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Фики се подготвя за големия концерт с "Ку-ку бенд" в Арена 8888

Фики се подготвя за големия концерт с "Ку-ку бенд" в Арена 8888

8 Юни, 2026 12:58 592 16

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  • арена 8888

Фолк звездата издаде какво могат да очакват феновете му на голямата сцена догодина

Фики се подготвя за големия концерт с "Ку-ку бенд" в Арена 8888 - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През 2027 г. Фики Стораро поема към най-голямото предизвикателство в кариерата си - самостоятелен концерт в най-голямата зала в България - "Арена 8888“, като към него ще се присъединят "Ку-ку Бенд". Най-големият син на Тони Стораро обещава шоу, което ще обедини жанрове, поколения и емоции.

Концертът ще се състои на 24.04.2027 г.

"Подготвяме един много грандиозен концерт с всички стилове на музиката. Грандиозен спектакъл с много танцори, с много осветления", загатна Фики в студиото на "Тази събота и неделя".

Певецът, който се впусна в жанрови приключения по време на участието си в "Като две капки вода" заяви, че на сцената ще звучат поп, поп фолк, фолклор, етно-рок и емблематични песни на "Ку-ку Бенд". А концерта няма как да мине без подкрепата на семейството му и най-вече на човека-глас Тони Стораро. "Без бащата сме за никъде. Навсякъде сме рамо до рамо“, заяви Фики.

Любопитно е, че наследниците на Фики също вече проявяват музикален талант. Големият му син учи барабани, пиано и дори китайски.

"Вкъщи чете някои неща… много ни е трудно и с домашните… с изкуствен интелект си помагаме повече“, издаде Фики.

За брат си Емрах Фики каза, че е започнал да му дава повече съвети и да го напътства, след като и той се е сгодил и се готви да създаде семейство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 0 Отговор
    Подгрява за участието си в Евровизия 2027.

    13:01 08.06.2026

  • 2 Чалгата

    7 0 Отговор
    тресе цяла България.

    Коментиран от #4

    13:02 08.06.2026

  • 3 Ако имаме късмет

    10 0 Отговор
    някой ще взриви това сборище на синганяри

    13:11 08.06.2026

  • 4 Мнение

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Чалгата":

    Има и друга гледна точка.
    Понеже славун не влезе в това нс, му трябват кинти за да изхранва миньоните си!

    Толкова хора му вярваха на Славчо (вкл и аз), а той се изп.ю на лицата на народа си!

    Не концерти, а пълен блокаж на всичко свързано с него и сценарято му!!!

    Коментиран от #7

    13:12 08.06.2026

  • 5 Сила

    7 0 Отговор
    Циганария ....може спокойно да прекръстите официално Територията на Циганария !!!

    13:13 08.06.2026

  • 6 таралеж

    9 0 Отговор
    със специалното участие на балабанката и африкански!

    13:15 08.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мъж

    6 0 Отговор
    Долно цигане миризливо

    13:23 08.06.2026

  • 9 МъДааа фикрет .ангало

    6 0 Отговор
    се мисли и той за певец??? Смехотворен .иганин!

    13:25 08.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Не, не, след Славун си научих урока!
    Гласувах за Алтернативна за България (ако се сещате) :)

    13:25 08.06.2026

  • 12 4567

    3 0 Отговор
    Чакаме новия хит, който ще покори... факултету "Цингаманга".

    13:36 08.06.2026

  • 13 Всеки който слуша сиганянски песни

    3 0 Отговор
    заслужава смър

    13:38 08.06.2026

  • 14 Пецата

    0 0 Отговор
    Музиката требва да става за ракиа и салата разбираш ли щото не става ли вобще не ми я хвалете 🤣

    13:38 08.06.2026

  • 15 От Бангаранга

    0 0 Отговор
    та до Цингаманга…

    13:56 08.06.2026

  • 16 Там е проблемът

    0 0 Отговор
    Че българите слушат циганска музика. Иначе такива щяха да си пеят само в махалите.

    13:58 08.06.2026