Пуснаха индийски сериал, който изследва проблема с изнасилванията по време на брак

Телевизионният сериал „Chiraiya“ (което на хинди означава „Малки птички“) бе пуснат в Индия, предаде BBC. Той изследва проблема с изнасилванията по време на брак.

Историята се фокусира върху две жени. Камлеш (изиграна от Дивя Дута) е домакиня на средна възраст, която искрено вярва, че „жените трябва да се интересуват от готвене и домакинска работа“. Пуджа (Прасана Биш) е образована, социално осъзната жена, която говори за равенство между половете и достойнство. Световете им се сблъскват, когато Пуджа се омъжва за Арун, зет на Камлеш, когото е отгледала като свой син. Те изглеждат като перфектната двойка, но мечтите им за щастлив брак се разбиват още в първата нощ, когато Арун изнасилва Пуджа.

„Защо продължаваш да казваш, че съм те изнасилил? Просто взех това, което беше мое“, казва Арун на жена си.

Сериалът е посрещнат със смесени реакции в Индия. Според местните закони брачното изнасилване не е престъпление и не може да бъде наказано. Сценаристката Дивя Нидхи Шарма призна, че е дълбоко разстроена от ситуацията. Създателите също така отбелязаха, че целта им не е да опонират директно на правителството или закона.

„Тази несправедливост се случва в домовете ни, в кварталите ни. Това, което намирам за най-тревожно, е липсата на каквито и да е правни или социални средства за защита. И като писател, чувствах, че трябва да направя своята част“, ​​каза Нидхи Шарма.