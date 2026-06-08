Новини
България »
Всички градове »
Демерджиев: Решението на Кандев ме изненада. Никой не му е пречил, ползваше се с пълното ми доверие

Демерджиев: Решението на Кандев ме изненада. Никой не му е пречил, ползваше се с пълното ми доверие

8 Юни, 2026 14:37 3 822 85

  • иван демерджиев-
  • георги кандев-
  • решение-
  • изненада-
  • пречки-
  • доверие

"Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо и ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във фейсбук", коментира още вътрешният министър

Демерджиев: Решението на Кандев ме изненада. Никой не му е пречил, ползваше се с пълното ми доверие - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вътрешният министър Иван Демерджиев направи първи коментар за решението на Георги Кандев да напусне системата на МВР днес.
"Преди по-малко от час господин Кандев ме изненада със заявлението си за прекратяване на правоотношенията ни по собствена воля, без да има изложени мотиви. Аз го питах дали има конкретни мотиви, но той не изложи пред мен такива. По-скоро мотивите му бяха от личен характер, които не смятам, че трябва да споделям", каза Демерджиев, цитиран от Dariknews.bg.

"Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо и ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във фейсбук. Не само, че никой не му е пречил, знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие, многократно съм го заявявал и в нито една секунда не е усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си", допълни МВР министърът. Той обясни, че няма как да не приеме оставка, заявена пожелание на някой, "който очевидно е мотивиран да го направи".
Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев напуска системата, това съобщи самият той с пост във фейсбук по-рано през днешния ден.

"Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието", заявява Кандев.

"30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите. Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме", посочва той в социалните мрежи и допълва: "Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ"


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 48 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Развитие

    49 7 Отговор
    Бавно и полека всичко си идва на мястото !

    Коментиран от #78

    14:38 08.06.2026

  • 2 ккк

    68 25 Отговор
    Парата е голяма , някой му плати достатъчно , а и в думите му няма нищо конкретно

    Коментиран от #68

    14:39 08.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    41 50 Отговор
    Ти не. Други са пречели. Льотчика в комбина с Шиши и Боко

    14:40 08.06.2026

  • 4 Факт

    32 12 Отговор
    Лъжеш .....

    14:40 08.06.2026

  • 5 Е ако имаше мъж срещу себе си

    40 40 Отговор
    Кандев сигурно щеше да ти каже.

    14:40 08.06.2026

  • 6 Кандев мандев и сие

    55 46 Отговор
    Прав му път...... и без това клони към лгбтппдб....вице президент ще става..драги ми смехурко....

    Коментиран от #23

    14:40 08.06.2026

  • 7 И мен

    41 21 Отговор
    ме изненада , че чака два часа след напускането му , да кажеш , че си бил изненадан ?

    14:41 08.06.2026

  • 8 Абсурдистан

    42 36 Отговор
    Явно ти не се ползваш с пълното доверие на Кандев.

    14:41 08.06.2026

  • 9 не се прави на гугутка

    42 51 Отговор
    путинското лоби надделя и принудихте един свестен човек да напусне мвр!!!

    14:41 08.06.2026

  • 10 Ъъъ

    25 18 Отговор
    Картофа му е взел акъла и човека се подплаши?

    14:42 08.06.2026

  • 11 Последния Софиянец

    54 16 Отговор
    Не е изненада.Отдавна се знае че Кандев ще бъде вицепрезидент на Гюров.

    Коментиран от #37, #57, #81

    14:42 08.06.2026

  • 12 ясно виждащ

    38 23 Отговор
    Какво очакваше , никой да не съботира правителството ли ? Сега ще го видиш Кандев като кандидат за Президент или като някакъв шеф в Делта гард на умопомрачителна заплата като награда .Едно от двете ще е , но още не мога да преценя дали Момчето или Прокопиев

    Коментиран от #20

    14:42 08.06.2026

  • 13 🤣Демерджиев МВР министърчето

    25 38 Отговор
    🤣Демерджиев МВР министърчето
    изтривалка, носна кърпичка, (wet towel napkin)❗️

    Демерджиев, наколенка на Румен Радев, Борисов, Пеевски, Мафията ИТН.🤣❤️🇧🇬

    14:42 08.06.2026

  • 14 Този

    33 24 Отговор
    Кандев си е ФАЩ-ански възпитаник.

