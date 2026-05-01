Оливия Уайлд се появи в притеснителен вид на червения килим (СНИМКИ)

Холивудската актриса Оливия Уайлд стана обект на противоречиви реакции в социалните мрежи след появата си на червения килим на San Francisco International Film Festival, където представи най-новия си проект "Поканата". Видео от кратко интервю, заснето от SFGate, бързо се разпространи онлайн и предизвика вълна от коментари, част от които критични към външния ѝ вид.

Някои потребители твърдяха, че актрисата изглежда по-слаба от обичайното, но реакцията на нейните почитатели не закъсня. В редица публикации те оспориха подобни оценки, посочвайки фактори като неблагоприятно осветление и ъгъл на камерата, които могат да повлияят на визуалното възприятие. Други защитиха Уайлд с призив за фокус върху личността, а не върху външността, подчертавайки натиска, на който са подложени публичните фигури.

Olivia Wilde looks like a medical cadaver came to life. Ozempic is ruining women. pic.twitter.com/qvHEXZKoej — Royce Lopez (@hippojuicefilm) April 28, 2026

Случаят отново повдига въпроса за общественото отношение към известните личности – въпрос, по който Оливия Уайлд вече е заемала позиция. В интервю за Elle през 2022 г. тя коментира, че публичността често води до прекомерно навлизане в личния живот и външния облик на артистите, което не следва да се възприема като неизбежна част от професията. По това време тя работеше по филма "Не се тревожи, скъпа", в който участваха Хари Стайлс и Флорънс Пю.

В по-ранно интервю за Vogue актрисата акцентира върху значението на личното приемане и увереността, като подчертава, че възприемането на красотата не следва да бъде задължително условие за обществено одобрение, а личен избор и форма на самоуважение.

These photos of Olivia Wilde are roughly 8 or so years apart.



Someone please explain to me how this is possible.



What causes this?? pic.twitter.com/OV1eY7ICI7 — AmericanPapaBear™ (@AmericaPapaBear) April 29, 2026