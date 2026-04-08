Отмениха музикален фестивал заради Кание Уест, забраниха му да влиза във Великобритания

Музикалният фестивал Wireless, планиран за юли в Лондон, беше отменен, след като британските власти отказаха достъп до страната на Кание Уест, който трябваше да е сред водещите артисти в програмата.

Организаторите съобщиха решението си чрез официален профил в Instagram, като уточниха, че отмяната е пряка последица от забраната, наложена от британското вътрешно министерство. Събитието трябваше да се проведе в началото на юли и по предварителни данни включваше тридневна програма с участие на международни изпълнители, като Кание беше сред основните хедлайнери.

Фестивалът традиционно се провежда в лондонския парк „Финсбъри“ и привлича над 50 000 посетители дневно. Според организаторите всички закупени билети ще бъдат автоматично възстановени, като не се предвижда алтернативна дата или преформатиране на събитието.

Решението за отказ на влизане идва на фона на продължаващите последици от серия публични изявления на Йе през последните години, включително публикации и интервюта със съдържание, определено като антисемитско. Именно тези изказвания доведоха до прекратяване на ключови бизнес отношения, сред които дългогодишното партньорство с Adidas, както и до отмяна на участия в Европа и САЩ.

По информация от британски медии, решението на властите е взето след вътрешна оценка, че присъствието на артиста може да създаде риск за обществения ред и да провокира напрежение по време на събитието. Подобни мерки не са безпрецедентни в Обединеното кралство, където законодателството позволява отказ на влизане на лица, чиито публични позиции се разглеждат като потенциално подбуждащи към омраза.

Отмяната на Wireless Festival има и сериозен финансов ефект – както за организаторите, така и за местния туристически и развлекателен сектор. Събитието е сред водещите в европейския летен фестивален календар и генерира значителен поток от международни посетители.

Въпреки ограниченията в част от западните пазари, Кание Уест продължава активността си в музиката и модата. Той пусна новия си албум "Bully" преди близо седмица.