    Явно добре обработен - само въздух издиша,
    ама нищо конкретно не каза ... Не му прави чест.

    14:43 08.06.2026

  • 15 Марлборомен

    32 13 Отговор
    обича да пише във фейсбук. Като тези преди него. Смешник.

    14:43 08.06.2026

  • 16 младежа

    9 6 Отговор
    Не на омразата !

    14:43 08.06.2026

  • 17 Весел Патиланец

    16 5 Отговор
    Ако мога да цитирам ЕЖК-мъдерца - "Няма да пипате организираната престъпност - ще настане хаос!"

    14:44 08.06.2026

  • 18 Айде да ви видим от МВРто сега кой ще

    27 7 Отговор
    обвините за БОТАШ, кога ще вкарате в затвора Борисов и Пеевски, кога ще вкарате в затвора банди като Калашниците и още много други такива, които има в цяла България

    14:46 08.06.2026

  • 19 жоро

    16 1 Отговор
    "Има нещо гнило в Дания"... :-)

    14:47 08.06.2026

  • 20 Чиба, cлyга на мафията !

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "ясно виждащ":

    Само ти си ясен TPOЛ !!

    14:48 08.06.2026

  • 21 Демерджиев е разплакана леличка,

    11 12 Отговор
    Демерджиев страда от PTSD (post traumatic stress disorder) но без причина. Любимото на Министъра на МВР е да ходи по Погребения и да рони сълзи кат некоя престаряла мома.🤣❤️🇧🇬

    14:48 08.06.2026

  • 22 Вярвам

    22 23 Отговор
    на Кандев, не на министъра.

    14:48 08.06.2026

  • 23 стоян

    8 7 Отговор

    До коментар #6 от "Кандев мандев и сие":

    абе лаик инфантилов,оди се прегледай!

    Коментиран от #28

    14:49 08.06.2026

  • 24 Възpожденец 🇧🇬

    24 24 Отговор
    Кой забрани на Георги Кандев да разследва „Калашниците“ и свързаните с тях международни канали за трафик на хора и наркотици ?!

    Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
    - руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
    Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .

    14:49 08.06.2026

  • 25 Ако беше толкова смел и

    32 11 Отговор
    горд, защо не си тръгна със служебното праителство...а сега решил изведнъж.... КАндев, кандев,, едно нищо си и ти...ама магнаурска школа толкова

    14:49 08.06.2026

  • 26 Лена

    10 16 Отговор
    Истински професионалист

    14:50 08.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 стоянчо , лайк си ти.. с 1 грам мозък...

    6 9 Отговор

    До коментар #23 от "стоян":

    и бягай на петроха нда се лекуваш...

    Коментиран от #34

    14:51 08.06.2026

  • 29 И прав е човека!

    22 5 Отговор
    Той наистина гледаше страшно и то много страшно в камерите...😝!

    Коментиран от #35

    14:51 08.06.2026

  • 30 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    16 13 Отговор
    И този Демерджиев както кРадев е мъж като 💩 на дъжд !!!

    14:51 08.06.2026

  • 31 Хаха

    10 4 Отговор
    Абе няком ме из чу ка, ама не знам кой. Министъра е направо уникален.

    14:51 08.06.2026

  • 32 Тоа, Демерджиев не бих го взел

    13 8 Отговор
    дори да продава Piza❗️

    Сигурно не си мие ръцете след като ходи до Кенефа.

    14:52 08.06.2026

  • 33 Гоце

    8 6 Отговор
    Добре би било да поне не падат от прозорците като в руския мир

    14:53 08.06.2026

  • 34 стоян

    6 3 Отговор

    До коментар #28 от "стоянчо , лайк си ти.. с 1 грам мозък...":

    ска пан олиго френ,ши бай се!

    14:53 08.06.2026

  • 35 Малий...!

    20 8 Отговор

    До коментар #29 от "И прав е човека!":

    Ама наистина само как страшно гледаше тоя Кандев в камерите...!
    С един такъв изцъклен и опулен поглед...направо ще му фръкнат зъркелите...!

