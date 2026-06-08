Колко прибра Папи Ханс от разпродадения концерт в Арена 8888?

Папи Ханс сложи в малкия си джоб колегите си певци, като реализира баснословна печалба от концерта си в столичната зала "Арена 8888", проведен миналата събота. Според източници на "Уикенд", чистия доход, който Константин Трендафилов, както е истинското име на певеца и поет, е реализирал, доближава фамозните 500 000 евро.
Папи Ханс препълни залата на 30 май, а 15 000 души пяха заедно с него повече от 2 часа. Всички билети бяха продадени до дупка въпреки сравнително високата си цена. Певецът, рекламист и поет избра нестандартен начин за изява на грандиозния си концерт, тъй като бе абсолютно сам на сцената – без оркестър, без бенд и без балет, а мултимедийни ефекти изцяло липсваха.
Това доста подразни хора от музикалните среди, които го обвиниха, че от алчност е спестил всякакви разходи, за да може да инкасира небивала печалба. Оказа се, че сцената, чийто наем е 25 000 евро, е била платена от спонсор – голяма компания, чието рекламно лице е Папи Ханс. Така чистата печалба от спектакъла наистина доближава половин милион евро.
"Някога си мислех, че когато напълня тази зала, ще се почувствам по-голям. А се чувствам по-малък. В такива моменти човек си припомня колко мъничко нещо е той. Колко мънички парченца сме от цялата картина. Това, което се случи тук, не беше за мен. Аз съм само саундтрак, само пресечна точка. И просто предавам моите истини в песни.
Тази вечер беше за деликатните хора. За тези, които не се страхуват да се срещнат с чувствата си, със себе си. За хората като тревичка, които, колкото и пъти да бъдат настъпани, ще пораснат пак. Защото без тях тук е пустиня. Никога не губете светлината си. Ако търсите знак – това е той. Колкото до мен... За миг успях да се погледна през вашите очи. И по-обичан и щастлив не съм бил през живота си“, написа ден след шоуто си Папи Ханс в социалните мрежи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 папи транс
12:34 08.06.2026
2 Папи Ханс
12:34 08.06.2026
3 Сталин
Коментиран от #5
12:35 08.06.2026
4 тея са
12:40 08.06.2026
5 хахаха
До коментар #3 от "Сталин":Не случайно Дара му е била любовница дълги години:)
12:42 08.06.2026
6 Папайте ми Ханcа
12:46 08.06.2026
7 665
Този папи поне не е кафяв, а и не блъска кючеци.
12:57 08.06.2026
8 Поредните тъпотии
Докато журналистиката ни е на това click bait ниво, спокойно можем да кажем, че нямаме такава
13:00 08.06.2026
9 Сила
Това като ония 400 000 евро на Аръков , нали ...
Ей , как се перат държавни пари от фонд "Култура " бе !!!
Това картелите" Меделин " или "Синалоа " седят в ъгъла и подсмърчат от срам ....
500 000 евро !?!?!?
" И един мармот завива шоколада в станиол ..."
Продължавайте да плащате данъци в БГ то , продължавайте ....!!!!
Коментиран от #14
13:25 08.06.2026
10 Докъде я докарахме..,
Коментиран от #13
13:27 08.06.2026
11 поКУРко
13:30 08.06.2026
12 Пецата
13:39 08.06.2026
13 Сила
До коментар #10 от "Докъде я докарахме..,":Уникално грозен и удивително бездарен ...неописуемо бездарен и антипатичен субект !!!
А залата я "пълни " фонд " Култура " и се препират едни пари , като с театрите ...
13:57 08.06.2026
14 🦁ЩЩД🦁
До коментар #9 от "Сила":Лъже ! 50 000 може.
14:00 08.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.