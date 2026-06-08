Демерджиев: Решението на Кандев ме изненада. Никой не му е пречил, ползваше се с пълното ми доверие

Вътрешният министър Иван Демерджиев направи първи коментар за решението на Георги Кандев да напусне системата на МВР днес.
"Преди по-малко от час господин Кандев ме изненада със заявлението си за прекратяване на правоотношенията ни по собствена воля, без да има изложени мотиви. Аз го питах дали има конкретни мотиви, но той не изложи пред мен такива. По-скоро мотивите му бяха от личен характер, които не смятам, че трябва да споделям", каза Демерджиев, цитиран от Dariknews.bg.
"Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо и ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във фейсбук. Не само, че никой не му е пречил, знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие, многократно съм го заявявал и в нито една секунда не е усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си", допълни МВР министърът. Той обясни, че няма как да не приеме оставка, заявена пожелание на някой, "който очевидно е мотивиран да го направи".
Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев напуска системата, това съобщи самият той с пост във фейсбук по-рано през днешния ден.
"Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието", заявява Кандев.
"30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите. Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме", посочва той в социалните мрежи и допълва: "Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ"
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Развитие
Коментиран от #78
14:38 08.06.2026
2 ккк
Коментиран от #68
14:39 08.06.2026
3 Последния Софиянец
14:40 08.06.2026
4 Факт
14:40 08.06.2026
5 Е ако имаше мъж срещу себе си
14:40 08.06.2026
6 Кандев мандев и сие
Коментиран от #23
14:40 08.06.2026
7 И мен
14:41 08.06.2026
8 Абсурдистан
14:41 08.06.2026
9 не се прави на гугутка
14:41 08.06.2026
10 Ъъъ
14:42 08.06.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #37, #57, #81
14:42 08.06.2026
12 ясно виждащ
Коментиран от #20
14:42 08.06.2026
13 🤣Демерджиев МВР министърчето
изтривалка, носна кърпичка, (wet towel napkin)❗️
Демерджиев, наколенка на Румен Радев, Борисов, Пеевски, Мафията ИТН.🤣❤️🇧🇬
14:42 08.06.2026
14 Този
Явно добре обработен - само въздух издиша,
ама нищо конкретно не каза ... Не му прави чест.
14:43 08.06.2026
15 Марлборомен
14:43 08.06.2026
16 младежа
14:43 08.06.2026
17 Весел Патиланец
14:44 08.06.2026
18 Айде да ви видим от МВРто сега кой ще
14:46 08.06.2026
19 жоро
14:47 08.06.2026
20 Чиба, cлyга на мафията !
До коментар #12 от "ясно виждащ":Само ти си ясен TPOЛ !!
14:48 08.06.2026
21 Демерджиев е разплакана леличка,
14:48 08.06.2026
22 Вярвам
14:48 08.06.2026
23 стоян
До коментар #6 от "Кандев мандев и сие":абе лаик инфантилов,оди се прегледай!
Коментиран от #28
14:49 08.06.2026
24 Възpожденец 🇧🇬
Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
- руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .
14:49 08.06.2026
25 Ако беше толкова смел и
14:49 08.06.2026
26 Лена
14:50 08.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 стоянчо , лайк си ти.. с 1 грам мозък...
До коментар #23 от "стоян":и бягай на петроха нда се лекуваш...
Коментиран от #34
14:51 08.06.2026
29 И прав е човека!
Коментиран от #35
14:51 08.06.2026
30 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
14:51 08.06.2026
31 Хаха
14:51 08.06.2026
32 Тоа, Демерджиев не бих го взел
Сигурно не си мие ръцете след като ходи до Кенефа.
14:52 08.06.2026
33 Гоце
14:53 08.06.2026
34 стоян
До коментар #28 от "стоянчо , лайк си ти.. с 1 грам мозък...":ска пан олиго френ,ши бай се!
14:53 08.06.2026
35 Малий...!
До коментар #29 от "И прав е човека!":Ама наистина само как страшно гледаше тоя Кандев в камерите...!
С един такъв изцъклен и опулен поглед...направо ще му фръкнат зъркелите...!
14:55 08.06.2026
36 Регресивна България=пеевски на стероиди
Толкова неадекватен Премиер сме нямали никога!
"реформи в правосъдието, върховенството на правото, човешките права, изграждане на отношения на добросъседство, борба с мафията, разграждане на модел, който между другото е съветски " ?! И какво получаваме - още повече съветска прокуратура, още съветски фашизъм, още комунистически отpenки в управлението, още патрЕотари потурани които живеят на 3 морета ...
14:56 08.06.2026
37 среднощен
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Гюров и Кандев са добър вариант за "баланс на върха на властта"... Устройва всички. "Център-ляво" в изпълнителната власт - "център-дясно" в Президентската..
Има логика.
14:58 08.06.2026
38 Да....