    14:55 08.06.2026

  • 36 Регресивна България=пеевски на стероиди

    17 16 Отговор
    Тоя фатмак да вземе да си прибира клоуните и да спре да излага България по света !
    Толкова неадекватен Премиер сме нямали никога!
    "реформи в правосъдието, върховенството на правото, човешките права, изграждане на отношения на добросъседство, борба с мафията, разграждане на модел, който между другото е съветски " ?! И какво получаваме - още повече съветска прокуратура, още съветски фашизъм, още комунистически отpenки в управлението, още патрЕотари потурани които живеят на 3 морета ...

    14:56 08.06.2026

  • 37 среднощен

    9 12 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Гюров и Кандев са добър вариант за "баланс на върха на властта"... Устройва всички. "Център-ляво" в изпълнителната власт - "център-дясно" в Президентската..
    Има логика.

    14:58 08.06.2026

  • 38 Да....

    11 3 Отговор
    Но ти не си за доверие!

    14:59 08.06.2026

  • 39 Пламен

    16 6 Отговор
    Демерджиев , защо допусна да избяга оня от КУБ ?
    Не можеше ли го поставиш под наблюдение , вместо да обикаляш телевизийките в работно време?

    15:01 08.06.2026

  • 40 Рамбо

    8 7 Отговор
    Продажното милиционерче се побърка на коя мафия да угоди и служи, на Шарлатанската или на Боташиската. Пък на точния с парите му е се тая, той си е кретен откъдето и да го погледнеш!

    Коментиран от #45

    15:03 08.06.2026

  • 41 метавселена

    16 3 Отговор
    За съжаление Демрджиев яде крушета едно след друго .Първо от кмета на Кържали , прибра го , пусна го и накрая реже лентички заедно с него , после Калашниците си правят каквото си искат на територията , после накакви украинци си правили анклав около Варна и никой не знае , после Кандев , най неочаквано хвърля оставка .

    15:04 08.06.2026

  • 42 Да...

    9 3 Отговор
    Този- " Мъжете трябва да говорят в очите.."
    Да..-" Бях точен с парите.."
    Аха..

    15:07 08.06.2026

  • 43 Мдаа

    9 3 Отговор
    На няколко пъти при съвместни интервюта забелязах, че винаги избутваха Кандев, а той искаше да говори.

    15:08 08.06.2026

  • 44 анализатор

    12 2 Отговор
    Хората още чакат развръзката Петрохан , Седмте джуджета , полети с частни самолети .Миля ,че е наложително поне отнякъде да започне да дава информация .Шефа на ББР , трябваше вече да е в България

    15:08 08.06.2026

  • 45 Б.си бokлyka !

    10 1 Отговор

    До коментар #40 от "Рамбо":

    Култуклиева, и тук ли започна да пишеш глупостите си ?!

    15:09 08.06.2026

  • 46 Исторически парк

    6 2 Отговор
    Женска работа

    15:10 08.06.2026

  • 47 предполагам

    5 5 Отговор
    Коментара му във фейсбук е пресилен, но така са му подсказали. Няма лошо, всеки има право на свободен избор, дори и под чужда диктовка, независимо от обстоятелствата. Просто е уморен.

    15:11 08.06.2026

  • 48 Р. Радев

    8 1 Отговор
    Точния с парите бил мъж, ми той си е чист евнух ха ха ха.

    15:11 08.06.2026

  • 49 учуден

    11 4 Отговор
    Да не стане само , смяна на МВР министър .Големи са очакванията , а резултат никакъв

    15:14 08.06.2026

  • 50 Сигурно

    7 11 Отговор
    Кандев видя, че нов бардак със старите..не става и си е тръгнал. От толкова много приказки нищо няма, нито съкращения , нито смяна на кадрите - стои същата престъпна група в МВР, която и при Борисов и Цветанов е назначена, изпълняват поръчки. Пълно с кадри на ГЕРБ и в комисиите. Поредната сглобка под прикритие.

    15:15 08.06.2026

  • 51 Каунска рапсодия

    7 2 Отговор
    С парите точен ли си ?

    15:16 08.06.2026

  • 52 Тома

    4 2 Отговор
    Има много кандидати да охраняват боко тиквата на частно защото знаят че е откраднал милиарди и сега ще ги дава да му пазят живота.

    15:19 08.06.2026

  • 53 хмм

    9 6 Отговор
    Ако Кандев първо не е предупредил министъра за оставката си, а е тръгнал да пише за нея в социалните мрежи, направо си е за дисциплинарно уволнение. Намеците, които прави в статуса си, са твърде многозначителни и неясни, но определено имат за цел да хвърлят кал върху правителството на Радев. Грозна и недостойна постъпка, да си ходи от системата, и без друго тя е пълна с такива като него.

