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Софи Маринова се завръща на голямата сцена този уикенд
  Тема: Известни личности

Софи Маринова се завръща на голямата сцена този уикенд

4 Юни, 2026 13:58 800 11

  • софи маринова-
  • певица-
  • поп фолк-
  • музика-
  • концерт-
  • сцена

Чалга звездата ще пее в Зала 1 на НДК

Софи Маринова се завръща на голямата сцена този уикенд - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Живата фолк легенда Софи Маринова се завръща към музикалната сцена, след като временно прекрати участията си заради смъртта на майка си. Завръщането ѝ ще бъде на 6 юни в Зала 1 на НДК, където отново ще участва в проекта „Мистерия и свобода“.

Концертът, реализиран под диригентството на Йордан Камджалов, съчетава различни музикални стилове и вече има зад гърба си значителен успех. Спектакълът бе приет изключително добре както от публиката в Пловдив, така и при предишните му представяния в София, пише Марица.

Първоначално нестандартното сътрудничество между класически диригент и поп фолк звезда предизвика скептицизъм, но резултатът бързо спечели публиката. В рамките на проекта Софи Маринова излиза извън обичайния си репертоар и изпълнява арии, романси и народни песни.

Любопитен детайл е, че идеята за съвместната работа се ражда спонтанно – след като певицата чува интервю на Камджалов по радиото и решава лично да се свърже с него. Няколко дни по-късно двамата вече планират общ проект.

Завръщането на сцената идва в особено труден момент за Софи Маринова. Тя все още преживява загубата на майка си, която дълго време е била на хемодиализа. Последната им обща поява е през декември 2025 г., когато Софи отбелязва своя 50-годишен юбилей пред пълна зала в Арена 8888.

Последните години са доста тежки за звездата – през 2023 г. тя губи и баща си, което тогава отново я принуди да се оттегли временно от сцената.

Въпреки загубата, Софи Маринова не може да стои далече от публиката си, която я обожава, зарежда с позитивна енергия и не спира да я вдъхновява.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха,ха

    15 1 Отговор
    Ама айде нема нужда😂😂

    14:00 04.06.2026

  • 2 българин

    16 0 Отговор
    Писна ми от звездни шведи в държавата ни !!

    14:00 04.06.2026

  • 3 ....

    7 6 Отговор
    Тва е ромската Кардашян🤣🤣

    Коментиран от #9

    14:01 04.06.2026

  • 4 Питане

    14 0 Отговор
    Това индианска ли е, египетска мумия, или шарш на някой псевдо хирург ?

    14:04 04.06.2026

  • 5 Маринова

    14 0 Отговор
    Софи,сложи си днешна снимка,не тъгувай по младините си.

    14:07 04.06.2026

  • 6 Че си

    10 0 Отговор
    Скинем ризата от кеф! Флюбих са у нея, ма имам голем проблем - не съм и от близката рода, и не ми пуска!

    14:13 04.06.2026

  • 7 провинциалист

    6 1 Отговор
    "Чалга звездата..." - сравнете песента на Софка на евровизия 2012 с песента на Δαρα от тази година и кажете кое е чалга.

    14:15 04.06.2026

  • 8 Фончо

    3 0 Отговор
    А хай батко той софи много пей

    14:28 04.06.2026

  • 9 Мотивация за отрицателен вот

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "....":

    36 години "ром"осване - 36 години НЕвидими резултати в интеграцията на "ром"осваните.... по-скоро "ром"осващите вече сте навлезли в необратим етап на ТСигaнизация😵‍💫...

    15:09 04.06.2026

  • 10 Джанго

    2 0 Отговор
    Аз обича Софито

    15:19 04.06.2026

  • 11 Факулте

    1 0 Отговор
    Софка много супер. Той пей вай вай вай анааааа

    15:24 04.06.2026