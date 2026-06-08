Колко прибра Папи Ханс от разпродадения концерт в Арена 8888?

Папи Ханс сложи в малкия си джоб колегите си певци, като реализира баснословна печалба от концерта си в столичната зала "Арена 8888", проведен миналата събота. Според източници на "Уикенд", чистия доход, който Константин Трендафилов, както е истинското име на певеца и поет, е реализирал, доближава фамозните 500 000 евро.

Папи Ханс препълни залата на 30 май, а 15 000 души пяха заедно с него повече от 2 часа. Всички билети бяха продадени до дупка въпреки сравнително високата си цена. Певецът, рекламист и поет избра нестандартен начин за изява на грандиозния си концерт, тъй като бе абсолютно сам на сцената – без оркестър, без бенд и без балет, а мултимедийни ефекти изцяло липсваха.

Това доста подразни хора от музикалните среди, които го обвиниха, че от алчност е спестил всякакви разходи, за да може да инкасира небивала печалба. Оказа се, че сцената, чийто наем е 25 000 евро, е била платена от спонсор – голяма компания, чието рекламно лице е Папи Ханс. Така чистата печалба от спектакъла наистина доближава половин милион евро.

"Някога си мислех, че когато напълня тази зала, ще се почувствам по-голям. А се чувствам по-малък. В такива моменти човек си припомня колко мъничко нещо е той. Колко мънички парченца сме от цялата картина. Това, което се случи тук, не беше за мен. Аз съм само саундтрак, само пресечна точка. И просто предавам моите истини в песни.

Тази вечер беше за деликатните хора. За тези, които не се страхуват да се срещнат с чувствата си, със себе си. За хората като тревичка, които, колкото и пъти да бъдат настъпани, ще пораснат пак. Защото без тях тук е пустиня. Никога не губете светлината си. Ако търсите знак – това е той. Колкото до мен... За миг успях да се погледна през вашите очи. И по-обичан и щастлив не съм бил през живота си“, написа ден след шоуто си Папи Ханс в социалните мрежи.