    15:21 08.06.2026

  • 54 Дерменджиев не

    5 7 Отговор
    беше ли следствен,преди известно време?Или аз нещо бъркам?!

    Коментиран от #55

    15:22 08.06.2026

  • 55 и какво

    4 5 Отговор

    До коментар #54 от "Дерменджиев не":

    като е бил разследван, осъдиха ли го?

    Коментиран от #58, #61

    15:23 08.06.2026

  • 56 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    6 7 Отговор
    Руските служби натиснаха педала чрез паяжината си върху циганите, много преди Кандев да започне противодействието на купуване на гласове.
    Навсякъде циганите са гласували за Радев! И сега ще прикрият цялата руска мрежа сред тях!
    За тях родината е руската кочина!
    Когато се стигна критична точка за накърняване, осветяване или разгласяване на връзки и изпълнители на руските интереси, както е случаят с калашниците, които са си руска клетка, използвана за избори и руско вмешателство, тогава се стига до остри действия и поставяне на условия - или-или.
    Сега стана ли ви ясно защо Кандев напуска МВР?
    А знаете ли колко още скрити мини има?

    Коментиран от #76

    15:24 08.06.2026

  • 57 Олеле

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Това майтап ли е?
    Психотичният, видимо психотичен? Вицепрезидент?
    О, Боже!?

    15:24 08.06.2026

  • 58 Оправдаха ли го?

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "и какво":

    Или......

    Коментиран от #65

    15:26 08.06.2026

  • 59 Ауу ами сега

    4 7 Отговор
    Измисленият герой с аграрната физиономия си тръгвал. Ауу, каква драма.

    15:26 08.06.2026

  • 60 Българин

    8 11 Отговор
    На всички честни хора е ясно, че Кандев е честен човек и че неговото място е в общността на демократите, а не в заверата на националните предатели. Не случайно Кандев отхвърли властта, парите и славата, които му обещават комунистите и рано или късно той ще стане национален герой.

    15:27 08.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Хаха

    7 6 Отговор
    Кандев е поредното доказателство, че най- добрият пeepac, e мъртвият пeepac. Където покълне сороски плевел, няма спасение, освен изтребване.

    15:32 08.06.2026

  • 63 Драго

    2 1 Отговор
    Да ,глобиха го с 10 000 евро , т.е административно наказание му наложиха .

    15:32 08.06.2026

  • 64 Язе предлагам :

    5 5 Отговор
    За секретар на МВР да сложат Шиши . Вече има опит с ДАНС . А пък и е в час с всички далавери .

    15:32 08.06.2026

  • 65 не, просто

    3 3 Отговор

    До коментар #58 от "Оправдаха ли го?":

    не е стигал до съда, че да го оправдаят. Нямало е повдигнато обвинение, значи не са намерили доказателства за престъпление.

    15:33 08.06.2026

  • 66 Хайде вече

    6 2 Отговор
    Тъп,че чак дрънка. Кандев ти няма доверие,ти защо се слагаш все първи

    15:35 08.06.2026

  • 67 Единственото нещо

    8 4 Отговор
    Което не разбрах след като прочетох новините за това напускане , той 30 години само е казвал истината и за нищо не си е премълчавал даже като началник през тия години на власт бяха и Костов и царя и на вече боко ама той най честния и непримирим, но сега не може да си затваря очите абе що си мисля че е някаква театрална постановка

    15:36 08.06.2026

  • 68 И колко по-конкретно от това?

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "ккк":

    Сапуненият мехур кьорфишекът Румен Радев се спука!
    Георги Кандев: Днес напускам МВР!

    15:37 08.06.2026

  • 69 Стамов

    5 3 Отговор
    Не го знам тоя за какъв пост играе, ма с тая визия и интелект, друго освен полицай няма да стане :)

    15:39 08.06.2026

  • 70 Георги

    6 4 Отговор
    Тъпата фурашка Кандев е ясен, иска да вицепрезидент с Гюров двамата ще се пускат на изборите. От сега почва да се готви ида говори глупости

    15:39 08.06.2026

  • 71 Нищо ново

    5 2 Отговор
    Това беше очаквано. Поза тип новият месия или Бойко Борисов 2. По-старичките помнят, че и тулупа почна с политическата си кариера по такъв начин. Но след много по-продължително и силно раздухване на личността му на безкомпромисното добро ченге по всички медии.
    Сега на Кандев няма да му се получи по същия начин.