14:59 08.06.2026
39 Пламен
Не можеше ли го поставиш под наблюдение , вместо да обикаляш телевизийките в работно време?
15:01 08.06.2026
40 Рамбо
Коментиран от #45
15:03 08.06.2026
41 метавселена
15:04 08.06.2026
42 Да...
Да..-" Бях точен с парите.."
Аха..
15:07 08.06.2026
43 Мдаа
15:08 08.06.2026
44 анализатор
15:08 08.06.2026
45 Б.си бokлyka !
До коментар #40 от "Рамбо":Култуклиева, и тук ли започна да пишеш глупостите си ?!
15:09 08.06.2026
46 Исторически парк
15:10 08.06.2026
47 предполагам
15:11 08.06.2026
48 Р. Радев
15:11 08.06.2026
49 учуден
15:14 08.06.2026
50 Сигурно
15:15 08.06.2026
51 Каунска рапсодия
15:16 08.06.2026
52 Тома
15:19 08.06.2026
53 хмм
15:21 08.06.2026
54 Дерменджиев не
Коментиран от #55
15:22 08.06.2026
55 и какво
До коментар #54 от "Дерменджиев не":като е бил разследван, осъдиха ли го?
Коментиран от #58, #61
15:23 08.06.2026
56 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Навсякъде циганите са гласували за Радев! И сега ще прикрият цялата руска мрежа сред тях!
За тях родината е руската кочина!
Когато се стигна критична точка за накърняване, осветяване или разгласяване на връзки и изпълнители на руските интереси, както е случаят с калашниците, които са си руска клетка, използвана за избори и руско вмешателство, тогава се стига до остри действия и поставяне на условия - или-или.
Сега стана ли ви ясно защо Кандев напуска МВР?
А знаете ли колко още скрити мини има?
Коментиран от #76
15:24 08.06.2026
57 Олеле
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Това майтап ли е?
Психотичният, видимо психотичен? Вицепрезидент?
О, Боже!?
15:24 08.06.2026
58 Оправдаха ли го?
До коментар #55 от "и какво":Или......
Коментиран от #65
15:26 08.06.2026
59 Ауу ами сега
15:26 08.06.2026
60 Българин
15:27 08.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Хаха
15:32 08.06.2026
63 Драго
15:32 08.06.2026
64 Язе предлагам :
15:32 08.06.2026
65 не, просто
До коментар #58 от "Оправдаха ли го?":не е стигал до съда, че да го оправдаят. Нямало е повдигнато обвинение, значи не са намерили доказателства за престъпление.
15:33 08.06.2026
66 Хайде вече
15:35 08.06.2026
67 Единственото нещо
15:36 08.06.2026
68 И колко по-конкретно от това?
До коментар #2 от "ккк":Сапуненият мехур кьорфишекът Румен Радев се спука!
Георги Кандев: Днес напускам МВР!
15:37 08.06.2026
69 Стамов
15:39 08.06.2026
70 Георги
15:39 08.06.2026
71 Нищо ново
Сега на Кандев няма да му се получи по същия начин.
15:41 08.06.2026
72 Язе предлагам :
15:42 08.06.2026
73 Хаха
15:42 08.06.2026
74 ЗАЩО всички списващи си губите времето.
15:43 08.06.2026
75 Станчев
15:46 08.06.2026
76 Кузо
До коментар #56 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":На всеки 30 минути проверявай навсякъде за руски агенти! Под леглото, в гардероба, навсякъде дори в хладилника! Много са и дебнат отвсякъде!
15:46 08.06.2026
77 Кузо
Трябваше да разговаря с министъра на МВР, да изложи мотивите си и тогава да напусне по нормален начин. Такъв е реда независимо кой и от коя партия е!
15:51 08.06.2026
78 Логично
До коментар #1 от "Развитие":сите петроханци
15:52 08.06.2026
79 български интелектуалец
даде първо управлението на ПП-келешите.Сега е ред на фатмаците (Те могат да вземат,
а не да надграждат.Могат да сътворят терор а не блага.Така е било,така ще бъде)
15:52 08.06.2026
80 Иване, обади се на пиарката
15:58 08.06.2026
81 отдавна се знае
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Отдавна се знае, че Гюров няма да бъде избран за президент, дори ако Кандев го подпира отзад. С тези няма и 10% електорална покрепа къде го виждаш?
16:00 08.06.2026
82 Пробойните в кораба на Радко
Иж ще бори кризата с десни икономически мерки, а днес сключил някакво споразумение с големите хранителни вериги?!
За 6 месеца?
После ще вдигнат цените двойно, че да наваксат?
16:07 08.06.2026
83 Aлфа Bълкът
Защото Венцислав Чикагото го каза, Пеевски и Бойко държат Радев с компромат, с видео в което... там, туй онуй с двама гардове от НСО".
16:12 08.06.2026
84 ЕДГАР КЕЙСИ
16:15 08.06.2026
85 Алеко
16:29 08.06.2026