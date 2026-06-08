Полицията във Варна издирва 13-годишно момиче. Адриана Недева е в неизвестност от 8 юни сутринта.
По първоначални данни момичето е напуснало дома си между 8 и 8:30 часа, съобщават от ОДМВР-Варна.
Адриана е била облечена с черна тениска, светлосини дънки и спортни обувки.
Умоляват се гражданите, които разполагат с информация относно местонахождението на Адриана Недева, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #10
14:41 08.06.2026
2 Обаче
14:43 08.06.2026
3 Значи
14:45 08.06.2026
4 Милчо Лаков
14:45 08.06.2026
5 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":"13-годишната Адриана Недева, която беше обявена за издирване по-рано днес, е открита жива и здрава преди минути."
Тези инфантилни родители се панират като дечурлигата им не вдигнат телефона след 2 позвънявания, все едно не знаят че сутрешното кафе върви най-добре с..
Коментиран от #6
14:49 08.06.2026
6 .....
До коментар #5 от "честен ционист":Твойто на кой път го вдига?
14:55 08.06.2026
7 глоги
14:57 08.06.2026
8 36 г мутри бкп-дс
15:02 08.06.2026
9 Иво Карамански
15:09 08.06.2026
10 Тръгнала е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":...да пие кафе в ,,твоето заведение"...
16:08 08.06.2026
11 Бичето
Коментиран от #12
16:08 08.06.2026
12 Психопат
До коментар #11 от "Бичето":Леле като чета коментрарите, даже и мен ме хваща срам. Смятай те как дълбаем дъното...
16:09 08.06.2026