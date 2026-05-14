58-годишният Джейми Фокс очаква третото си дете и първо от 30 г. по-младата си приятелка

Холивудският актьор и носител на „Оскар“ Джейми Фокс очаква третото си дете. Новината беше потвърдена от списание People, след като по-рано информацията се появи в TMZ. Бебето ще бъде първо общо дете за 58-годишната звезда и настоящата му партньорка 27-годишната Алис Хъкстеп, с която Фокс поддържа връзка от няколко години.

Актьорът вече е баща на две дъщери — 32-годишната Корин Фокс и 17-годишната Аналис Бишъп, родени от предишните му връзки съответно с Кони Клайн и Кристин Гранис. И двете му деца през годините често са присъствали до него на официални събития, а Корин постепенно се утвърди и като негова професионална партньорка, работейки като продуцент и телевизионна водеща.

Връзката между Джейми Фокс и Алис Хъкстеп стана публично достояние през лятото на 2023 г., когато двамата бяха заснети заедно в Малибу. Хъкстеп, която е с 30 години по-млада от актьора, избягва публичността и рядко се появява в медиите, но през последните две години нееднократно бе забелязвана до Фокс по време на негови пътувания и официални ангажименти.

🍼 EXCLUSIVE: Jamie Foxx is expecting a baby with his girlfriend Alyce Huckstepp! https://t.co/Ix5NsnS1w7 pic.twitter.com/Xhzhc1oBkT — TMZ (@TMZ) May 12, 2026

В началото на 2025 г. американски таблоиди съобщиха, че двойката е преминала през кратка раздяла, породена от натоварения график на актьора и продължаващото му възстановяване след тежките здравословни проблеми, които преживя през 2023 г. Няколко месеца по-късно обаче двамата отново започнаха да се появяват заедно публично, включително по време на вечери в Малибу и Маями, което подсили слуховете, че са възобновили отношенията си.

През последните години Джейми Фокс все по-често говори открито за значението на семейството и бащинството в живота си. В различни интервюта актьорът е определял ролята си на баща като „най-важното нещо“, а дъщерите му — като своя най-голяма опора.

Особено силна връзката между тях стана след драматичния здравословен инцидент през април 2023 г., когато Фокс бе хоспитализиран по спешност заради мозъчен кръвоизлив, последван от инсулт. Семейството пазеше подробностите около състоянието му в тайна в продължение на месеци, а самият актьор по-късно призна, че периодът е бил критичен и е застрашил живота му.

По време на церемонията BET Awards през юни 2025 г., където получи отличието Ultimate Icon Award, Фокс отправи емоционално послание към дъщерите си от сцената.

„Моите красиви момичета ме спасиха“, заяви актьорът пред публиката, визирайки подкрепата на Корин и Аналис по време на възстановяването му.

След завръщането си към професионалните ангажименти Фокс отново е сред най-активните холивудски звезди. През последната година той работи по няколко продукции за Netflix и подготвя нови филмови проекти, след като успешно приключи снимките на екшън-комедията „Back in Action“ с Камерън Диас — филм, който беляза и завръщането на Диас към киното след дълго отсъствие.

Появата на нов член в семейството идва в период, който близки до актьора описват като „ново начало“ за Фокс след едно от най-тежките изпитания в живота му.