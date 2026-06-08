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Полицията във Варна издирва 13-годишно момиче

Полицията във Варна издирва 13-годишно момиче

8 Юни, 2026 14:40 1 860 12

  • адриана недева-
  • издирвана-
  • варна

По първоначални данни момичето е напуснало дома си между 8 и 8:30 часа

Полицията във Варна издирва 13-годишно момиче - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията във Варна издирва 13-годишно момиче. Адриана Недева е в неизвестност от 8 юни сутринта.

По първоначални данни момичето е напуснало дома си между 8 и 8:30 часа, съобщават от ОДМВР-Варна.

Адриана е била облечена с черна тениска, светлосини дънки и спортни обувки.

Умоляват се гражданите, които разполагат с информация относно местонахождението на Адриана Недева, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 8 Отговор
    Избягала е от училище.

    Коментиран от #5, #10

    14:41 08.06.2026

  • 2 Обаче

    26 2 Отговор
    Само някой не е разбрал, че девойката е намерена жива и здрава и полицията и семейството благодарят на включилите се в издирването граждани и обявява, че случаят е приключен.

    14:43 08.06.2026

  • 3 Значи

    16 1 Отговор
    от тази сутрин не се е прибирала в къщи и се издирва ? Да не би да е имало скандал в къщи преди да излезе ?

    14:45 08.06.2026

  • 4 Милчо Лаков

    10 4 Отговор
    Много от рано ги влече...Въпреки, че и Жулиета е била на 12 години.Просто не са "деца".

    14:45 08.06.2026

  • 5 честен ционист

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "13-годишната Адриана Недева, която беше обявена за издирване по-рано днес, е открита жива и здрава преди минути."

    Тези инфантилни родители се панират като дечурлигата им не вдигнат телефона след 2 позвънявания, все едно не знаят че сутрешното кафе върви най-добре с..

    Коментиран от #6

    14:49 08.06.2026

  • 6 .....

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Твойто на кой път го вдига?

    14:55 08.06.2026

  • 7 глоги

    5 0 Отговор
    Адриана Недева е в неизвестност от ДНЕС-сутринта.

    14:57 08.06.2026

  • 8 36 г мутри бкп-дс

    6 0 Отговор
    когато ви калемдосахме 1989 г на ялово дърво, плодовете са такива!

    15:02 08.06.2026

  • 9 Иво Карамански

    1 0 Отговор
    Не знам къде е.

    15:09 08.06.2026

  • 10 Тръгнала е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ...да пие кафе в ,,твоето заведение"...

    16:08 08.06.2026

  • 11 Бичето

    1 0 Отговор
    Вече е на витрината в Амстердам

    Коментиран от #12

    16:08 08.06.2026

  • 12 Психопат

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бичето":

    Леле като чета коментрарите, даже и мен ме хваща срам. Смятай те как дълбаем дъното...

    16:09 08.06.2026

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