    15:41 08.06.2026

  • 72 Язе предлагам :

    2 3 Отговор
    За секретар на МВР да сложат Шиши . Вече има опит с ДАНС . А пък и е в час с всички далавери .

    15:42 08.06.2026

  • 73 Хаха

    3 4 Отговор
    Модела Борисов-Пеевски вече се казва модела Радев.

    15:42 08.06.2026

  • 74 ЗАЩО всички списващи си губите времето.

    7 1 Отговор
    С един замах/пост във ФБ Кандьо ексрементира върху целия си съзнателен живот. Само една коалиция, тази на ШиБоКоШи може да го купи, като кандидат за бъдещите президентски избори. Не вярвам да е толкона тъп, че да се върже на всяко друго предложение. Ясно е Кандьо отива на избори срещу настоящия президент Ил. Йотова. Но дали си дава сметка каква визитка ще рекламира със съвестта си?!

    15:43 08.06.2026

  • 75 Станчев

    3 6 Отговор
    Кандев – абсолютен фукльо! По цял ден се фука във фейсбук! Айде у лево! И без него ще съмне! Браво на Демерджиев!

    15:46 08.06.2026

  • 76 Кузо

    3 3 Отговор

    До коментар #56 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":

    На всеки 30 минути проверявай навсякъде за руски агенти! Под леглото, в гардероба, навсякъде дори в хладилника! Много са и дебнат отвсякъде!

    15:46 08.06.2026

  • 77 Кузо

    1 2 Отговор
    Ако ще се кандидатира за вице президент начина по които напуска МВР не му прави чест и ще свали от процентите на Гюров!
    Трябваше да разговаря с министъра на МВР, да изложи мотивите си и тогава да напусне по нормален начин. Такъв е реда независимо кой и от коя партия е!

    15:51 08.06.2026

  • 78 Логично

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Развитие":

    сите петроханци

    15:52 08.06.2026

  • 79 български интелектуалец

    5 1 Отговор
    Когато кораба потъва нормално е всички го напускат.При фактическо мнозинство Бойко
    даде първо управлението на ПП-келешите.Сега е ред на фатмаците (Те могат да вземат,
    а не да надграждат.Могат да сътворят терор а не блага.Така е било,така ще бъде)

    15:52 08.06.2026

  • 80 Иване, обади се на пиарката

    3 1 Отговор
    Иване, обади се на пиарката да ти каже какво се говори в такава ситуация. С това поведение само се злепоставяш. Не се прави на културен мъж. Леке си, при това трайно.

    15:58 08.06.2026

  • 81 отдавна се знае

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Отдавна се знае, че Гюров няма да бъде избран за президент, дори ако Кандев го подпира отзад. С тези няма и 10% електорална покрепа къде го виждаш?

    16:00 08.06.2026

  • 82 Пробойните в кораба на Радко

    1 1 Отговор
    До тук само големи обещания, сладки приказки, нови дългове, оправдания с кишата и сушата и нула свършена работа!

    Иж ще бори кризата с десни икономически мерки, а днес сключил някакво споразумение с големите хранителни вериги?!

    За 6 месеца?

    После ще вдигнат цените двойно, че да наваксат?

    16:07 08.06.2026

  • 83 Aлфа Bълкът

    0 1 Отговор
    Направи 2-3 акциийки човека и му казаха – "айде сега почивай, ГЕРБ и ДПС не се барат".
    Защото Венцислав Чикагото го каза, Пеевски и Бойко държат Радев с компромат, с видео в което... там, туй онуй с двама гардове от НСО".

    16:12 08.06.2026

  • 84 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    НЕ ЗНАМ НИЩО ЗА КАНДЕВ, НО ..................... МИСТЪР "ПАРИТЕ СА ТОЧНИ" Е ЗА БАЙ СТАВРИ ........................ И ТО НЕЗАБАВНО !

    16:15 08.06.2026

  • 85 Алеко

    1 0 Отговор
    Маке,Българин не става от мен да го знаете,постила си за бъдеща политическа кариера.

    16:29 08.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол