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Зоуи Кравиц е готова да се оттегли от Холивуд, когато стане майка (СНИМКИ)

Зоуи Кравиц е готова да се оттегли от Холивуд, когато стане майка (СНИМКИ)

12 Юни, 2026 17:31 567 6

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Звездата открито говори за плановете си за семейство на фона на годежа с Хари Стайлс

Зоуи Кравиц е готова да се оттегли от Холивуд, когато стане майка (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Зоуи Кравиц загатна, че в бъдеще би могла да се оттегли временно от Холивуд, за да се посвети на майчинството. В ново интервю за британското издание на Vogue 37-годишната звезда говори открито както за плановете си за семейство, така и за засиления обществен интерес към връзката ѝ с Хари Стайлс.

Кравиц признава, че подхожда прагматично към баланса между професионалните ангажименти и личния живот. По думите ѝ успешното реализиране на един проект изисква пълна отдаденост и концентрация.

Публикация, споделена от British Vogue (@britishvogue)

„Ако искам да направя нещо добре, трябва да се фокусирам върху него. Познавайки себе си, не бих могла едновременно да отглеждам дете и да режисирам филми. В един момент човек трябва да реши къде да насочи енергията си“, споделя актрисата.

Тя допълва, че с възрастта все по-често се замисля за времето и за това колко важно е да се ценят ежедневните моменти. Според нея осъзнаването на собствената преходност променя гледната точка към кариерата, успеха и личните приоритети.

В интервюто Зоуи Кравиц коментира и живота под постоянния поглед на медиите. Актрисата признава, че публичният интерес към романтичните ѝ отношения невинаги е лесен за приемане.

„Да правиш каквото и да било под обществено наблюдение е неудобно. Осъзнавам защо хората проявяват интерес, но това не означава, че винаги се чувстваш комфортно с него“, казва тя.

Звездата от сериала Big Little Lies признава, че понякога вниманието на медиите и феновете може да бъде натоварващо, но същевременно не желае това да ограничава ежедневието ѝ.

Коментарите идват на фона на продължаващите спекулации около връзката ѝ с Хари Стайлс. Двамата са заедно от по-малко от година, но през последните месеци редица американски и британски издания съобщиха, че певецът вече е отправил предложение за брак. Слуховете се засилиха, след като Кравиц беше забелязана с впечатляващ диамантен пръстен по време на няколко публични появи.

Според публикации в американските медии двойката обсъжда възможността за по-интимна сватбена церемония във Великобритания в края на годината, последвана от по-голямо тържество в Ню Йорк, където живее бащата на актрисата – рок легендата Лени Кравиц.

Нито Кравиц, нито Стайлс са потвърдили официално информацията за годеж. Представители на двамата също не са коментирали появилите се твърдения.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 внучката на Баба Яга

    1 2 Отговор
    Ако беше малко по-красива, бих се жертвал да я направя майка.

    Коментиран от #5, #6

    17:37 12.06.2026

  • 2 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    1 1 Отговор
    Цомчо мекото и той ще скъса с политиката като стане майка, ама за сега късата карабина не успява да гръмне в целта.

    17:39 12.06.2026

  • 3 и ти събче ни цъкни когато си

    4 0 Отговор
    готова да се оттеглиш от работилницата за пълнежи

    17:46 12.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Коста

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "внучката на Баба Яга":

    Ти стани още по-грозен!

    17:53 12.06.2026

  • 6 Много си е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "внучката на Баба Яга":

    добре жената.

    18:11 12.06.2026