Оливия Уайлд се появи в притеснителен вид на червения килим (СНИМКИ)

Оливия Уайлд се появи в притеснителен вид на червения килим (СНИМКИ)

1 Май, 2026 14:59 997 3

Интернет потребители коментираха, че актрисата изглежда стряскащо слаба

Оливия Уайлд се появи в притеснителен вид на червения килим (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Оливия Уайлд стана обект на противоречиви реакции в социалните мрежи след появата си на червения килим на San Francisco International Film Festival, където представи най-новия си проект "Поканата". Видео от кратко интервю, заснето от SFGate, бързо се разпространи онлайн и предизвика вълна от коментари, част от които критични към външния ѝ вид.

Някои потребители твърдяха, че актрисата изглежда по-слаба от обичайното, но реакцията на нейните почитатели не закъсня. В редица публикации те оспориха подобни оценки, посочвайки фактори като неблагоприятно осветление и ъгъл на камерата, които могат да повлияят на визуалното възприятие. Други защитиха Уайлд с призив за фокус върху личността, а не върху външността, подчертавайки натиска, на който са подложени публичните фигури.

Случаят отново повдига въпроса за общественото отношение към известните личности – въпрос, по който Оливия Уайлд вече е заемала позиция. В интервю за Elle през 2022 г. тя коментира, че публичността често води до прекомерно навлизане в личния живот и външния облик на артистите, което не следва да се възприема като неизбежна част от професията. По това време тя работеше по филма "Не се тревожи, скъпа", в който участваха Хари Стайлс и Флорънс Пю.

В по-ранно интервю за Vogue актрисата акцентира върху значението на личното приемане и увереността, като подчертава, че възприемането на красотата не следва да бъде задължително условие за обществено одобрение, а личен избор и форма на самоуважение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Aлфа Вълкът

    0 2 Отговор
    Жената като мине 30г е вътрешна гума бе алооооу...

    15:16 01.05.2026

  • 2 Дзак

    0 0 Отговор
    Трябва ли човек постоянно да се старае всеки да го одобри!

    15:22 01.05.2026

  • 3 от оземпика

    0 1 Отговор
    главата и ще получи имплозия. Е, беше хубава..

    15:33 01.05.2026