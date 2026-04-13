Пуснаха индийски сериал, който изследва проблема с изнасилванията по време на брак

13 Април, 2026 18:36 746 21

Според местните закони брачното изнасилване не е престъпление и не може да бъде наказано

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Телевизионният сериал „Chiraiya“ (което на хинди означава „Малки птички“) бе пуснат в Индия, предаде BBC. Той изследва проблема с изнасилванията по време на брак.

Историята се фокусира върху две жени. Камлеш (изиграна от Дивя Дута) е домакиня на средна възраст, която искрено вярва, че „жените трябва да се интересуват от готвене и домакинска работа“. Пуджа (Прасана Биш) е образована, социално осъзната жена, която говори за равенство между половете и достойнство. Световете им се сблъскват, когато Пуджа се омъжва за Арун, зет на Камлеш, когото е отгледала като свой син. Те изглеждат като перфектната двойка, но мечтите им за щастлив брак се разбиват още в първата нощ, когато Арун изнасилва Пуджа.

„Защо продължаваш да казваш, че съм те изнасилил? Просто взех това, което беше мое“, казва Арун на жена си.

Сериалът е посрещнат със смесени реакции в Индия. Според местните закони брачното изнасилване не е престъпление и не може да бъде наказано. Сценаристката Дивя Нидхи Шарма призна, че е дълбоко разстроена от ситуацията. Създателите също така отбелязаха, че целта им не е да опонират директно на правителството или закона.

„Тази несправедливост се случва в домовете ни, в кварталите ни. Това, което намирам за най-тревожно, е липсата на каквито и да е правни или социални средства за защита. И като писател, чувствах, че трябва да направя своята част“, ​​каза Нидхи Шарма.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

