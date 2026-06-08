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Сашо Кадиев и Ивелина Чоева разкриха пола на бебето (ВИДЕО)

Сашо Кадиев и Ивелина Чоева разкриха пола на бебето (ВИДЕО)

8 Юни, 2026 11:31 1 493 14

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  • парти

Двойката очаква наследник

Сашо Кадиев и Ивелина Чоева разкриха пола на бебето (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седмици след като Сашо Кадиев и Ивелина Чоева съобщиха, че ще стават родители, сега двойката вдигна и шарено парти, за да разкрие пола на бебето, което очакват.

От кадри от бебешкия купон стана ясно, че двамата очакват момченце.

Щастливата новина идва след дълъг период на очакване. По думите на бъдещите родители бебето е било силно желано, а опитите да създадат семейство са продължили повече от година и половина.

Това ще бъде първо общо дете за Александър Кадиев и Ивелина Чоева, но второ за водещия на "Кой да знае". През 2015 година той стана баща на дъщеря си Катерина от бившата му изгора Таня.

Каката Кати участва активно в партито за разкриване пола на бебето и ако съдим от кадрите, тя се вълнува страшно много от новата си роля на сестра. Тя дори е написала писмо до братчето си, което развълнува всички гости и родителите. Бабата Катето Евро издаде, че само двете с нея са знаели пола на детето преди важния ден.


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  • 7 Не лъжа

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  • 11 Остана

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    12:04 08.06.2026

  • 12 японски каратист

    10 0 Отговор
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  • 14 ма то

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    12:41 08.06.2026