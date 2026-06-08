Новини
Любопитно »
Колко прибра Папи Ханс от разпродадения концерт в Арена 8888?

Колко прибра Папи Ханс от разпродадения концерт в Арена 8888?

8 Юни, 2026 12:31 1 594 15

  • папи ханс-
  • концерт-
  • приходи-
  • певец-
  • поет-
  • арена 8888

Приходите от концерта са достигнали 500 000 евро

Колко прибра Папи Ханс от разпродадения концерт в Арена 8888? - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Папи Ханс сложи в малкия си джоб колегите си певци, като реализира баснословна печалба от концерта си в столичната зала "Арена 8888", проведен миналата събота. Според източници на "Уикенд", чистия доход, който Константин Трендафилов, както е истинското име на певеца и поет, е реализирал, доближава фамозните 500 000 евро.

Папи Ханс препълни залата на 30 май, а 15 000 души пяха заедно с него повече от 2 часа. Всички билети бяха продадени до дупка въпреки сравнително високата си цена. Певецът, рекламист и поет избра нестандартен начин за изява на грандиозния си концерт, тъй като бе абсолютно сам на сцената – без оркестър, без бенд и без балет, а мултимедийни ефекти изцяло липсваха.

Това доста подразни хора от музикалните среди, които го обвиниха, че от алчност е спестил всякакви разходи, за да може да инкасира небивала печалба. Оказа се, че сцената, чийто наем е 25 000 евро, е била платена от спонсор – голяма компания, чието рекламно лице е Папи Ханс. Така чистата печалба от спектакъла наистина доближава половин милион евро.

"Някога си мислех, че когато напълня тази зала, ще се почувствам по-голям. А се чувствам по-малък. В такива моменти човек си припомня колко мъничко нещо е той. Колко мънички парченца сме от цялата картина. Това, което се случи тук, не беше за мен. Аз съм само саундтрак, само пресечна точка. И просто предавам моите истини в песни.

Тази вечер беше за деликатните хора. За тези, които не се страхуват да се срещнат с чувствата си, със себе си. За хората като тревичка, които, колкото и пъти да бъдат настъпани, ще пораснат пак. Защото без тях тук е пустиня. Никога не губете светлината си. Ако търсите знак – това е той. Колкото до мен... За миг успях да се погледна през вашите очи. И по-обичан и щастлив не съм бил през живота си“, написа ден след шоуто си Папи Ханс в социалните мрежи.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 папи транс

    20 3 Отговор
    А сега всички овци да извикаме задружно беееее......

    12:34 08.06.2026

  • 2 Папи Ханс

    21 3 Отговор
    Здравейте , балъци !!!

    12:34 08.06.2026

  • 3 Сталин

    20 4 Отговор
    То само някой с половин мозък и нещастен живот може да ходи да гледа талмудистка чалга

    Коментиран от #5

    12:35 08.06.2026

  • 4 тея са

    10 1 Отговор
    били с лоботомия ...

    12:40 08.06.2026

  • 5 хахаха

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Не случайно Дара му е била любовница дълги години:)

    12:42 08.06.2026

  • 6 Папайте ми Ханcа

    11 1 Отговор
    Ще има голямо папо за Папи, докато има малo умни джензита.

    12:46 08.06.2026

  • 7 665

    3 6 Отговор
    ..е квичащият ром Азис по добре ли е?
    Този папи поне не е кафяв, а и не блъска кючеци.

    12:57 08.06.2026

  • 8 Поредните тъпотии

    4 3 Отговор
    Да бе, сигурно за икономия е организирал и светлинното шоу - вместо щедро да светне лампите в залата.
    Докато журналистиката ни е на това click bait ниво, спокойно можем да кажем, че нямаме такава

    13:00 08.06.2026

  • 9 Сила

    4 0 Отговор
    приходи 500 000 евро ...!!!???!!!
    Това като ония 400 000 евро на Аръков , нали ...
    Ей , как се перат държавни пари от фонд "Култура " бе !!!
    Това картелите" Меделин " или "Синалоа " седят в ъгъла и подсмърчат от срам ....
    500 000 евро !?!?!?
    " И един мармот завива шоколада в станиол ..."
    Продължавайте да плащате данъци в БГ то , продължавайте ....!!!!

    Коментиран от #14

    13:25 08.06.2026

  • 10 Докъде я докарахме..,

    3 0 Отговор
    🙁🙁🙁 Този човек е грозен, не може да пее…. Не може да стъпи на малкия пръст на десетки наши изпълнители. И пълни тази зала сам.., Какви деца отгледахме, накъде отиваме, кога ще се удавим напълно в това цялостно малоумие…

    Коментиран от #13

    13:27 08.06.2026

  • 11 поКУРко

    3 0 Отговор
    Неговата дружка Азисчо керпедена го е посъветвал да не плаща на други, а да блее на плейбек понеже милия и две ноти не може да хване! Двамата се надпреварват кой е по-стиснат! Иначе за текстовете има попадения, но едва ли ще размине родителите си! Жалкото е колко хора плащат за да слушат НЕпеене!

    13:30 08.06.2026

  • 12 Пецата

    1 0 Отговор
    Музиката требва да става за ракиа и салата разбираш ли щото не става ли вобще не ми я хвалете 🤣

    13:39 08.06.2026

  • 13 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Докъде я докарахме..,":

    Уникално грозен и удивително бездарен ...неописуемо бездарен и антипатичен субект !!!
    А залата я "пълни " фонд " Култура " и се препират едни пари , като с театрите ...

    13:57 08.06.2026

  • 14 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Лъже ! 50 000 може.

    14:00 08.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.