Продават на търг първата в света дамска чанта от... кожа от динозавър (ВИДЕО)

Модната индустрия може би е на път да направи необичаен скок назад във времето – цели 66 милиона години. В Париж предстои да бъде предложена на търг първата в света дамска чанта, изработена от т.нар. „кожа на тиранозавър рекс“ – материал, създаден в лабораторни условия чрез използване на генетична информация, извлечена от останки на праисторическия хищник.

Уникалният аксесоар е резултат от съвместен проект на биотехнологичната компания The Organoid Company, производителя Lab-Grown Leather Limited и креативната агенция VML. Очаква се чантата да достигне цена между 300 000 и 500 000 британски лири по време на търга в парижкия аукционен дом Hotel Drouot.

Разработката стъпва върху научни изследвания на фосил, открит през 1988 г. в американския щат Монтана. Става въпрос за един от най-добре запазените известни екземпляри на Tyrannosaurus rex, в който учените са идентифицирали фрагмент от колаген – структурен белтък, който играе ключова роля в изграждането на съединителните тъкани. Макар част от научната общност да оспорва степента на запазеност на подобни биомолекули след десетки милиони години, именно този фрагмент е използван като отправна точка за проекта.

Изследователите са създали компютърен модел на вероятната структура на колагена при тиранозавъра и са интегрирали получените данни в клетки, използвани за производство на лабораторно отгледана кожа. За изграждането на материала са използвани и белтъци от съвременни птици, които се смятат за най-близките живи родственици на динозаврите.

„С този проект използваме биологията на миналото, за да създадем луксозните материали на бъдещето“, коментира Бас Корстен от VML. Според него индустрията на лабораторно произведените материали все още среща скептицизъм в луксозния сегмент, тъй като често се възприема като имитация на традиционната кожа. Именно затова екипът е потърсил по-радикален подход.

Не всички учени обаче са убедени, че материалът може да бъде определян като „динозавърска кожа“. Археологът д-р Ян Декер от University of Turin отбелязва, че разработката представлява синтетичен колаген, генериран чрез модели с изкуствен интелект и базиран на данни от различни видове животни.

„Това не е динозавърска тъкан в буквалния смисъл на думата. Материалът е много по-близък до птиците, отколкото до изчезналите динозаври“, посочва той.

Чантата е проектирана от полската дизайнерска марка Enfin Leve и се определя като първия моден продукт, използващ подобна технология. Проектът се вписва в по-широката тенденция за разработване на устойчиви алтернативи на традиционната животинска кожа, включително материали, създадени от гъби, растителни влакна и лабораторно култивирани клетки.

Макар научните дебати около действителната връзка с Tyrannosaurus rex да продължават, проектът демонстрира нарастващото приложение на синтетичната биология и изкуствения интелект в създаването на ново поколение материали за модната индустрия.