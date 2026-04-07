Дъщерята на Хилария и Алек Болдуин се подигра на 26-годишната им разлика във възрастта (ВИДЕО)

Алек Болдуин разсмя неволно феновете си в социалните мрежи с видео по повод 68-ия си рожден ден, в което участваха някои от децата му, включително дъщеря му 12-годишната Кармен Болдуин.

В публикувания в Instagram клип актьорът отбелязва, че навършва 68 години, като споделя, че любимият му рожден ден досега е бил този на 40-годишна възраст. В хода на разговора Кармен прави шеговит коментар, насочен към разликата във възрастта между него и съпругата му Хилария Болдуин, като пита: "Значи тогава мама е била на 14?"

Реакцията на актьора – видимо изненадан и запазващ мълчание пред камерата – предизвиква смях сред останалите деца. В описанието към публикацията Болдуин коментира с ирония: „Господ да ми е на помощ. Това е насилие над възрастни.“

Сред реакциите под видеото се откроява тази на най-голямата му дъщеря Айрланд Болдуин, която публикува серия от смеещи се емоджита. Актьорът Джереми Ренър също отправи поздрав, пожелавайки здраве на Болдуин и семейството му.

Алек Болдуин и Хилария Болдуин са семейство от 2012 г. и имат седем деца – Кармен, Рафаел, Леонардо, Ромео, Едуардо, Мария и Илария. Преди това актьорът беше женен за Ким Бейсингър, с която има дъщеря Айрланд.

В предишни интервюта Хилария Болдуин нееднократно е коментирала разликата във възрастта между нея и съпруга ѝ. Тя признава, че първоначално е имала предразсъдъци към подобни връзки, но впоследствие е променила гледната си точка. По думите ѝ динамиката в отношенията им е сложна и включва както предимства, така и предизвикателства, свързани с различния житейски опит.