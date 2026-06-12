Зоуи Кравиц е готова да се оттегли от Холивуд, когато стане майка (СНИМКИ)

Актрисата Зоуи Кравиц загатна, че в бъдеще би могла да се оттегли временно от Холивуд, за да се посвети на майчинството. В ново интервю за британското издание на Vogue 37-годишната звезда говори открито както за плановете си за семейство, така и за засиления обществен интерес към връзката ѝ с Хари Стайлс.

Кравиц признава, че подхожда прагматично към баланса между професионалните ангажименти и личния живот. По думите ѝ успешното реализиране на един проект изисква пълна отдаденост и концентрация.

„Ако искам да направя нещо добре, трябва да се фокусирам върху него. Познавайки себе си, не бих могла едновременно да отглеждам дете и да режисирам филми. В един момент човек трябва да реши къде да насочи енергията си“, споделя актрисата.

Тя допълва, че с възрастта все по-често се замисля за времето и за това колко важно е да се ценят ежедневните моменти. Според нея осъзнаването на собствената преходност променя гледната точка към кариерата, успеха и личните приоритети.

В интервюто Зоуи Кравиц коментира и живота под постоянния поглед на медиите. Актрисата признава, че публичният интерес към романтичните ѝ отношения невинаги е лесен за приемане.

„Да правиш каквото и да било под обществено наблюдение е неудобно. Осъзнавам защо хората проявяват интерес, но това не означава, че винаги се чувстваш комфортно с него“, казва тя.

Звездата от сериала Big Little Lies признава, че понякога вниманието на медиите и феновете може да бъде натоварващо, но същевременно не желае това да ограничава ежедневието ѝ.

Коментарите идват на фона на продължаващите спекулации около връзката ѝ с Хари Стайлс. Двамата са заедно от по-малко от година, но през последните месеци редица американски и британски издания съобщиха, че певецът вече е отправил предложение за брак. Слуховете се засилиха, след като Кравиц беше забелязана с впечатляващ диамантен пръстен по време на няколко публични появи.

Според публикации в американските медии двойката обсъжда възможността за по-интимна сватбена церемония във Великобритания в края на годината, последвана от по-голямо тържество в Ню Йорк, където живее бащата на актрисата – рок легендата Лени Кравиц.

Нито Кравиц, нито Стайлс са потвърдили официално информацията за годеж. Представители на двамата също не са коментирали появилите се твърдения.