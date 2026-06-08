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Светла Иванова се завръща към музиката с песента „Думи две“ (ВИДЕО)

Светла Иванова се завръща към музиката с песента „Думи две“ (ВИДЕО)

8 Юни, 2026 07:19 840 7

  • светла иванова-
  • нова песен-
  • две думи

Изпълнителката залага на естествена визия и емоционално звучене в новия си проект

Светла Иванова се завръща към музиката с песента „Думи две“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: DirectoAgency
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Понякога „Думи две“ са напълно достатъчни, за да бъдеш омагьосан. Точно това прави Светла Иванова с новата си песен. На остров Бали, когато билетите ѝ за връщане са отменени заради конфликтите в Близкия изток, Светла остава по-дълго от планираното - време, което се оказва решаващо за нейното музикално завръщане.

Тя използва престоя си там за преосмисляне. „Бали е място пропито с много висока енергия и ти помага да се завърнеш към себе си, към това, което истински желаеш. Времето прекарано там ми даде възможност да си отговоря - защо бях оставила музиката на заден план, след като тя е голяма част от мен?“, споделя изпълнителката.

Светла преоткрива желанието си да прави музика заради самото творчество и да представя само песни, които докосват сърцето ѝ без да се съобразява с модни тенденции и да ги налага на всяка цена. „Искам да създавам музика, защото обичам творческия процес без натиск за кариера и пеенето ми носи удоволствие. Преди години, когато открих биологичния си баща разбрах, че и той цял живот е бил певец и музикант и до последния си дъх мислеше само за тази магия и страст - музиката. Неговата любов с майка ми също не е била одобрявана и се е налагало да бъде тайна.“

Музиката и текстът на „Думи две“ са дело на Жени Джамбазова (автор и на хита ѝ с Дамян Попов „Amore mio“). От години Светла Иванова пише статии и книги и познава силата на думите, затова също допринася за текста. „За мен текстовете на песните са много важни. Затова държа те да разказват човешки истории, вдъхновени от живота. Днес музика се създава все по-трудно, хората са пренаситени, но вярвам, че когато посланието е искрено ще донесе емоция и ще докосне“, казва тя.

За аранжимента Светла се доверява на музиканта Стамен Янев, а изпълнителен продуцент е Момчил Колев. Дългогодишното творческо сътрудничество между Светла и Момчил е родило още няколко проекта, които ще излязат до края на годината.

Видеото към „Думи две“ е заснето в Бали от местния оператор Gede Geni (BAJOEH studio). Кадрите и визията на певицата са неподправени и естествени. В клипа Светла залага на минимален грим и ежедневна визия. „Когато си сигурен, че песента ти е стойностна и разказваш искрена история не е необходима излишна суета. Можеш да я представиш визуално по много простичък начин. Акцентът трябва да остане върху емоцията и настроението“, допълва тя.

През последните години йогата и холистичният подход към здравето заемат централно място в живота на Светла Иванова. Предстои ѝ откриването на третото ѝ студио „Salt&Art“, а опита ѝ в области като остеоестетика, масажи и интуитивно лечение показва, че по естествен начин жената може да запази красотата си години наред.

За нея музиката, йогата и изкуството имат една и съща цел: да ни върнат към нас самите и усещането за хармония и да ни карат да се чувстваме добре.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гуньо Простиа

    6 1 Отговор
    Тая бая са я бали на остров Бали

    Коментиран от #6

    07:22 08.06.2026

  • 2 Воисил Граматик

    1 0 Отговор
    По-граматично песента е „Две думи“.

    07:24 08.06.2026

  • 3 мъкаааа

    3 0 Отговор
    Ако не си на остров Бали,значи си никой.Мъкнеш на гърба си бали сено.

    07:27 08.06.2026

  • 4 Мануил

    5 0 Отговор
    С две думи,всички българи трябва да се преместят на балинските острови. Тука да не остане ни един потомък на прабългарите!

    07:29 08.06.2026

  • 5 Анонимен

    1 0 Отговор
    Добре беше замълчала доста години. Това е пълна скука!

    07:52 08.06.2026

  • 6 Дуньо простия

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гуньо Простиа":

    Личи си една доза.... злобна завист.

    07:58 08.06.2026

  • 7 Както

    0 0 Отговор
    Се е изопнала, би било добре, човек да мине зад нея...

    08:04 08.06.2026