Новини
Любопитно »
Доктор Дре залюби 24 години по-млада риалити красавица (СНИМКИ)

29 Април, 2026 16:58 558 1

  • др дре-
  • доктор дре-
  • рапър-
  • връзка-
  • разлика във възрастта

Преди 5 години рапърът и магнат се разведе със съпругата си

Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов

Рапърът Dr. Dre от дълго време не беше влизал в светските хроники, но този път го направи с интересна промяна в личния си живот. 61-годишният предприемач и музикален магнат беше забелязан в компанията на риалити звездата Мишел Сание по време на вечеря в Малибу – среща, която бързо предизвика интерес в социалните мрежи и таблоидите.

По данни на платформата DeuxMoi, двамата са напуснали популярния ресторант Nobu Malibu, държейки се за ръце – жест, който нееднозначно показва близките им отношения. Очевидци отбелязват, че двойката е демонстрирала координиран стил – Дре е заложил на спортно-елегантна визия в тъмни тонове, докато Сание е избрала по-изразителен аутфит с кожени акценти.

Появата идва в период, в който и двамата са преминали през значими лични промени. Основателят на Beats by Dre финализира един от най-скъпите разводи в Холивуд през 2021 г. с бившата си съпруга Никол Йънг. Споразумението, оценено на стотици милиони долари, беляза края на дългогодишен брак, съпътстван от публични съдебни спорове.

Въпреки че остава една от най-влиятелните фигури в музикалната индустрия – с ключова роля в изграждането на кариерата на артисти като Еминем и Снуп Дог – личният живот на Дре рядко попада в общественото внимание. Той е баща на девет деца, а биографията му включва и трагични моменти, сред които загубата на сина му Андре Йънг-младши през 2008 г.

От своя страна Мишел Сание, позната от риалити формата The Valley, също наскоро премина през развод. Тя и бившият ѝ съпруг Джеси Лали официално прекратиха брака си през октомври 2025 г., като самата Сание коментира публично, че и двамата са „свободни да продължат напред“.

Към момента няма официално потвърждение за характера на отношенията между двамата.


Оценка от 0 гласа.
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 Море от любов

    2 0 Отговор
    Американската шаврантийка трябва още да се потруди и чернокожия хипопотам да подскача върху нея за да си изкара парите .

    17:06 29.04.2026