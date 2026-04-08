Отмениха музикален фестивал заради Кание Уест, забраниха му да влиза във Великобритания

8 Април, 2026 13:31 1 347 13

Рапърът трябваше да е хедлайнер на фестивала Wireless

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Музикалният фестивал Wireless, планиран за юли в Лондон, беше отменен, след като британските власти отказаха достъп до страната на Кание Уест, който трябваше да е сред водещите артисти в програмата.

Организаторите съобщиха решението си чрез официален профил в Instagram, като уточниха, че отмяната е пряка последица от забраната, наложена от британското вътрешно министерство. Събитието трябваше да се проведе в началото на юли и по предварителни данни включваше тридневна програма с участие на международни изпълнители, като Кание беше сред основните хедлайнери.

Фестивалът традиционно се провежда в лондонския парк „Финсбъри“ и привлича над 50 000 посетители дневно. Според организаторите всички закупени билети ще бъдат автоматично възстановени, като не се предвижда алтернативна дата или преформатиране на събитието.

Решението за отказ на влизане идва на фона на продължаващите последици от серия публични изявления на Йе през последните години, включително публикации и интервюта със съдържание, определено като антисемитско. Именно тези изказвания доведоха до прекратяване на ключови бизнес отношения, сред които дългогодишното партньорство с Adidas, както и до отмяна на участия в Европа и САЩ.

По информация от британски медии, решението на властите е взето след вътрешна оценка, че присъствието на артиста може да създаде риск за обществения ред и да провокира напрежение по време на събитието. Подобни мерки не са безпрецедентни в Обединеното кралство, където законодателството позволява отказ на влизане на лица, чиито публични позиции се разглеждат като потенциално подбуждащи към омраза.

Отмяната на Wireless Festival има и сериозен финансов ефект – както за организаторите, така и за местния туристически и развлекателен сектор. Събитието е сред водещите в европейския летен фестивален календар и генерира значителен поток от международни посетители.

Въпреки ограниченията в част от западните пазари, Кание Уест продължава активността си в музиката и модата. Той пусна новия си албум "Bully" преди близо седмица.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спестих ви 3 мин да четете статията

    12 2 Отговор
    Заради антисемитизъм

    13:33 08.04.2026

  • 2 ахахахх 🙈🙈🙈🙈

    21 4 Отговор
    Какво е антисемитизъм? Това новото БКП ли са евреите? Не можем да ги критикуваме понеже са свещени? Какви са тези севернокорейски забрани беее.... Нали бяхте уж "демократи" ахахахха

    13:34 08.04.2026

  • 3 Демокрация

    19 3 Отговор
    и свобода на словото дами и господа

    13:34 08.04.2026

  • 4 Путин

    16 3 Отговор
    Куба ряпа да яде пред западния тоталитарен режим.

    13:35 08.04.2026

  • 5 Дано

    8 2 Отговор
    Да не са забранили и на жена му, че аз на нея искам да и влизам.

    13:35 08.04.2026

  • 6 Кога

    15 3 Отговор
    Кога ще изгоним евреите и окупационните им правителства симулиращи "демокрация"???

    13:36 08.04.2026

  • 7 Лиляна

    4 1 Отговор
    Кога ще арестуват крадеца д-р Малев шеф на СБР Котел не ни е дал 4 заплати

    13:37 08.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ТИГО

    2 2 Отговор
    На всеки от вас пожелавам дъщерята/сина да ви докарат по един такъв да се офайдите демократично !!

    14:05 08.04.2026

  • 10 Бойкот на О.Л.Хлъц

    4 2 Отговор
    Този вече няма да е хедлайнер, а обикновен блаклайнар...

    14:34 08.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цензypа за всички

    5 4 Отговор
    Ми явно е прав човека само гледайте агpесивните cемити, какви ги вършат в Га3а, Ливан и Иран? Той, какво точно е виновен за това явно само че не го одобрява?

    14:40 08.04.2026

  • 13 УдоМача

    2 0 Отговор
    Да те преследват защото си казал истината... Е нямам думи!!

    15:56 08.04.2026