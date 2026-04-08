Синът на Михаил Белчев се сбогува с баща си с прочувствено послание (СНИМКА)

Синът на Михаил Белчев – Константин, публикува емоционално послание за кончината на талантливия си баща в социалните мрежи, което предизвика съпричастността и уважението на онлайн аудиторията към композитора, поет и певец.
Константин Белчев споделя в социалните мрежи, че в последния им разговор баща му му е оставил завет – да продължи да пее, да пази семейството и да отстоява истината и любовта.
Стотици изразиха скръбта и съболезнованията си и го поздравиха за прочувственото послание.
"Да не спирам никога да пея, за да можеш да продължиш да стъпваш на сцената чрез мен", пише той. И го нарича: "Ти си Рицарят на любовта!"
Ето какво написа Константин Белчев за баща си:
"Татко.
Днес не говоря само като син.
Днес говоря, като глас на един цял народ.
Народ, който изгуби един велик Българин, но не и духовното му присъствие.
Велик Българин, който беше мярка за истина. Една епоха в историята на България.
В последния ни разговор, ти остави не просто думи, а завет.
Да не спирам никога да пея, за да можеш да продължиш да стъпваш на сцената чрез мен и да споделяш с публиката сърцето, душата и светлината си.
Да закрилям майка ми така както ти го правеше с безусловна вярност и чест.
Да помня, че над всичко стои любовта и честността.
Да, аз ще изпълня този завет!
Ти не подведе никого, никога.
Не допусна нито един компромис с истината, любовта, с нас или личността си.
Ти си Рицарят на Любовта!
Ти си Велик!
Отказвам да ти кажа “Сбогом” в смисъла на раздяла, но ти казвам “с Бога”, защото ти беше, си и ще бъдеш най-святото за мен.
Твоето дело не подлежи на забрава!
Хиляди стихове и песни, които ще се чувстват, рецитират, пеят и преживяват отново и отново завинаги!
Никога няма да спра да закрилям всичко, което си създал и това, с което си допринесъл за културата.
Ти си една огромна част от културното наследство на България.
А народ без култура е народ без душа!
Затова поемам отговорност пред теб, да пазя, да защитавам и да продължавам онова, което ти създаде.
Без страх.
Без компромис.
Със същата вярност към истината и хората.
Днес времето сякаш е спряло.
Думите тежат повече от всякога.
А музиката, поезията и любовта…
Онези три стълба, които ти превърна в смисъл, днес са и моята сила, и моята най-голяма болка!
Обичам те, Татко!
И ще стъпваш чрез мен на сцената, така както ти пожела.
Поклон!"
1 Ивелин Михайлов
14:14 08.04.2026
слабо
14:31 08.04.2026
3 Роза
14:32 08.04.2026
лека му пръс
Само шест са на зара.
А до седмия ден
някой ще ме закара...."
14:56 08.04.2026