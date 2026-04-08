Синът на Михаил Белчев се сбогува с баща си с прочувствено послание (СНИМКА)

8 Април, 2026 13:58 2 260 6

Думите на Константин Белчев предизвикаха вълна от съпричастие в мрежата

Синът на Михаил Белчев се сбогува с баща си с прочувствено послание (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Синът на Михаил Белчев – Константин, публикува емоционално послание за кончината на талантливия си баща в социалните мрежи, което предизвика съпричастността и уважението на онлайн аудиторията към композитора, поет и певец.

Константин Белчев споделя в социалните мрежи, че в последния им разговор баща му му е оставил завет – да продължи да пее, да пази семейството и да отстоява истината и любовта.

Стотици изразиха скръбта и съболезнованията си и го поздравиха за прочувственото послание.

"Да не спирам никога да пея, за да можеш да продължиш да стъпваш на сцената чрез мен", пише той. И го нарича: "Ти си Рицарят на любовта!"

Ето какво написа Константин Белчев за баща си:

"Татко.

Днес не говоря само като син.

Днес говоря, като глас на един цял народ.

Народ, който изгуби един велик Българин, но не и духовното му присъствие.

Велик Българин, който беше мярка за истина. Една епоха в историята на България.

В последния ни разговор, ти остави не просто думи, а завет.

Да не спирам никога да пея, за да можеш да продължиш да стъпваш на сцената чрез мен и да споделяш с публиката сърцето, душата и светлината си.

Да закрилям майка ми така както ти го правеше с безусловна вярност и чест.

Да помня, че над всичко стои любовта и честността.

Да, аз ще изпълня този завет!

Ти не подведе никого, никога.

Не допусна нито един компромис с истината, любовта, с нас или личността си.

Ти си Рицарят на Любовта!

Ти си Велик!

Отказвам да ти кажа “Сбогом” в смисъла на раздяла, но ти казвам “с Бога”, защото ти беше, си и ще бъдеш най-святото за мен.

Твоето дело не подлежи на забрава!

Хиляди стихове и песни, които ще се чувстват, рецитират, пеят и преживяват отново и отново завинаги!

Никога няма да спра да закрилям всичко, което си създал и това, с което си допринесъл за културата.

Ти си една огромна част от културното наследство на България.

А народ без култура е народ без душа!

Затова поемам отговорност пред теб, да пазя, да защитавам и да продължавам онова, което ти създаде.

Без страх.

Без компромис.

Със същата вярност към истината и хората.

Днес времето сякаш е спряло.

Думите тежат повече от всякога.

А музиката, поезията и любовта…

Онези три стълба, които ти превърна в смисъл, днес са и моята сила, и моята най-голяма болка!

Обичам те, Татко!

И ще стъпваш чрез мен на сцената, така както ти пожела.

Поклон!"


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    11 0 Отговор
    Браво на Човека!

    14:14 08.04.2026

  • 2 слабо

    3 12 Отговор
    познава баща си

    14:31 08.04.2026

  • 3 Роза

    15 0 Отговор
    Съболезнования на Константин за смъртта на баща му и поздравления за прекрасните думи,които е написал!"Животът се измерва не с години,а с дирите ,оставени след нас!"-текст от абитуриентска песен.

    14:32 08.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ,лека му пръс

    7 1 Отговор
    "...Седем дни са пред мен…
    Само шест са на зара.
    А до седмия ден
    някой ще ме закара...."

    14:56 08.04.2026