Доктор Дре залюби 24 години по-млада риалити красавица (СНИМКИ)

Рапърът Dr. Dre от дълго време не беше влизал в светските хроники, но този път го направи с интересна промяна в личния си живот. 61-годишният предприемач и музикален магнат беше забелязан в компанията на риалити звездата Мишел Сание по време на вечеря в Малибу – среща, която бързо предизвика интерес в социалните мрежи и таблоидите.

По данни на платформата DeuxMoi, двамата са напуснали популярния ресторант Nobu Malibu, държейки се за ръце – жест, който нееднозначно показва близките им отношения. Очевидци отбелязват, че двойката е демонстрирала координиран стил – Дре е заложил на спортно-елегантна визия в тъмни тонове, докато Сание е избрала по-изразителен аутфит с кожени акценти.

Появата идва в период, в който и двамата са преминали през значими лични промени. Основателят на Beats by Dre финализира един от най-скъпите разводи в Холивуд през 2021 г. с бившата си съпруга Никол Йънг. Споразумението, оценено на стотици милиони долари, беляза края на дългогодишен брак, съпътстван от публични съдебни спорове.

Въпреки че остава една от най-влиятелните фигури в музикалната индустрия – с ключова роля в изграждането на кариерата на артисти като Еминем и Снуп Дог – личният живот на Дре рядко попада в общественото внимание. Той е баща на девет деца, а биографията му включва и трагични моменти, сред които загубата на сина му Андре Йънг-младши през 2008 г.

От своя страна Мишел Сание, позната от риалити формата The Valley, също наскоро премина през развод. Тя и бившият ѝ съпруг Джеси Лали официално прекратиха брака си през октомври 2025 г., като самата Сание коментира публично, че и двамата са „свободни да продължат напред“.

Към момента няма официално потвърждение за характера на отношенията между двамата.