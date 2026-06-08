Полицията във Варна издирва 13-годишно момиче. Адриана Недева е в неизвестност от 8 юни сутринта.

По първоначални данни момичето е напуснало дома си между 8 и 8:30 часа, съобщават от ОДМВР-Варна.

Адриана е била облечена с черна тениска, светлосини дънки и спортни обувки.

Умоляват се гражданите, които разполагат с информация относно местонахождението на Адриана Недева, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.