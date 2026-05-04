Оливия Уайлд отвърна на коментарите за вида ѝ, сравниха я с Ам-Гъл (СНИМКА)

Оливия Уайлд реагира с ирония на коментарите в социалните мрежи, сравняващи външния ѝ вид от скорошна поява на червения килим с героя Ам-Гъл от поредицата "Властелинът на пръстените".
42-годишната актриса коментира темата в публикация в Instagram, след като кадри от нейно интервю за SFGate станаха вирусни. Уайлд обясни, че промененият ѝ вид се дължи на използването на широкоъгълен „fisheye“ обектив, който изкривява образа, и призна, че заснемането не я представя в най-добрата ѝ светлина.
В поредица от кратки видеа звездата от "Доктор Хаус" включи и разговор с по-малкия ѝ брат, който я подканва да отговори на слуховете, че изглежда „като възкръснал труп“, както и изображение, съпоставящо нейния кадър с този на Ам-Гъл. Оливия Уайлд подчерта с хумор, че ефектът се дължи изцяло на камерата и близостта ѝ до обектива, като добави с ироничен тон, че не е „починала“.
Появата ѝ е от San Francisco International Film Festival на 24 април, където тя представи новия си филм The Invite. Въпреки критичните реакции, част от потребителите в социалните мрежи защитиха актрисата, посочвайки осветлението и техническите особености на записа като причина за визуалния ефект.
1 Kaлпазанин
Коментиран от #5
13:35 04.05.2026
2 Какво й е ?
13:36 04.05.2026
3 в кратце
13:39 04.05.2026
4 бомбата
13:40 04.05.2026
5 Поблемът е, че
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Не всяка може да се "цапоти" както трябва.
13:47 04.05.2026
6 Трол
13:50 04.05.2026
7 Евгени от Алфапласт
13:57 04.05.2026