като себе си“, споделя тя в интервю за People.

По думите ѝ, фактори като сух въздух, изкуствено осветление и дългото седене на едно място могат да допринесат за по-уморен външен вид още в средата на деня.

Какво стои зад „офисния ефект“?

Според дерматологични експерти, цитирани от New York Post, флуоресцентното и LED осветление в офисите може да влияе върху кожата, макар и косвено. UV-излагането и синята светлина от екраните са сред факторите, които се свързват със стареенето на кожата и оксидативния стрес.

В допълнение към светлината, заседналият начин на живот и лошата циркулация на въздуха също могат да допринесат за усещането за умора и „промяна“ във външния вид през деня.

Вирусна тема в социалните мрежи

Жената започва да публикува видеа с „преди и след“ визията си - сутрин и след няколко часа работа. Съдържанието бързо набира популярност и предизвиква вълна от коментари от хора, които твърдят, че се припознават в описаното.

„Бях шокиран колко много хора изпитват същото“, казва тя.

Има ли решение?

Експерти препоръчват няколко основни навика за ограничаване на ефектите от офисната среда - достатъчен сън, добра хидратация, балансирано хранене, движение и редовно излагане на естествена светлина.

Според специалисти, макар „офисният ефект“ да не е официално медицинско състояние, начинът на работа и средата могат да окажат реално влияние върху самочувствието и външния вид на човек през деня.

