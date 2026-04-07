Дъщерята на Хилария и Алек Болдуин се подигра на 26-годишната им разлика във възрастта (ВИДЕО)

7 Април, 2026 15:31 1 859 4

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Алек Болдуин разсмя неволно феновете си в социалните мрежи с видео по повод 68-ия си рожден ден, в което участваха някои от децата му, включително дъщеря му 12-годишната Кармен Болдуин.

В публикувания в Instagram клип актьорът отбелязва, че навършва 68 години, като споделя, че любимият му рожден ден досега е бил този на 40-годишна възраст. В хода на разговора Кармен прави шеговит коментар, насочен към разликата във възрастта между него и съпругата му Хилария Болдуин, като пита: "Значи тогава мама е била на 14?"

Реакцията на актьора – видимо изненадан и запазващ мълчание пред камерата – предизвиква смях сред останалите деца. В описанието към публикацията Болдуин коментира с ирония: „Господ да ми е на помощ. Това е насилие над възрастни.“

Сред реакциите под видеото се откроява тази на най-голямата му дъщеря Айрланд Болдуин, която публикува серия от смеещи се емоджита. Актьорът Джереми Ренър също отправи поздрав, пожелавайки здраве на Болдуин и семейството му.

Алек Болдуин и Хилария Болдуин са семейство от 2012 г. и имат седем деца – Кармен, Рафаел, Леонардо, Ромео, Едуардо, Мария и Илария. Преди това актьорът беше женен за Ким Бейсингър, с която има дъщеря Айрланд.

В предишни интервюта Хилария Болдуин нееднократно е коментирала разликата във възрастта между нея и съпруга ѝ. Тя признава, че първоначално е имала предразсъдъци към подобни връзки, но впоследствие е променила гледната си точка. По думите ѝ динамиката в отношенията им е сложна и включва както предимства, така и предизвикателства, свързани с различния житейски опит.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 хахх

    4 2 Отговор
    Да не се окаже и тоз петрохханец

    Коментиран от #3

    15:35 07.04.2026

  • 2 На килима ще покълне

    6 0 Отговор
    Тези Болдуин са като картечари, нямат празно.

    15:37 07.04.2026

  • 3 честен ционист

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "хахх":

    Пра-пра-дядо му е бил петроханец в Търново.

    15:40 07.04.2026

  • 4 честен ционист

    2 3 Отговор
    Копейката гладна и съдрана винаги умира от зявист и яд като чете нещо за успели хора, искат всички да са като тях в тинята

    16:42 07.04.2026