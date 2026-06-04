Софи Маринова се завръща на голямата сцена този уикенд

Живата фолк легенда Софи Маринова се завръща към музикалната сцена, след като временно прекрати участията си заради смъртта на майка си. Завръщането ѝ ще бъде на 6 юни в Зала 1 на НДК, където отново ще участва в проекта „Мистерия и свобода“.

Концертът, реализиран под диригентството на Йордан Камджалов, съчетава различни музикални стилове и вече има зад гърба си значителен успех. Спектакълът бе приет изключително добре както от публиката в Пловдив, така и при предишните му представяния в София, пише Марица.

Първоначално нестандартното сътрудничество между класически диригент и поп фолк звезда предизвика скептицизъм, но резултатът бързо спечели публиката. В рамките на проекта Софи Маринова излиза извън обичайния си репертоар и изпълнява арии, романси и народни песни.

Любопитен детайл е, че идеята за съвместната работа се ражда спонтанно – след като певицата чува интервю на Камджалов по радиото и решава лично да се свърже с него. Няколко дни по-късно двамата вече планират общ проект.

Завръщането на сцената идва в особено труден момент за Софи Маринова. Тя все още преживява загубата на майка си, която дълго време е била на хемодиализа. Последната им обща поява е през декември 2025 г., когато Софи отбелязва своя 50-годишен юбилей пред пълна зала в Арена 8888.

Последните години са доста тежки за звездата – през 2023 г. тя губи и баща си, което тогава отново я принуди да се оттегли временно от сцената.

Въпреки загубата, Софи Маринова не може да стои далече от публиката си, която я обожава, зарежда с позитивна енергия и не спира да я вдъхновява.