Фики се подготвя за големия концерт с "Ку-ку бенд" в Арена 8888

През 2027 г. Фики Стораро поема към най-голямото предизвикателство в кариерата си - самостоятелен концерт в най-голямата зала в България - "Арена 8888“, като към него ще се присъединят "Ку-ку Бенд". Най-големият син на Тони Стораро обещава шоу, което ще обедини жанрове, поколения и емоции.

Концертът ще се състои на 24.04.2027 г.

"Подготвяме един много грандиозен концерт с всички стилове на музиката. Грандиозен спектакъл с много танцори, с много осветления", загатна Фики в студиото на "Тази събота и неделя".

Певецът, който се впусна в жанрови приключения по време на участието си в "Като две капки вода" заяви, че на сцената ще звучат поп, поп фолк, фолклор, етно-рок и емблематични песни на "Ку-ку Бенд". А концерта няма как да мине без подкрепата на семейството му и най-вече на човека-глас Тони Стораро. "Без бащата сме за никъде. Навсякъде сме рамо до рамо“, заяви Фики.

Любопитно е, че наследниците на Фики също вече проявяват музикален талант. Големият му син учи барабани, пиано и дори китайски.

"Вкъщи чете някои неща… много ни е трудно и с домашните… с изкуствен интелект си помагаме повече“, издаде Фики.

За брат си Емрах Фики каза, че е започнал да му дава повече съвети и да го напътства, след като и той се е сгодил и се готви да създаде семейство.